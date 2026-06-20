Essa atriz plus size nos lembra que uma heroína fictícia também pode ter curvas.

Enquanto Hollywood continua a promover a magreza e a reforçar os padrões de beleza em vez de os flexibilizar, algumas atrizes estão a aumentar a média de altura nos sets de filmagem. Embora o mundo conheça a atriz irlandesa Nicola Coughlan por "Bridgerton", uma das suas colegas também está a defender um cinema mais inclusivo: Megan Stalter. Descoberta na série da Netflix "Too Much", onde interpreta uma versão ligeiramente mais excêntrica de si mesma, ela está a trazer as curvas de volta aos holofotes.

Megan Stalter, a estrela em ascensão em "Too Much"

Sob as luzes brilhantes dos sets de filmagem, a magreza é um critério fundamental de seleção. De acordo com os anúncios de elenco, é preciso ter clavículas proeminentes, ossos visíveis e um IMC próximo da deficiência para conseguir papéis importantes. Esse é o perfil típico frequentemente divulgado nas telas: o de uma mulher esguia, sem uma única gordurinha. Nessas "silhuetas de estrelas" de Hollywood, a gordura só é tolerada no colo.

Nos últimos meses, com a ascensão do movimento Ozempic e o declínio do movimento de autoaceitação, diversas atrizes renomadas têm exibido sua perda de peso como uma conquista pessoal. Rebel Wilson, outrora aclamada como um ícone da positividade corporal e proclamada a representante oficial das mulheres curvilíneas no cinema, sucumbiu a essa pressão para ser magra, disfarçada de "tendência estética". Atrizes com figuras consideradas "generosas", que se recusam a se contentar com uma simples maçã por refeição e a se transformar apenas para conseguir um papel, são relegadas a personagens estereotipadas: a "melhor amiga engraçada", a "mulher desastrada" ou a "personagem atormentada" cuja trama gira em torno do seu peso. Esses prêmios de consolação dizem muito sobre a gordofobia generalizada.

Em "Too Much", Megan Stalter, ao contrário, é a protagonista de uma comédia romântica progressista, bem distante dos enredos idílicos habituais. Sua história de amor não é apresentada como excepcional ou improvável por causa de sua aparência. Ela é simplesmente uma heroína romântica completa, porém mais original e autêntica do que as que a precederam nesse gênero açucarado. Seu corpo, mais curvilíneo do que o que Hollywood costuma mostrar, na verdade, não é um problema.

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Ela interpreta papéis que quase nunca existem em Hollywood.

Embora Megan Stalter brilhe no filme "Too Much" e se esforce para familiarizar o público com um corpo frequentemente considerado "anormal", ela foi descoberta pelo público na série da HBO "Hacks". Lá, ela faz uma participação marcante como Kayla Schaefer, uma assistente excêntrica encarregada da carreira de um comediante de stand-up em decadência.

A atriz se sente completamente à vontade nesses papéis de mulheres extrovertidas, expressivas e autoconfiantes. Isso não é atuação, mas sim seu temperamento natural. Atrair a atenção é algo natural para ela, sem esforço, e ela não precisa se esforçar para cativar as pessoas ao seu redor. Um espírito livre na indústria cinematográfica e também um exemplo brilhante de autoconfiança, Megan Stalter é a própria antítese da palavra "complexa".

As heroínas que ela traz à vida em sua obra são esses alter egos, em versões amplificadas. Ela, portanto, compartilha diversas semelhanças com a apropriadamente chamada "Jess", que é o coração e a alma da série "Too Much", criada por Lena Dunham. A protagonista, ao contrário do que os estilistas possam ditar, usa cores vibrantes, estampas kitsch em abundância e roupas maximalistas que contrastam fortemente com a discrição imposta.

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Ela se recusa a fazer do seu corpo um problema.

Na vida real, Megan Stalter também não se deixa afetar pelo julgamento alheio. Ela possui uma autoestima tão forte e inabalável que nunca se sente "demais" ou "de menos". Ela personifica tudo aquilo que a sociedade desencoraja mulheres de sua estatura a serem: imponente, confiante, repleta de imaginação e, acima de tudo, inspiradora. "Tenho muita sorte de amar meu bumbum grande", disse ela à Glamour americana , orgulhosa de seu físico, que, de outra forma, seria marginalizado pela indústria cinematográfica.

Megan Stalter não se apresenta como uma ativista tradicional da positividade corporal . No entanto, apesar de si mesma, ela luta pela diversidade corporal em uma indústria altamente seletiva que ainda, com muita frequência, associa magreza à elegância e curvas à negligência. Enquanto o mundo do cinema é intransigente com "quilinhos a mais" e "variações de peso", Megan Stalter se rebela contra essa tirania da aparência com seu bom humor desarmante.

Na série "Too Much", Megan Stalter estrela ao lado de Emily Ratajkowski, a própria personificação do ideal feminino, o que torna a narrativa ainda mais simbólica. Porque o elenco deve ser diverso em termos de tipo físico, e não apresentar um único tipo de corpo.