Aos 56 anos, ela rompeu com as regras da moda que antes eram consideradas "intocáveis".

A partir dos 50 anos, espera-se que as mulheres se conformem com tricôs grossos e calças sem graça. As revistas as lembram incessantemente de que "a fantasia não é mais para a idade delas" e que "a era das minissaias é uma lembrança distante". Na realidade, elas são livres para fazer o que quiserem com seus corpos e seus guarda-roupas. Uma criadora de conteúdo ilustra brilhantemente esse ponto com tiras de couro acentuando sua silhueta.

Alças de couro em vez das antigas de malha.

É uma declaração de guerra contra as normas e uma declaração de amor à idade. Enquanto a maioria das mulheres de 50 anos já não conhece a sensação de uma regata de alcinha no busto, nem o efeito de uma saia de couro nas coxas, a criadora de conteúdo @51_et_alors.officiel realiza seus desejos sartoriais e refuta tudo o que se lê na mídia de moda. Longe de se misturar com peças que a apagam em vez de realçá-la, e de sucumbir ao código de vestimenta ultrapassado das revistas de moda, ela expressa sua personalidade em cada look.

Quando se trata de se vestir, não existem regras nem diretrizes, e esta mulher de cinquenta e poucos anos, com seus cabelos ruivos vibrantes, prova isso com confiança. Ela usa cores vibrantes onde outros se obrigam à discrição. Ela ostenta cortes de cabelo curtos onde a maioria de suas amigas se limita a tecidos que cobrem demais. Enquanto a sociedade se esforça para fazer com que as pessoas com mais de 50 anos desapareçam em suas roupas, esta criadora de conteúdo prateada troca o cardigã de tricô sem graça por uma roupa que é a própria antítese da modéstia e da discrição.

Em um vídeo de "look do dia", formato que continua sendo sua especialidade, ela doma uma saia de couro sugestiva. Não se trata da saia tradicional que se usa com botas de cano curto, mas sim de um acessório ornamental. Adornada com tiras e fivelas, parece ter saído diretamente do guarda-roupa particular de Anastasia Grey ou ter sido resgatada de um show de rock. Uma peça que a "polícia da moda" teria condenado por ser vulgar demais, mas que a cinquentona transforma em algo seu com uma elegância quase inata. Ao combiná-la com um vestido suéter preto, uma jaqueta xadrez e botas vermelhas, ela cria um look icônico.

A moda não tem limite de idade; ela é corporal.

A partir dos 50 anos, as mulheres já não se sentem suficientemente atraentes para roupas da moda, mas ainda se consideram muito jovens para sapatos de velcro e vestidos camiseiros kitsch. Nesse momento crucial, contentam-se com um guarda-roupa básico, que destoa de tudo o que usavam antes. Blusas de seda e saias de tweed na altura do joelho tornam-se, então, quase "prêmios de consolação". No entanto, cada peça de roupa defendida em preto e branco como padrão absoluto tem o efeito de uma capa de invisibilidade.

Essas roupas, divulgadas por toda a internet, carecem de vivacidade, energia e brilho. Transmitem a impressão de que a vitalidade desapareceu. No entanto, esta não é uma história distópica como O Conto da Aia. Mulheres na casa dos cinquenta, uma raridade nos castings da Semana de Moda , têm muito a dizer por trás das costuras e não estão condenadas a passar o resto da vida vestindo um avental sem graça.

Consultores de imagem e autoproclamados estilistas não têm todas as respostas nem detêm a verdade absoluta. Com suas demonstrações de estilo, essa criadora de conteúdo suaviza a imagem da mulher impecavelmente arrumada na casa dos cinquenta e incentiva a autoexpressão. A mulher de cinquenta anos , que é uma espécie de alter ego feminino para Karl Lagerfeld, carrega todos os tabus nos ombros e os transforma em looks que a favorecem. Ombreiras XXL, look vermelho da cabeça aos pés, botas de cowboy com strass, tops de látex… Ela mistura o estilo de Lady Gaga e Madonna em uma silhueta que ainda é raramente vista em campanhas publicitárias.

Um exemplo de aceitação em meio a liminares.

Embora muitas mulheres suavizem seu estilo após os 50 anos, isso não acontece por escolha própria, mas frequentemente sob a pressão das expectativas sociais. Ouvindo constantemente que devem "adaptar" seu guarda-roupa à idade, "manter a elegância" e "não exagerar", muitas acabam reduzindo sua expressão sartorial como se estivessem diminuindo sua personalidade. As cores se tornam mais discretas, os cortes mais longos e os tecidos mais "apropriados". Aos poucos, as roupas deixam de servir para revelar quem realmente é, e passam a se misturar à multidão.

O que é realmente perturbador não é a saia de couro ou as botas vermelhas. É a ideia de que uma mulher madura ainda possa chamar a atenção, atrair olhares e afirmar desejo, estilo e poder. A sociedade tolera mulheres com mais de 50 anos... desde que mantenham um perfil discreto. Essa influenciadora faz exatamente o oposto: ela ocupa espaço, com elegância.

Em última análise, sua mensagem é simples, porém revolucionária em um mundo saturado de expectativas: envelhecer não significa diminuir. E, às vezes, tudo o que precisamos é de uma saia inesperada para nos lembrar disso.