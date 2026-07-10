"A sociedade tem medo de mulheres inteligentes": ela denuncia as pressões exercidas sobre as mães.

A maternidade é frequentemente retratada como pura felicidade, sem espaço para dúvidas ou cansaço. Para Ashley James, essa visão idealizada nos impede de discutir as realidades vividas por muitas mulheres. Em entrevista à revista Women's Health UK , a apresentadora e escritora britânica faz um apelo para que as mulheres se manifestem e questionem as expectativas impostas às mães.

A liberdade de expressão como um ato de liberdade.

Ashley James está convencida de que falar abertamente pode mudar mentalidades. Segundo ela, "as trocas entre mulheres nos permitem desconstruir ideias profundamente enraizadas", sejam elas relacionadas à imagem corporal, à maternidade ou às desigualdades persistentes. Ela acredita que "mulheres que ousam expressar suas opiniões ou desafiar regras estabelecidas ainda causam impacto". Em sua visão, "uma sociedade que valoriza mulheres que são livres para pensar e se expressar mais seria também uma sociedade mais justa".

Uma maternidade bem diferente dos clichês.

Um dos temas mais caros a ela continua sendo a maternidade. Mãe de dois filhos, Ashley James lamenta que "essa fase da vida ainda seja descrita com muita frequência como uma experiência exclusivamente gratificante". Para ela, falar sobre cansaço, dificuldades ou emoções conflitantes nunca deve ser interpretado como falta de amor pelos filhos. Pelo contrário, falar abertamente sobre isso permitiria que as futuras mães encarassem essa aventura com expectativas mais realistas e menos culpa.

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Expectativas impossíveis de atender.

Ashley James também denuncia "as inúmeras exigências impostas às mães". Elas são incentivadas a administrar tudo, a estar presentes em todas as frentes e a projetar uma imagem de perfeição. No entanto, assim que expressam a necessidade de apoio ou uma dificuldade, podem ser rapidamente julgadas. Essa pressão constante alimenta um sentimento de culpa que pesa muito sobre muitas mulheres. Para Ashley James, "é hora de aceitar que não existe mãe perfeita, apenas caminhos diferentes, todos dignos de respeito".

Quebre os rótulos

Esse compromisso não é novo. Em seu livro "Bimbo", Ashley James já abordava os estereótipos que confinam as mulheres a categorias rígidas. Rótulos como "mandona" ou "solteirona", argumenta ela, contribuem para limitar sua liberdade e influenciar a forma como são percebidas. Através de sua própria jornada, ela encoraja todas as mulheres a se libertarem desses rótulos e construírem sua própria identidade sem tentar atender às expectativas dos outros.

Neste livro, Ashley James também revela que foi estuprada quando era estudante. Ao compartilhar sua história, ela explica que recebeu inúmeros depoimentos de outras vítimas, trocas que considera essenciais. Para ela, "o silêncio protege principalmente os agressores". Ao se manifestarem, as vítimas podem se sentir menos isoladas e ajudar a reduzir a vergonha que ainda envolve essa violência.

Um apelo por trocas mais sinceras.

Além de sua própria jornada pessoal, Ashley James defende uma ideia simples: "conversas honestas podem mudar perspectivas". Seja sobre maternidade, saúde mental, autoimagem ou violência, ela encoraja as pessoas a se expressarem sem medo de julgamentos.

Em última análise, a mensagem de Ashley James nos lembra que expressar emoções, compartilhar experiências e questionar normas não são sinais de fraqueza. Pelo contrário, essas vozes contribuem para a construção de uma sociedade mais aberta, onde cada mulher possa viver sua vida à sua maneira, sem ter que se conformar a um único modelo.