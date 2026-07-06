Ela amamenta durante o Top Chef: uma imagem simples que diz muito sobre a maternidade.

Léa Vautier Lecointre, participante da 17ª temporada do Top Chef e chef com paixão pelo mar, criou pratos verdadeiramente memoráveis no programa. Nos bastidores, ela se dedicava a preparar comida para seu bebê de quatro meses e a extrair leite materno entre os desafios. Embaixadora da culinária de frutos do mar, mas também da maternidade, ela conciliou panelas, frigideiras e bombas de leite durante toda a competição culinária.

A vida não para depois de ter um filho, e este chef prova isso.

Após o parto, as mães têm alguns meses para se recuperar da experiência emocional. Elas aproveitam esse tempo para se familiarizar com a nova rotina diária, conhecer o bebê em seu ventre e recuperar as energias perdidas durante as contrações. Léa Vautier Lecointre, por exemplo, rapidamente trocou o vestido de gestante por um avental de maternidade, que parece quase uma segunda pele.

A chef de 27 anos, filha de um pescador, mal havia retornado para casa, na Bacia de Arcachon, quando voltou a Paris para fazer um teste para o Top Chef. Duas semanas após dar à luz seu segundo filho, ela estava provando seu talento por trás dos fogões reluzentes do programa de sucesso. "Naquele momento, eu ainda não sabia como ia fazer. Só sabia que ia fazer", disse ela nas redes sociais com a típica serenidade de alguém do litoral.

A jovem, defensora do conhecimento local e cuja culinária se caracteriza por frutos do mar, uma mistura de espuma do mar e vegetais, foi selecionada pelo júri. E com seu estilo único, que os puristas da gastronomia chamariam de não convencional, ela imediatamente cativou os paladares. No entanto, longe dos holofotes, essa mãe de dois filhos tinha outra família para alimentar além da equipe da cozinha. "Um desafio não era suficiente; eu tinha que acrescentar o desafio de extrair leite materno", confidenciou ela ao podcast Eden Stories .

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Amamentar durante o trabalho: uma realidade que ainda é defendida com pouca frequência.

Durante os desafios cronometrados, nada pareceu interromper a criatividade desta chef, inspirada pelas cestas sazonais e pelos ingredientes com garras ou escamas. A nativa da Bacia de Arcachon, embalada pelo balanço do mar, enfrentou um desafio adicional. Ela precisou largar os utensílios para ir ao banheiro e amamentar seu bebê . Aliás, ela compartilhou um vídeo desse momento de amamentação em suas redes sociais, que se assemelha a um verdadeiro mural de memórias familiares.

No entanto, longe de ser uma limitação ou uma desvantagem, essa coleta de leite materno foi inestimável para Léa, que estava profundamente preocupada com o bem-estar do seu bebê. "Acredito que nutrir nunca teve tanto significado", confessou a chef nesta publicação, que tinha ares de manifesto. Ela chegou a comparar essa experiência profissional a um mar revolto, usando uma profusão de metáforas salgadas. "Existe a mãe que nutre a terra. Aquela que dá origem aos vegetais, às estações, aos ciclos. E existe a mãe que nutre um filho , às vezes à distância, às vezes em silêncio", resumiu ela em um discurso prolixo. Porque ser mãe não é um oceano de sacrifícios, mas uma infinita extensão de possibilidades.

"Ser pai ou mãe não é um insulto": um lembrete essencial

A chef, que comanda o Crème & Pêche, um conceito de culinária itinerante que organiza refeições imersivas com produtos locais, está se dedicando totalmente à maternidade. Mesmo que o cansaço pós-parto a tenha atingido e a forçado a desistir da competição no sexto episódio, a mãe de duas filhas se orgulha de ter conseguido conciliar a carreira com a maternidade, uma façanha na qual se destaca. Aliás, essa não é sua primeira experiência. Ela já tinha alguma prática com a filha pequena, que é sua sous-chef na série "serviço incluído", onde elas cozinham juntas receitas acessíveis.

Ainda hoje, mães que retornam ao trabalho prematuramente enfrentam críticas e acusações de egoísmo, mas essa chef destemida demoliu essas ideias preconcebidas. Ela não ganhou uma medalha, certamente, mas incutiu orgulho em suas filhas e alcançou outra vitória, mais pessoal.

Embora Léa defendesse sua região e sua forte identidade culinária, ela também personificava uma versão mais autêntica e menos idealizada da maternidade. E essas imagens deveriam ressoar com mentes que estiveram imersas em estereótipos por tempo demais.