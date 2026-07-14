Essa mãe deixou seu bebê escolher o próprio nome de uma maneira inusitada.

Escolher o nome de uma criança costuma ser um momento repleto de emoção, debates... e, às vezes, hesitação. Uma artista americana decidiu romper com a tradição, confiando, de certa forma, essa decisão à sua filha desde o nascimento. Vinte e cinco anos depois, essa história inusitada continua a divertir e a provocar reflexões.

Uma forma completamente inesperada de fazer as coisas.

Enquanto muitos futuros pais passam horas debruçados sobre listas de nomes ou pedindo conselhos a amigos e familiares, Brenda Zlamany criou uma abordagem muito mais pessoal. Antes do parto, ela preparou cerca de cem cartões, cada um com um nome diferente. Já na maternidade, leu-os um a um para a sua filha, observando atentamente as suas reações. O seu objetivo? Encontrar o nome que melhor se adequasse à sua pequena. Este método, tão original quanto intuitivo, refletia perfeitamente a personalidade criativa desta mãe, que queria tornar esta escolha um momento único.

Dois nomes na final

Com o passar dos dias, dois nomes rapidamente se destacaram: Imogen e Oona. Durante os cinco dias que passou na maternidade, a mãe, Brenda Zlamany, continuou seu pequeno ritual, convencida de que um dos dois acabaria prevalecendo. Segundo a jovem, que relatou essa anedota em um vídeo que viralizou , um dos nomes parecia suscitar uma reação mais forte do que os outros. Ao final da sua estadia, a escolha estava feita: seria Oona. Hoje, Oona explica, com bom humor, que talvez tenha simplesmente se encantado com a musicalidade do nome e a suavidade das vogais.

Uma decisão tomada nos momentos finais.

Essa consideração cuidadosa, no entanto , quase causou um problema administrativo . A equipe da maternidade teria lembrado à mãe que o primeiro nome era absolutamente necessário na certidão de nascimento. Diante do risco de ter um nome atribuído sem o seu consentimento, ela finalmente oficializou sua escolha a tempo. É uma lembrança que diverte Oona até hoje, que foi criada sozinha por essa mãe que se tornou mãe aos 40 anos e cuja criatividade ela ainda admira.

Um primeiro nome que faz parte de sua história.

Oona agora acredita que seu nome incomum ajudou a moldar sua personalidade. Quando se apresenta, muitas vezes desperta curiosidade e inicia conversas com facilidade. Para essa criadora de conteúdo, ter um nome tão único a encorajou a abraçar completamente o que a torna especial e a cultivar sua própria identidade. Ela está até convencida de que sua vida teria sido diferente com um nome mais comum. Longe de querer mudá-lo, ela agora é muito apegada a ele.

Uma bela passagem de bastão entre gerações.

Essa história poderia até inspirar a próxima geração. Se um dia ela for mãe, Oona gostaria de dar à sua filha o nome de Imogen, o segundo nome que ela mesma havia escolhido quando nasceu. Quanto ao seu nome atual, ela diz que o escolheria novamente sem a menor hesitação.

Além de sua natureza incomum, essa anedota serve como um lembrete de que um nome muitas vezes conta uma história familiar, incorpora valores e evoca memórias. Nesse caso específico, tornou-se o símbolo de um laço especial entre uma mãe (Brenda Zlamany) e sua filha (Oona), uma história que continua a ressoar com milhares de internautas até hoje.