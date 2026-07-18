Após ser criticada por sua aparência, esta mãe denuncia os comentários "cruéis".

As redes sociais podem ser uma fonte fantástica de troca de ideias… mas também um terreno fértil para julgamentos. Brittany Born, criadora de conteúdo e mãe americana, vivenciou isso em primeira mão após receber uma enxurrada de comentários maldosos sobre sua aparência e seu papel como mãe. Em vez de se calar, ela decidiu transformar essa experiência em uma mensagem de aceitação e gentileza.

Uma onda de críticas sobre sua aparência e sua maternidade.

Acostumada a compartilhar seu dia a dia e suas viagens à Disney World, Brittany Born revelou recentemente à revista People que foi alvo de inúmeros comentários maldosos. Alguns internautas atacaram sua aparência, enquanto outros questionaram sua maternidade. Para ela, esses ataques servem como um lembrete de uma realidade muitas vezes esquecida: por trás de cada tela existe uma pessoa. Brittany Born explica que ninguém quer ler comentários humilhantes sobre seu corpo ou ouvir que é um mau pai ou mãe.

Tirar um tempo para si mesmo não faz de você um mau pai ou mãe.

Algumas críticas diziam respeito às suas viagens solo para a Disney. Vários internautas a criticaram por ir sem os filhos, sentindo que ela estava negligenciando a família. Brittany Born, no entanto, faz questão de colocar as coisas em perspectiva. Ela explica que também organiza muitas viagens com os filhos e que esses momentos sozinha são simplesmente pausas para recarregar as energias. Trabalhando em casa e educando os filhos em casa, ela passa a maior parte do tempo com a família. Segundo ela, fazer uma pausa não diminui o amor que sente por seus entes queridos; muito pelo contrário.

Quebrando estereótipos sobre mulheres com curvas

Além da questão da maternidade, Brittany Born acredita que seu corpo alimenta certos preconceitos. Criadora de conteúdo plus size, ela defende uma imagem autêntica e assume seus cabelos grisalhos aos 35 anos. Ela repudia especialmente a ideia ainda difundida de que uma pessoa curvilínea ou acima do peso não cuida da saúde ou do bem-estar — uma suposição simplista que ela considera completamente infundada. Por meio de suas publicações, Brittany Born busca mostrar que é possível ser realizada, ambiciosa e confiante, independentemente do tipo físico.

Uma onda de solidariedade mais forte que o ódio.

Ao compartilhar sua experiência de forma tão sincera, Brittany Born não esperava tal reação. Mensagens de apoio começaram a chegar quase que imediatamente. Muitas mães disseram que sua história as encorajou a se permitirem um momento para si mesmas, sem se sentirem culpadas. Comovida por essa onda de carinho, a designer publicou um vídeo agradecendo à sua comunidade. Ela também enfatizou o apoio inestimável de sua família e amigos, e de seu marido, que a ajudaram a superar esse momento difícil.

Uma mensagem inspiradora sobre autoaceitação.

Por meio dessa declaração pública, Brittany Born nos lembra que nenhum tipo de corpo deve ser usado como pretexto para zombaria ou ataques. Sua história também destaca a importância de desmantelar os estereótipos que ainda afetam as mulheres, principalmente mães e mulheres plus size.

O testemunho de Brittany Born convida, portanto, a todos a demonstrarem mais gentileza e nos lembra que é perfeitamente legítimo cuidar de si mesmo à sua maneira, aceitar a própria aparência e viver de acordo com as próprias escolhas, sem deixar que o olhar alheio defina o nosso valor.