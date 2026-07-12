Esses pais transformam cada refeição em um musical, e as redes sociais adoram.

Educação dos filhos
Fabienne Baure
@micahandsarahhh / Instagram

E se o dia a dia em família se transformasse em um palco? No Brooklyn, Micah e Sarah Wallace (@micahandsarahhh) encontraram a fórmula perfeita: cantar, dançar e adicionar um toque de fantasia aos pequenos momentos da vida. O resultado: milhões de seguidores encantados com seu mundo alegre e comovente.

Duas ex-artistas da Broadway que se tornaram estrelas do dia a dia.

Antes de fazerem famílias do mundo todo rirem nas redes sociais, Micah e Sarah Wallace eram, antes de tudo, artistas de teatro musical. A história deles começou nos palcos, mais especificamente durante a turnê americana de 2015 do musical "A Bela e a Fera", onde se conheceram. A paixão compartilhada por cantar e atuar rapidamente se tornou o fio condutor do relacionamento. Alguns anos depois, essa experiência artística influenciou naturalmente a maneira como compartilhavam suas vidas: em casa, um simples momento na cozinha, uma troca de fraldas ou uma refeição em família podiam se transformar em uma apresentação musical completa.

Uma ideia que surgiu durante o confinamento.

Como muitos criadores de conteúdo, o casal descobriu as redes sociais durante a pandemia. Privados de apresentações e shows ao vivo, Micah começou a postar vídeos engraçados no TikTok, inicialmente apenas para entreter seus entes queridos. Então, um vídeo que Sarah filmou durante a lua de mel chamou a atenção do público. Diante desse aumento inesperado de popularidade, o casal decidiu gradualmente desenvolver esse novo empreendimento. O que começou como um hobby se tornou um projeto profissional de verdade, construído com paciência e muita criatividade.

Quando pequenos momentos se transformam em espetáculos

Durante um ano inteiro, eles compartilharam diversos conteúdos diariamente no TikTok, Instagram e YouTube. Essa consistência permitiu que construíssem uma comunidade engajada e agora contam com mais de 4,5 milhões de seguidores em todas as plataformas. É preciso dizer que o conceito de Wallace se baseia em uma ideia verdadeiramente inovadora: transformar cenas comuns em momentos extraordinários.

Uma refeição pode se transformar em uma canção improvisada, uma tarefa doméstica pode virar uma coreografia e uma situação corriqueira pode ganhar ares de musical. A formação delas como cantoras e dançarinas permite que tragam uma verdadeira qualidade artística aos seus vídeos. O que mais cativa o público é essa capacidade de celebrar os pequenos momentos da vida familiar com imaginação e bom humor.

Um laço que faz toda a diferença

Além das performances, a verdadeira força motriz por trás de seus vídeos é a história que contam. Micah e Sarah Wallace (@micahandsarahhh) compartilham seu cotidiano com sinceridade, sem tentar criar personagens artificiais. Seu humor, ternura e camaradagem fazem com que pareça um bate-papo com amigos que simplesmente decidiram cantar sobre o seu dia. O objetivo declarado deles é levar alegria, especialmente para pessoas que estão passando por momentos difíceis. Essa energia positiva cria um vínculo especial com a comunidade, que vai muito além do mero entretenimento.

Uma nova aventura desde a chegada do filho.

Em 2023, a família cresceu com o nascimento de Shelton. O pequeno rapidamente se tornou uma presença amada em suas vidas, acrescentando uma nova dimensão ao seu mundo. Para o casal, a paternidade transformou profundamente o seu dia a dia. Eles compartilham, com sinceridade, que nenhum livro ou conselho pode realmente preparar alguém para a experiência única de se tornar pai ou mãe. Este novo capítulo lhes traz tantos desafios quanto alegrias, e eles escolhem compartilhá-lo com muita ternura.

Uma história sobre parentalidade contada com humor e ternura.

Numa época em que as redes sociais muitas vezes destacam o cansaço, as dificuldades e os momentos complicados da parentalidade, os Wallaces oferecem uma perspectiva diferente. A sua mensagem: mesmo no caos do dia a dia, há sempre uma oportunidade para criar uma memória feliz. O seu humor é sempre leve e, no final, retratam uma família vibrante e enérgica onde os imprevistos se transformam num novo motivo para cantar.

Por meio de seus videoclipes e esquetes familiares, Micah e Sarah Wallace (@micahandsarahhh) não buscam apenas entreter. Eles também querem lembrar aos pais que não estão sozinhos nessa jornada. O mundo deles celebra a parentalidade alegre, onde momentos comuns podem se tornar preciosos.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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