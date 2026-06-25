Criticada por amamentar em público, esta mãe decidiu responder.

Amamentar deveria ser algo normal, do dia a dia. No entanto, algumas mães ainda enfrentam críticas quando amamentam seus bebês em público. Essa é a experiência recente de uma cantora londrina, que, sem querer, se tornou o símbolo de um debate que vai muito além de sua história pessoal.

Um momento de cumplicidade transformou-se em controvérsia.

No início de junho, Tayah Ettienne compareceu a um festival de música privado voltado para famílias. Entusiasta da música e cantora profissional, ela levou sua filha de 16 meses, Aaliyana, para vivenciar a atmosfera de shows ao ar livre. Durante o evento, a pequena pediu, espontaneamente, para mamar enquanto a mãe dançava sob uma tenda. Uma amiga filmou a cena espontânea e a compartilhou no TikTok. O que era para ser uma simples lembrança rapidamente se tornou um fenômeno viral, acumulando mais de 700 mil visualizações em poucos dias.

Quando a amamentação ainda é um problema

A visibilidade do vídeo atraiu uma onda de comentários negativos. Alguns internautas consideram a cena "inapropriada", acreditando que amamentar em público, e ainda mais em um festival, é inadequado. Essa reação surpreende a jovem mãe. Embora a amamentação seja incentivada por profissionais de saúde, muitas mulheres continuam a enfrentar comentários desagradáveis quando amamentam seus filhos fora de casa. Entre olhares e críticas diretas, o assunto permanece delicado em certos espaços públicos.

Ser mãe sem desistir de si mesma

Diante dos ataques, Tayah Ettienne decidiu se manifestar. Para ela, uma ideia persistente continua alimentando julgamentos: a de que a maternidade obriga as mulheres a deixarem seus desejos e paixões de lado. Ela defende, ao contrário, uma visão mais livre da parentalidade.

Segundo ela, é perfeitamente possível ser uma mãe atenciosa e, ao mesmo tempo, desfrutar de seus interesses, passeios e vida social. Ela acredita, inclusive, que as crianças se beneficiam ao ver pais felizes, realizados e autênticos. Essa mensagem ressoa com muitas mulheres, cansadas das expectativas contraditórias que ainda cercam a maternidade.

Os corpos das mulheres no centro do debate

Além de sua experiência pessoal, Tayah Ettienne aponta para um fenômeno mais profundo: a dificuldade que um segmento da sociedade ainda parece ter em separar o corpo da mulher de sua dimensão sexual. Para seus defensores, a amamentação tem como função primordial nutritiva e não deve ser vista como um ato constrangedor ou provocativo. A controvérsia, portanto, reacende uma questão recorrente: por que um ato que visa simplesmente alimentar uma criança continua a suscitar reações tão fortes quando ocorre em público?

Uma onda de apoio mais forte do que as críticas.

Embora tenha havido muitos comentários negativos, eles não foram os únicos. Inúmeras mães, assim como internautas comuns, expressaram seu apoio à cantora. Muitos a elogiaram por se manifestar e por seu compromisso em defender o direito das mulheres de amamentar livremente onde quer que escolham. Essa mobilização reflete uma mudança de atitudes. Mesmo que as críticas ainda existam, as vozes que defendem a normalização da amamentação em público são cada vez mais numerosas.

Em última análise, a história de Tayah Ettienne destaca uma contradição persistente: o aleitamento materno é amplamente recomendado, mas quem o pratica ainda enfrenta julgamentos alheios. Ao responder publicamente às críticas, ela reitera uma ideia simples: alimentar um filho nunca deveria ser motivo de vergonha.