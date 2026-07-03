Onda de calor: conselhos de especialistas sobre como lidar melhor com o calor.

As ondas de calor estão se tornando mais frequentes e intensas, colocando nossos corpos à prova. Especialistas em saúde nos lembram que algumas medidas simples podem nos ajudar a lidar melhor com esses episódios. O objetivo não é sofrer, mas adaptar a rotina diária para preservar a energia e o bem-estar. A questão que permanece é: por onde começar?

Uma questão de saúde pública que vai além de um mero desconforto.

O calor não é apenas uma sensação desagradável; é um verdadeiro problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde (OMS) enfatiza que temperaturas extremas podem enfraquecer o corpo, agravar doenças preexistentes e levar a condições graves como desidratação ou insolação. Algumas pessoas são mais vulneráveis: idosos, bebês, gestantes e pessoas com doenças crônicas. No entanto, a realidade é mais ampla: todos podem ser afetados quando o corpo não consegue regular sua temperatura.

Hidratação, sua melhor aliada diária

O primeiro passo essencial é beber água regularmente , mesmo que não sinta sede. Esse sinal costuma chegar tarde demais, quando o corpo já está começando a ficar desidratado. O ideal é priorizar a água ao longo do dia e limitar bebidas açucaradas ou com cafeína, que podem agravar a desidratação. Uma dieta rica em frutas e verduras também contribui para um bom equilíbrio hídrico, além de proporcionar uma sensação natural de frescor. Você pode pensar na hidratação como uma prática de bem-estar simples, quase automática, que ajuda o corpo a se manter estável e confortável, apesar do calor.

Manter o interior mais fresco é um fator essencial para o conforto.

Sua casa desempenha um papel fundamental na sua capacidade de lidar com a onda de calor. As medidas corretas são simples, mas eficazes: feche persianas, cortinas e janelas durante o dia para bloquear o calor e ventile o ambiente no início da manhã ou à noite, quando o ar está mais fresco. Um ventilador pode proporcionar um alívio significativo, embora tenha suas limitações em temperaturas muito altas.

Em alguns casos, buscar alívio ocasional do calor em outro lugar continua sendo uma solução inteligente: bibliotecas, shoppings ou qualquer outro espaço com ar-condicionado podem proporcionar um descanso físico. Banhos quentes ou frios, sprays refrescantes ou mesmo um pano úmido na nuca também podem ajudar o corpo a se sentir mais leve.

Ajuste seu ritmo para respeitar sua energia.

Durante períodos de calor intenso, seu corpo trabalha mais. Portanto, faz sentido adaptar suas atividades. Evite atividades físicas extenuantes, principalmente durante as horas mais quentes. Opte por horários mais frescos do dia para se exercitar, caminhe na sombra sempre que possível e escolha roupas leves, folgadas e respiráveis. O objetivo é respeitar seu ritmo natural e conservar sua energia.

Realidade desigual diante do calor

Nem todos vivenciam a onda de calor da mesma maneira. Algumas casas se transformam em verdadeiros "filtros de energia", onde o calor se acumula a ponto de atingir temperaturas próximas às externas, às vezes em torno de 40°C. Nessas situações, a noite já não é suficiente para refrescar o ar interno. Por outro lado, outras pessoas têm casas mais bem isoladas ou com ar-condicionado, o que altera radicalmente seu nível de conforto.

Essa desigualdade torna a adaptação mais difícil para alguns, apesar de todos os esforços possíveis. Nessas condições, toda solução é válida: um ventilador, ar-condicionado quando disponível, um borrifador de água, hidratação regular, banhos frequentes ou saídas temporárias para locais frescos. O objetivo permanece o mesmo: criar momentos de alívio para o corpo.

Solidariedade e cuidado com os mais vulneráveis, sem esquecer os animais.

A onda de calor também destaca a importância da conexão social. Verificar como estão as pessoas isoladas, idosas ou vulneráveis pode fazer toda a diferença. Um telefonema ou uma visita muitas vezes previne situações de risco e oferece um apoio inestimável. Também é essencial cuidar dos animais, que também sofrem com as altas temperaturas. Um fornecimento constante de água fresca, áreas sombreadas, passeios durante as horas mais frescas e atenção aos sinais de fadiga são cruciais para o bem-estar deles.

Com as ondas de calor cada vez mais frequentes, essas ações simples estão se tornando reflexos de proteção essenciais. Combinando hidratação, adaptando sua rotina diária e demonstrando solidariedade, você pode enfrentar a onda de calor com mais tranquilidade, mesmo quando as condições não são ideais.