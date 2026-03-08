Esse detalhe, muitas vezes negligenciado, pode influenciar a forma como envelhecemos.

E se a forma como você percebe a passagem do tempo influenciasse a maneira como você envelhece? Além da alimentação e da atividade física, pesquisadores agora estão se concentrando em um fator frequentemente negligenciado: nossa relação psicológica com a idade. Essa perspectiva nos incentiva a repensar o envelhecimento com mais gentileza e autocompaixão.

Um estudo que questiona nosso relógio biológico.

Pesquisadores da Universidade de Nova York têm investigado uma questão intrigante: as emoções relacionadas ao envelhecimento podem influenciar nossos corpos? Para responder a essa pergunta, eles analisaram dados de 726 mulheres, estudando as ligações entre fatores psicológicos e o envelhecimento biológico.

Os resultados destacam um fenômeno pouco observado, mas potencialmente importante: o estresse crônico associado a preocupações persistentes, especialmente aquelas relacionadas ao envelhecimento.

Cientistas observaram alterações epigenéticas em alguns participantes. A epigenética refere-se a mudanças na expressão gênica que não alteram o próprio DNA, mas modificam a forma como ele é ativado ou desativado. Esses marcadores são agora usados para melhor compreender o envelhecimento biológico. Em outras palavras, as ansiedades em relação ao envelhecimento podem não ser apenas psicológicas: elas também podem deixar uma marca mensurável no corpo.

Estresse crônico, um acelerador sutil

Por que essa ansiedade teria um impacto no corpo? Os pesquisadores apontam para o papel do estresse crônico. Quando o corpo permanece em um estado prolongado de alerta, ele produz mais hormônios, como o cortisol. Com o tempo, essa ativação repetida pode influenciar diversas funções essenciais: o sistema imunológico, o metabolismo e até mesmo certos marcadores associados ao envelhecimento celular.

Estudos científicos anteriores já estabeleceram uma ligação entre o estresse prolongado e um risco aumentado de doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos e declínio cognitivo. Neste estudo, os participantes que expressaram um medo acentuado do envelhecimento ou preocupações constantes relacionadas à idade apresentaram mais marcadores biológicos consistentes com envelhecimento acelerado.

Pressões sociais que pesam particularmente sobre as mulheres

Os pesquisadores também apontam que as mulheres podem estar mais expostas a esse tipo de estresse. Normas sociais relacionadas à aparência, juventude e desempenho nas esferas familiar e profissional podem criar uma pressão constante. Isso às vezes é agravado por ansiedades em relação ao futuro: ver entes queridos perderem sua independência ou apresentarem declínio físico pode reforçar o medo de vivenciar o mesmo.

Esse acúmulo de demandas e expectativas pode manter um alto nível de estresse. No entanto, pesquisadores esclarecem que isso não significa que a mentalidade por si só determine como envelhecemos. O envelhecimento continua sendo um fenômeno complexo, influenciado por fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida. Fatores psicológicos e sociais claramente interagem com os mecanismos biológicos.

Podemos influenciar esse fator subestimado?

Se o estresse crônico desempenha um papel no envelhecimento, então aprender a regulá-lo torna-se uma verdadeira alavanca para o bem-estar. Algumas abordagens já demonstraram efeitos positivos na saúde geral:

Praticar atividade física regular e adequada

Experimente o relaxamento ou a meditação.

para manter relacionamentos sociais saudáveis

Consulte um profissional se você apresentar ansiedade persistente.

Diversos estudos sugerem que a redução do estresse pode influenciar positivamente certos marcadores biológicos associados ao envelhecimento. Cultivar momentos de prazer, compartilhar preocupações ou simplesmente desacelerar pode ajudar a aliviar a tensão mental.

Envelhecer à sua maneira.

Acima de tudo, lembremos de algo essencial: envelhecer é um processo natural e profundamente individual. Não existe certo ou errado na hora de envelhecer. Cada jornada, cada corpo e cada história são diferentes. Rugas, mudanças físicas e novas fases da vida fazem parte da evolução humana normal. Não há vergonha em envelhecer. Pelo contrário, os anos também trazem consigo experiências, autoconfiança e liberdade.

Em vez de lutar contra a passagem do tempo, aprender a acolhê-lo com gentileza pode ser uma das maneiras mais eficazes de cuidar de si mesmo. Afinal, envelhecer não é um fracasso a ser evitado, mas uma aventura que cada pessoa vivencia à sua maneira — e isso também merece ser celebrado.