Durma melhor graças à temperatura corporal: um detalhe que muitas vezes é esquecido na hora de dormir.

Um detalhe muitas vezes ignorado pode transformar suas noites: a temperatura corporal precisa cair para induzir o sono. Colocar um pé para fora das cobertas cria esse efeito refrescante natural e explica por que esse truque popular realmente funciona.

Resfriamento: o sinal principal para o sono

A temperatura corporal interna cai naturalmente de 1 a 1,5 °C à noite, um fenômeno controlado pelo hipotálamo, que prepara o cérebro para o repouso. Essa queda rápida ativa os neurônios do sono NREM (neurônios não REM) e diminui a velocidade dos impulsos nervosos, facilitando o adormecer. Estudos confirmam que as pessoas adormecem exatamente quando sua temperatura corporal interna cai mais rapidamente, geralmente por volta das 22h ou 14h para um cochilo.

Pés descalços, um radiador de aquecimento

Os pés são repletos de vasos sanguíneos próximos à pele que se dilatam ao entrar em contato com o ar frio, liberando o calor corporal de forma eficiente. Mesmo uma breve exposição é suficiente para amplificar essa perda de calor, especialmente para quem transpira à noite. Essa vasodilatação periférica reduz a temperatura do tronco e do cérebro , criando o equilíbrio ideal de "extremidades quentes e núcleo frio" para adormecer rapidamente.

Quarto fresco, ainda mais espaço

Entre 16 e 19 °C, a temperatura ambiente otimiza esse mecanismo: muito quente (acima de 25 °C) e o corpo tem dificuldade para se resfriar, fragmentando o sono profundo. Colocar um pé para fora da cama, então, compensa um ambiente quente sem ar-condicionado ou ventilador. Noites quentes já reduzem o sono REM em 20 minutos; esse truque simples neutraliza o efeito.

Efeitos comprovados, não apenas placebo

Pesquisas com 44 voluntários mostram que a queda de temperatura sempre precede a sensação de fadiga, comprovando o impacto direto nos ciclos NREM-REM. O cérebro se regenera melhor a 35-36°C, eliminando toxinas como a beta-amiloide, associada à doença de Alzheimer.

Aplique essa dica diariamente.

Rotina noturna: banho morno 90 minutos antes de dormir para iniciar a queda da temperatura.

Cobertura fina: edredom leve deixando um pé livre, sem necessidade de ar condicionado forçado.

Evite: refeições pesadas ou telas que aumentem a temperatura corporal.

Em resumo, essa microadaptação explora a fisiologia do sono sem o uso de aparelhos eletrônicos: muitas vezes, andar descalço é suficiente para ganhar de 10 a 15 minutos no início do sono.