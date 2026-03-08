Durma melhor graças à temperatura corporal: um detalhe que muitas vezes é esquecido na hora de dormir.

Bem-estar
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Mynie Botha/Pexels

Um detalhe muitas vezes ignorado pode transformar suas noites: a temperatura corporal precisa cair para induzir o sono. Colocar um pé para fora das cobertas cria esse efeito refrescante natural e explica por que esse truque popular realmente funciona.

Resfriamento: o sinal principal para o sono

A temperatura corporal interna cai naturalmente de 1 a 1,5 °C à noite, um fenômeno controlado pelo hipotálamo, que prepara o cérebro para o repouso. Essa queda rápida ativa os neurônios do sono NREM (neurônios não REM) e diminui a velocidade dos impulsos nervosos, facilitando o adormecer. Estudos confirmam que as pessoas adormecem exatamente quando sua temperatura corporal interna cai mais rapidamente, geralmente por volta das 22h ou 14h para um cochilo.

Pés descalços, um radiador de aquecimento

Os pés são repletos de vasos sanguíneos próximos à pele que se dilatam ao entrar em contato com o ar frio, liberando o calor corporal de forma eficiente. Mesmo uma breve exposição é suficiente para amplificar essa perda de calor, especialmente para quem transpira à noite. Essa vasodilatação periférica reduz a temperatura do tronco e do cérebro , criando o equilíbrio ideal de "extremidades quentes e núcleo frio" para adormecer rapidamente.

Quarto fresco, ainda mais espaço

Entre 16 e 19 °C, a temperatura ambiente otimiza esse mecanismo: muito quente (acima de 25 °C) e o corpo tem dificuldade para se resfriar, fragmentando o sono profundo. Colocar um pé para fora da cama, então, compensa um ambiente quente sem ar-condicionado ou ventilador. Noites quentes já reduzem o sono REM em 20 minutos; esse truque simples neutraliza o efeito.

Efeitos comprovados, não apenas placebo

Pesquisas com 44 voluntários mostram que a queda de temperatura sempre precede a sensação de fadiga, comprovando o impacto direto nos ciclos NREM-REM. O cérebro se regenera melhor a 35-36°C, eliminando toxinas como a beta-amiloide, associada à doença de Alzheimer.

Aplique essa dica diariamente.

  • Rotina noturna: banho morno 90 minutos antes de dormir para iniciar a queda da temperatura.
  • Cobertura fina: edredom leve deixando um pé livre, sem necessidade de ar condicionado forçado.
  • Evite: refeições pesadas ou telas que aumentem a temperatura corporal.

Em resumo, essa microadaptação explora a fisiologia do sono sem o uso de aparelhos eletrônicos: muitas vezes, andar descalço é suficiente para ganhar de 10 a 15 minutos no início do sono.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Esse detalhe, muitas vezes negligenciado, pode influenciar a forma como envelhecemos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esse detalhe, muitas vezes negligenciado, pode influenciar a forma como envelhecemos.

E se a forma como você percebe a passagem do tempo influenciasse a maneira como você envelhece? Além...

O poder inesperado do riso na saúde cardiovascular, segundo um estudo.

O riso é frequentemente percebido como um simples reflexo emocional. No entanto, algumas pesquisas científicas sugerem que ele...

Essa posição sentada pode explicar algumas doenças recorrentes.

Cruzar as pernas é um reflexo muito comum ao sentar. No entanto, essa postura pode ter efeitos sobre...

Essas coisas surpreendentes que o corpo faz enquanto você dorme.

Todas as noites, enquanto você dorme, seu corpo trabalha nos bastidores com uma precisão impressionante. Longe de ser...

Colesterol: Essa quantidade de sono pode proteger seu coração, segundo um cardiologista.

Frequentemente falamos sobre a importância de uma dieta equilibrada e da atividade física para controlar o colesterol. Outro...

Levantar-se duas vezes por noite para urinar: um sintoma que não deve ser ignorado.

Estamos dormindo tranquilamente quando, de repente, nossa bexiga nos desperta bruscamente. Nos arrependemos do nosso "ritual noturno" de...