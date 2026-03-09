Dormir com as persianas abertas: o "método holandês" que pode melhorar o sono.

Dificuldade em adormecer, acordar durante a noite ou sentir-se cansado ao acordar: o sono é uma preocupação para muitas pessoas. Certos hábitos diários podem desempenhar um papel fundamental na qualidade do nosso sono. Entre eles, uma prática inspirada no estilo de vida holandês está ganhando destaque: dormir com as persianas abertas para aproveitar a luz natural do nascer do sol.

Um hábito comum nos Países Baixos

Nos Países Baixos, não é incomum ver casas com janelas pouco cobertas, às vezes até mesmo sem cortinas ou persianas. Essa tradição, frequentemente associada a uma cultura de transparência herdada do protestantismo calvinista, remonta a vários séculos.

De acordo com diversas análises culturais, esse hábito se baseia na ideia de que cidadãos honestos não têm nada a esconder. O resultado é uma paisagem urbana onde o interior das casas muitas vezes permanece visível da rua. Embora essa tradição não tenha sido originalmente concebida para melhorar o sono, alguns especialistas acreditam que ela possa ter efeitos benéficos sobre o relógio biológico.

O papel da luz no ritmo circadiano

A luz natural desempenha um papel vital na regulação do ritmo circadiano, o relógio biológico que organiza os ciclos de sono e vigília ao longo de aproximadamente 24 horas. Quando a luz do dia atinge os olhos pela manhã, sinaliza ao cérebro que o dia está começando. Esse processo ajuda a reduzir a produção de melatonina, o hormônio do sono, e promove o estado de vigília.

Segundo especialistas em sono, a exposição à luz natural é uma das maneiras mais eficazes de sincronizar o relógio biológico do corpo. A consultora de sono Maryanne Taylor explica que a luz natural influencia diretamente os ciclos de sono, bem como os níveis de energia e o humor ao longo do dia.

Por que acordar com a luz pode ajudar você a dormir melhor

Dormir com as persianas abertas permite uma exposição gradual à luz da manhã. Ao contrário de um despertar abrupto com um alarme, essa transição natural pode ajudar o corpo a entrar em um estado de sonolência mais suave. A luz da manhã também desempenha um papel importante na estabilização do ritmo circadiano a longo prazo. Diversos estudos mostram que a exposição ao sol no início da manhã está associada a um melhor início do sono à noite.

Um estudo publicado na revista científica BMC Public Health indica que a exposição à luz natural antes das 10h da manhã está associada a um ritmo circadiano mais regular e a uma melhor qualidade do sono.

Um despertar mais natural e energético

Acordar em um quarto que se ilumina gradualmente também pode promover um despertar mais natural. A luz estimula certas áreas do cérebro envolvidas na vigília e na atenção. Como resultado, o corpo emerge do sono mais gradualmente, o que pode reduzir a sensação de fadiga ao acordar. Esse princípio é inclusive utilizado em alguns despertadores luminosos que simulam o nascer do sol para ajudar você a acordar.

Um método simples, mas que precisa de adaptações.

Embora essa prática possa ter algumas vantagens, não é adequada para todas as situações. Em ambientes urbanos bem iluminados à noite, a luz artificial pode perturbar o sono se persianas ou venezianas permanecerem abertas. A poluição luminosa também é considerada um fator que pode afetar os ciclos de sono.

Portanto, o método funciona melhor em ambientes onde a noite permanece suficientemente escura e onde a luz da manhã pode entrar gradualmente no quarto. Como costuma acontecer com o sono, as necessidades variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas preferem dormir na escuridão total, enquanto outras se sentem mais descansadas ao acordar com a luz natural.

Inspirada numa tradição holandesa, a ideia de dormir com as persianas abertas baseia-se num princípio simples: aproveitar a luz natural para regular o relógio biológico do corpo. Para algumas pessoas, pequenos ajustes no ambiente do quarto são suficientes para dormir melhor.