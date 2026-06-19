Após se submeter a uma rinoplastia, ela compartilhou um sintoma que preocupou os internautas.

Um vídeo pós-operatório que viralizou recentemente gerou dúvidas entre muitos internautas. A criadora de conteúdo Olivia Dayton (@oliviadaytonn) descreve um nariz que está "constantemente escorrendo" após uma rinoplastia. Embora o tom seja descontraído, o vídeo provocou uma onda de perguntas e preocupações.

Um vídeo que está causando alvoroço nas redes sociais

No TikTok, Olivia Dayton (@oliviadaytonn) compartilhou um vídeo mostrando o nariz escorrendo ao jogar o cabelo para trás. Com humor, ela explicou que seu nariz, após a cirurgia plástica, às vezes parece "ter vida própria", acrescentando que faria o procedimento novamente sem hesitar.

Essa abordagem direta teve boa repercussão entre alguns seguidores, que apreciaram uma discussão mais autêntica sobre procedimentos estéticos. Outros usuários, no entanto, expressaram rapidamente suas preocupações, mencionando um sintoma incomum, até mesmo alarmante. Alguns chegaram a sugerir a possibilidade de um "vazamento de líquido cefalorraquidiano", aconselhando Olivia Dayton (@oliviadaytonn) a procurar ajuda médica imediatamente. Outros ainda compartilharam experiências semelhantes após rinoplastia, alimentando ainda mais o debate.

@oliviadaytonn quando você fica doente, é 24 horas por dia, 7 dias por semana mesmo, rsrs. MAS EU FARIA TUDO DE NOVO SEM PENSAR DUAS VEZES ♬ som original - ilyxori

Quando a cura brinca com as sensações

Diante desse fenômeno viral, a perspectiva médica oferece uma visão tranquilizadora. Em entrevista à revista People, o cirurgião plástico Sean T. Doherty destaca que esse tipo de secreção nasal é, na grande maioria dos casos, um fenômeno temporário e benigno.

Após a rinoplastia, os tecidos internos do nariz permanecem particularmente sensíveis. Eles reagem a mudanças no fluxo de ar, ao processo de cicatrização e às variações de umidade. Isso pode levar a um aumento na produção de muco, resultando em coriza mais frequente do que antes do procedimento. Esse fenômeno também pode ser influenciado por fatores cotidianos, como exercícios físicos, emoções ou alimentos picantes.

Segundo o especialista, esse período de adaptação faz parte de um processo natural de cura. O corpo recupera gradualmente o equilíbrio e as sensações nasais diminuem ao longo das semanas e meses.

Sinais que não devem ser ignorados

Embora a maioria dos casos não seja grave, certos sinais devem chamar a atenção. Secreção persistente, especialmente se afetar apenas uma narina, acompanhada de dor, febre, sangramento ou gosto salgado ou metálico, justifica uma consulta médica. Em raras situações, esses sintomas podem indicar uma complicação que requer tratamento específico, como uma infecção ou, ainda mais excepcionalmente, uma fístula liquórica.

Em última análise, esta história ilustra perfeitamente o poder das redes sociais na disseminação de experiências pessoais, por vezes descontextualizadas do seu contexto médico. A rinoplastia faz parte de um processo abrangente de harmonia e transformação gradual, em que o corpo tem o tempo necessário para se adaptar suavemente. Em caso de dúvida, a conduta mais tranquilizadora continua a ser simples: consulte o seu cirurgião para beneficiar de apoio personalizado e acolhedor.