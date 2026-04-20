Este paciente, apelidado de "Paciente de Oslo", desafia as estatísticas médicas.

Já se dizia que ele estava condenado por duas doenças graves. No entanto, este homem de 63 anos está agora em remissão completa tanto do HIV quanto do câncer – um resultado possível graças a uma série de coincidências tão extraordinárias que até mesmo seus médicos ainda estão tentando compreender seu significado.

Portadora do HIV desde 2006, diagnosticada com câncer em 2017.

O "paciente de Oslo", cuja identidade está sendo mantida em sigilo, vive com HIV desde 2006. Sua carga viral estava bem controlada com terapia antirretroviral até então. No entanto, em 2017, ele recebeu um novo diagnóstico: síndrome mielodisplásica, um câncer no sangue particularmente agressivo que interrompe a produção de células sanguíneas na medula óssea. Sem um transplante, sua vida estava praticamente em risco.

A busca por um doador com características extremamente raras.

A equipe médica do Hospital Universitário de Oslo iniciou então uma busca intensiva por um doador compatível. Sua estratégia inicial concentrou-se em identificar um doador portador da mutação CCR5-delta32, uma anomalia genética rara que confere resistência natural ao HIV — uma característica presente em apenas cerca de 1% da população do norte da Europa. Diante do fracasso dessa primeira abordagem, os médicos recorreram ao irmão mais velho do paciente, na esperança de uma melhor compatibilidade genética.

Uma descoberta impressionante no mesmo dia do transplante.

No dia do transplante, em 2020, os médicos ficaram surpresos ao descobrir que o irmão doador também era portador da mutação CCR5. Uma probabilidade minúscula, em uma região do mundo onde ela afeta apenas uma em cada cem pessoas. O próprio paciente resumiu a situação com uma frase marcante: "Foi como ganhar na loteria duas vezes".

Remissão confirmada, dois anos após a operação.

As análises pós-operatórias confirmaram gradualmente a eficácia do transplante. Dois anos após o procedimento, o "Paciente de Oslo" interrompeu o tratamento antirretroviral sob rigorosa supervisão médica. Testes subsequentes não detectaram mais vestígios virais em seu sangue, intestinos ou medula espinhal. Seu caso foi oficialmente detalhado em um estudo publicado em 13 de abril de 2026 na revista Nature Microbiology.

Mais um nome em uma lista bem curta.

O "paciente de Oslo" junta-se a uma lista internacional muito pequena — os chamados pacientes de Berlim, Londres, Düsseldorf, Nova Iorque, City of Hope e Genebra — todos considerados curados ou em remissão sustentada do VIH após um transplante de medula óssea destinado ao tratamento de cancro. Todos partilham a mesma característica: um dador portador da mutação protetora CCR5, com a notável exceção do paciente de Genebra, cujo caso explora outros mecanismos.

Uma esperança médica, mas não um tratamento que possa ser amplamente utilizado.

No entanto, os pesquisadores e médicos envolvidos recomendam extrema cautela. O transplante de medula óssea continua sendo um procedimento complexo e arriscado, associado a uma mortalidade significativa e efeitos colaterais muito graves. Sua taxa de mortalidade pode chegar a 20% em certas circunstâncias. Mesmo assim, esses casos permanecem como "laboratórios vivos" inestimáveis para a pesquisa, oferecendo caminhos para a compreensão dos mecanismos que um dia poderão nos permitir controlar ou até mesmo erradicar o HIV permanentemente.

Em resumo, este paciente, apelidado de "Paciente de Oslo", desafia as estatísticas médicas. Sua história ilustra como certos avanços terapêuticos surgem de circunstâncias excepcionais, onde biologia, medicina e acaso se cruzam de uma forma quase irrepetível.