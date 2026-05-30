Por que o nome "Síndrome dos Ovários Policísticos" pode mudar em breve

Criticada por muito tempo por sua imprecisão, a nomenclatura da síndrome dos ovários policísticos está mudando. Um consenso global de especialistas acaba de adotar um novo nome, considerado mais fiel à realidade da doença.

Um novo nome aprovado por consenso global.

Esta é uma decisão que afeta milhões de mulheres. Em meados de maio de 2026, um consenso internacional publicado na revista The Lancet e posteriormente apresentado no Congresso Europeu de Endocrinologia em Praga , endossou a mudança de nome da síndrome dos ovários policísticos (SOP). A condição agora é chamada de síndrome ovariana metabólica poliendócrina, ou SOP-PM, embora a sigla oficial permaneça em inglês.

Essa nova nomenclatura não é arbitrária. Ela é o resultado de um esforço coletivo sem precedentes, que reuniu mais de 50 organizações de pacientes e profissionais de saúde . O processo se baseou em pesquisas globais que coletaram dezenas de milhares de respostas, bem como em workshops que reuniram pacientes e especialistas de diferentes áreas, para garantir o consenso mais amplo possível sobre a terminologia escolhida.

Um nome considerado enganoso durante muitos anos.

O termo "ovários policísticos" está agora obsoleto, pois durante muito tempo foi considerado impreciso e até contraproducente. Apesar do nome, muitas pacientes não apresentam cistos ovarianos, embora o termo sugira o contrário . Essa confusão teve consequências muito reais: diagnósticos tardios, cuidados fragmentados e um certo estigma em torno da condição.

O debate não é novo. Já na década de 2010, um painel de especialistas reunido nos Estados Unidos recomendou a mudança do nome da doença , acreditando que o nome existente era fonte de mal-entendidos que poderiam atrasar o diagnóstico. Foram necessárias mais de uma década de discussões para que essa intuição finalmente levasse a uma nova nomenclatura compartilhada mundialmente.

Uma doença muito mais complexa do que uma simples "história de cistos"

O cerne do problema reside na própria natureza dessa condição. Reduzir a doença aos ovários seria ignorar o ponto essencial. Trata-se, na verdade, de um distúrbio hormonal complexo com múltiplas manifestações , que afeta diversos sistemas do organismo: endócrino, metabólico, reprodutivo, dermatológico e até mesmo psicológico.

Na prática, a condição pode se manifestar como ciclos menstruais irregulares, dificuldade para engravidar, crescimento ou queda de cabelo devido a alterações hormonais, acne ou ganho de peso. Também está associada a um risco aumentado de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a condição afeta aproximadamente 10 a 13% das mulheres em idade reprodutiva, mas quase 70% delas desconhecem que a possuem. Estima-se que, globalmente, afete mais de 170 milhões de pessoas , ou cerca de uma em cada oito mulheres.

Três anos para adotar o novo nome

Mudar o nome de uma doença tão disseminada não acontece da noite para o dia. Por isso, foi planejado um período de transição de três anos para apoiar a mudança de SOP para SOP. Durante essa fase, as diretrizes de prática clínica, os materiais de treinamento médico e os sistemas internacionais de classificação de doenças serão atualizados progressivamente.

O objetivo declarado é duplo: melhorar o diagnóstico, ajudando médicos e pacientes a compreenderem melhor a realidade da doença, e reduzir o estigma associado a ela. Os defensores dessa mudança também esperam que uma terminologia mais precisa incentive a pesquisa e leve a intervenções mais precoces para os riscos metabólicos e cardiovasculares.

Uma mudança que não é totalmente aceita por unanimidade.

Embora o novo nome tenha sido amplamente elogiado, também gerou algumas preocupações. Manter o termo "ovariano" no nome ignora uma hipótese levantada por alguns estudos recentes : a possível existência de uma forma masculina da doença. Para alguns especialistas, manter a referência aos ovários não aborda adequadamente essa linha de pesquisa ainda em desenvolvimento.

Este debate ilustra a dificuldade da tarefa: encontrar um nome que seja simultaneamente mais preciso do que o anterior, compreensível para o público em geral e suficientemente flexível para incorporar conhecimentos futuros. O compromisso alcançado, PMOS, é apresentado pelos seus proponentes como um claro passo em frente, sem pretender encerrar definitivamente a discussão científica.

Por trás de uma simples mudança de letras, reside um avanço significativo para a saúde da mulher. Ao abandonar um nome considerado enganoso, a comunidade médica busca refletir melhor a complexidade de uma condição há muito subestimada e facilitar seu reconhecimento. Embora a adoção da sigla PMOS ainda leve alguns anos, o movimento já começou — e poderá transformar a forma como milhões de mulheres são diagnosticadas e recebem apoio.