Essas pressões estéticas sutis que pesam sobre as damas de honra

Frequentemente falamos sobre os padrões de beleza impostos à noiva, que deve emagrecer alguns centímetros antes do grande dia, ter o cabelo cortado com meticulosa precisão e sorrir timidamente para a câmera. No entanto, as mulheres que acompanham a noiva até o altar e posam ao seu lado nessa cena tão especial também estão sujeitas a costumes rigorosos. As damas de honra seguem regras de beleza, algumas mais explícitas do que outras, para manter essa harmonia sem ofuscar a noiva.

Ser “bonita, mas não mais bonita que a noiva”

Elas usam vestidos semelhantes que seguem um código de vestimenta rigoroso, exibem penteados profissionais, também inspirados em uma foto do Pinterest compartilhada em um grupo de bate-papo, e imitam as mesmas expressões como clones robóticos. Sentadas na primeira fila da prefeitura durante a troca de votos, sua aparência impecável dá a impressão de serem cópias idênticas. As damas de honra desempenham um papel vital no sucesso de um casamento. Oferecendo apoio emocional, assistência logística e uma presença simbólica, elas são para a noiva o que a fada madrinha é para a Cinderela.

Enquanto se ocupam organizando despedidas de solteira memoráveis antes do casamento , no próprio dia, elas devem manter uma aparência profissional e permanecer discretas em relação à noiva. Essas mulheres, escolhidas como damas de honra, têm o privilégio de auxiliar a noiva naquele que é invariavelmente "o dia mais bonito de sua vida". Elas participam ativamente dos preparativos, garantindo que tudo esteja em ordem no grande dia, mas, acima de tudo, formam um círculo íntimo ao redor da noiva, como uma guarda pessoal. No entanto, embora essas "damas de honra" em vestidos de cetim e cabelos adornados com miçangas sejam o centro das atenções na celebração, elas devem brilhar com discrição.

Porque, além de sua função prática, as damas de honra são elementos decorativos valiosos e contribuem para a harmonia visual do casamento. No entanto, a norma dita que elas devem ser fotogênicas e bem-apresentadas, mas sem chamar muita atenção, o que parece difícil de alcançar. Não se trata de ofuscar a protagonista da celebração.

Ter uma figura "harmoniosa" nas fotos.

Embora os convidados geralmente tenham um esquema de cores a seguir ou um código de vestimenta temático predefinido, as damas de honra são, de certa forma, as "bonecas" da noiva. Normalmente, a noiva , às vezes uma amiga de longa data, às vezes uma prima querida, escolhe o mesmo estilo de vestido, usado por todas. As damas de honra devem seguir esse uniforme, criado para gerar uma aparência harmoniosa e elegante.

Acontece que esse vestido, compartilhado por meio de um link em uma conversa de WhatsApp com um nome pouco lisonjeiro, não favorece todas as presentes. Aquelas com curvas mais generosas enfrentam a pressão estética insidiosa de certos sites e se sentem culpadas por não terem um corpo com curvas acentuadas. Para não destoarem dessa imagem tão elegante, elas compram o vestido de referência com as medidas erradas e pagam a mais por ajustes, na esperança de se encaixarem nessa imagem etérea. As madrinhas raramente têm total liberdade para escolher seus vestidos. A noiva lhes dá instruções mais ou menos flexíveis em relação ao corte, ao tecido, ao comprimento exato e ao estilo.

Há também a questão do posicionamento nas fotos, em que as mais altas acabam no fundo e as mais imponentes são viradas para o lado para diminuir sua silhueta.

Aceitar roupas que não escolheram

As damas de honra, discípulas da noiva, não têm liberdade para fazer o que bem entenderem com seus corpos. Estão sujeitas a uma espécie de ditadura da aparência, e fazem esse esforço em prol de um bem maior. A noiva dita as roupas, as cores e os sapatos que refletem o espírito do casamento, em detrimento do conforto e do gosto pessoal de quem os veste.

Se o tom rosa pastel fizer com que uma das madrinhas pareça pálida, ou se o tecido de cetim deixar outra desconfortável, elas não reclamarão abertamente por medo de chatear a noiva, que já está à beira da exaustão. Como resultado, no dia da cerimônia, as madrinhas se sentem completamente expostas diante de dezenas de estranhos e precisam lutar contra suas inseguranças enquanto mantêm um sorriso forçado.

Para se adequar a uma paleta estética global

Para além dos vestidos prescritos e das silhuetas "harmoniosas", as damas de honra muitas vezes têm de se alinhar com uma direção artística meticulosamente planeada. Cor do verniz de unhas aprovada pela noiva, batom nude obrigatório para evitar qualquer "gafe", penteados coordenados como uma companhia de ballet, joias discretas escolhidas com antecedência... Tudo é calibrado para preservar a estética do casamento.

Algumas noivas chegam ao ponto de criar pastas meticulosamente detalhadas no Pinterest, onde nada é deixado ao acaso: coques baixos impecáveis, maquiagem idêntica e radiante para todas as madrinhas, cachos ondulados perfeitamente estilizados e uma pele luminosa, mas não excessivamente bronzeada. O objetivo? Criar uma unidade visual perfeita nas fotos e dar a impressão de um casamento saído diretamente de uma revista de noivas.

O problema é que essa busca pela homogeneidade às vezes apaga a individualidade. Uma dama de honra com cabelos cacheados é pressionada a alisar a textura natural para "combinar" com o grupo, outra é solicitada a tirar os óculos para as fotos, ou uma mulher tatuada é solicitada a cobrir os braços em um calor de 30 graus... Por trás dessas exigências supostamente estéticas, escondem-se instruções muito concretas sobre o que um casamento "bonito" deve mostrar.

Demonstrar disponibilidade física

Ser madrinha não se resume a usar um vestido igual ao da noiva e sorrir nas fotos. Significa também estar disponível fisicamente durante toda a cerimônia. Acordar ao amanhecer para os preparativos, usar salto alto por doze horas, posar sem parar para os fotógrafos e permanecer impecável apesar do calor, das lágrimas ou dos pés doloridos.

O corpo torna-se quase uma ferramenta logística a serviço do casamento. É preciso ficar em pé por longos períodos, correr atrás de um véu que o vento levou, ajeitar a cauda do vestido, carregar buquês volumosos, dançar até o fim da noite, tudo isso mantendo a maquiagem impecável. Até mesmo as expressões faciais às vezes parecem codificadas: ser radiante, mas sem ofuscar a luz emocional da noiva.

Em última análise, essas expectativas revelam uma ideia profundamente enraizada em torno dos casamentos: a de que as mulheres devem ser bonitas, disponíveis, sorridentes e perfeitamente posicionadas para contribuir plenamente para o sucesso do evento. Como se a presença delas não bastasse, seus corpos também precisassem se integrar perfeitamente ao ambiente.