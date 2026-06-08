O namorado a pediu em casamento, mas a escolha do anel a deixou "sem palavras".

A história viralizou nas redes sociais. Rochelle Mindrum, uma floridiana de 29 anos, aceitou o pedido de casamento do seu parceiro, Jak Keller, apenas para descobrir que o anel que ele escolheu não era exatamente o que ela esperava. Esse "contratempo" se tornou uma sensação viral no TikTok.

Um pedido de casamento romântico em meio à natureza.

A história começa em Tallulah Gorge, um local natural espetacular na Geórgia, onde o casal havia feito uma trilha. Rochelle e Jak vinham conversando sobre casamento havia seis ou sete meses. Rochelle tinha apenas uma condição para seu futuro noivo: o pedido de casamento tinha que acontecer na natureza — e, acima de tudo, tinha que ser uma verdadeira surpresa. “Eu tinha a sensação de que poderia acontecer durante nossa caminhada, mas não tinha certeza. Jak parecia tão nervoso o tempo todo que eu sabia que algo estava para acontecer”, ela conta. Foi na beira de um penhasco, com o celular pronto para registrar o momento, que seu parceiro finalmente se ajoelhou. E o “sim” de Rochelle veio, naturalmente.

A surpresa do diamante azul

Ao examinar o anel mais de perto, Rochelle percebeu um detalhe inesperado: o diamante escolhido pelo parceiro era de um azul impressionante – enquanto ela sempre imaginara seu anel com um diamante incolor. “A princípio, pensei que fosse apenas um reflexo da cravação, que também era azul-escura. Mas, assim que o anel estava no meu dedo, pude ver claramente que o próprio diamante era azul”, confidenciou ela.

A primeira coisa que lhe veio à mente espontaneamente foi: "É tão azul!" Uma reação capturada em vídeo e amplamente comentada posteriormente. Um detalhe importante: meses antes, Rochelle havia enviado ao seu parceiro todas as características do seu "anel ideal" (corte oval, cravação em forma de tulipa, cravação catedral), especificando também a sua preferência por uma pedra incolor. No entanto, ela nunca havia enfatizado explicitamente este último ponto.

Uma simples interpretação errônea

A explicação acabou sendo bastante comovente. Ao procurar um diamante de alta qualidade em um site especializado, Jak Keller interpretou mal as imagens do site, que apresentavam diamantes de luxo com um leve tom azulado (uma falha comum em fotografias de joias). Convencido de que estava presenteando sua futura esposa com uma pedra excepcional, ele também se surpreendeu ao descobrir a verdadeira cor do anel quando ela o usou.

“Ele tinha medo de deixar o diamante cair, então nunca tirou o anel da caixa antes do pedido de casamento”, ela conta. De volta para casa, o casal finalmente foi à joalheria para trocar a pedra. Eles conseguiram manter a cravação, que Rochelle adora, e trocaram apenas o diamante.

O vídeo do TikTok está dividindo os internautas.

O curto vídeo de 16 segundos, publicado por Rochelle, imediatamente incendiou as redes sociais – por bons e maus motivos. Alguns internautas acusaram a jovem de ser "ingrata", de ter "estragado o momento" ou de ser insensível ao esforço do parceiro.

Outros, pelo contrário, elogiaram sua honestidade e franqueza. "O mais difícil de ver é como as pessoas constroem sua própria narrativa a partir de um clipe de dezesseis segundos", lamenta Rochelle. Longe de ser uma briga de casal, ela afirma que ela e seu noivo rapidamente encontraram um terreno comum — e que essa história certamente permanecerá como uma de suas lembranças favoritas.

Além da anedota, a história de Rochelle Mindrum serve como um lembrete de como a escolha de um anel de noivado pode cristalizar expectativas íntimas, às vezes mal expressas. E que, por trás do brilho das redes sociais, muitas histórias de amor são melhores quando permanecem... entre as duas pessoas envolvidas.