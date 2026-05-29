Tendo se casado cinco vezes com o mesmo homem, ela incentiva os casais a se inspirarem em sua experiência.

O casamento é um evento único. Apresentado como o dia mais feliz da vida, ele se resume a uma única data no calendário. Geralmente, é preciso se divorciar para ter a esperança de vestir o vestido imaculado novamente. No entanto, é perfeitamente possível quebrar essa regra e reviver esse cenário romântico sem lembrancinhas ou guarda de honra. Uma americana se casou com seu primeiro parceiro cinco vezes. Ela não renovou seus votos como os outros fazem no primeiro aniversário de casamento; ela celebrou essa união à sua maneira, bem longe das convenções.

Casar com a mesma pessoa várias vezes: uma ideia inusitada.

No imaginário coletivo, o casamento é um evento simbólico que dura apenas 24 horas. Não se espera que se repita, a menos que o casal termine o noivado no meio do romance e volte ao altar com outro parceiro. Na verdade, os noivos têm plena consciência dessa realidade e fazem tudo o que podem para viver esse conto de fadas com o qual sonham desde crianças. Eles se dedicam de corpo e alma para que a cerimônia seja um sonho realizado. E, muitas vezes, estão tão focados no sucesso do casamento que têm dificuldade em aproveitar o momento presente.

Como Lis Anna-Langston relata nas páginas do HuffPost , ela não queria que o casamento fosse um evento estático. Não queria ficar com a sensação de algo incompleto, nem ter apenas uma lembrança da cerimônia. Quando disse "sim" ao seu parceiro, sabia que não seria a última vez. Casou-se segundo a tradição: formalizou seu amor no cartório de York, em uma pequena cerimônia privada. Mesmo sendo puramente burocrática, aquele dia marcou uma verdadeira transição em seu relacionamento.

Nada de toalhas de mesa de seda ou buquês de flores frescas; a discípula de Cupido optou pela simplicidade para este casamento sem fim. Ela tinha certeza de que poderia compensar em outra ocasião. Porque casar-se com o mesmo parceiro várias vezes não é uma tendência ou um capricho. É uma iniciativa poderosa para se dar mais chances e evitar remoer decepções passadas.

Do tribunal à caverna subterrânea, cada casamento soa diferente.

Então, para honrar sua criança interior e realizar um sonho de infância, ela optou por um casamento mais elaborado, digno de revista. Vestida com um elegante vestido de renda, trocou votos no cenário rústico de uma pousada em Connecticut. Um momento verdadeiramente mágico. Os recém-casados, nunca satisfeitos, repetiram a cerimônia em Las Vegas, um paraíso artificial onde Elvis Presley abençoa os casais com canções em capelas do tamanho de casas de boneca. Ironicamente, a igreja ficava em frente a uma casa noturna de strip-tease.

Para seus quartos votos, encontraram-se em uma caverna especialmente preparada e reafirmaram seus sentimentos em um lago subterrâneo, sob o olhar atento de um locutor de rádio. E para seus quintos votos, beijaram-se diante de um padre francês no topo do Mont Saint-Michel. Esse casal queria que seu casamento durasse para sempre e, se pudessem fazer tudo de novo, garantiriam que não houvesse qualquer sensação de déjà vu.

Uma forma de compreender melhor o seu relacionamento e celebrá-lo.

Para muitos, o casamento é um momento marcante. Um dia espetacular, planejado durante meses, e depois guardado em um álbum de fotos e alguns vídeos tremidos feitos pelos convidados. Mas, ao se casar com o mesmo homem cinco vezes, essa americana defende uma visão diferente de compromisso : a de um amor que vale a pena revisitar, redescobrir e adaptar às diferentes versões de si mesma.

Porque um casal nunca permanece o mesmo. Eles evoluem com mudanças, lutos, promoções, filhos e, às vezes, decepções. Os parceiros mudam seus gostos, prioridades e ritmo de vida. Recriar um casamento, nesse contexto, é quase como reconhecer essa metamorfose, em vez de fingir que nada mudou desde que a primeira aliança foi colocada no dedo.

Celebramos aniversários, conquistas profissionais e marcos importantes da vida. Por que o amor deveria se limitar a um único ritual formal? Alguns sonham com uma cerimônia íntima após um casamento grande e excessivamente formal. Outros, ao contrário, desejam vivenciar a celebração que não puderam ter aos vinte anos. Como a mulher em questão enfatiza: "Para mim, casar-me novamente não tem a ver com prazo de validade. Tem a ver com atenção."

É claro que não é preciso reservar uma capela em Las Vegas ou uma caverna subterrânea para cultivar essa dinâmica. Alguns casais renovam seus votos, outros estabelecem suas próprias tradições: uma viagem anual, uma carta de amor em uma data específica, um jantar simbólico para marcar momentos importantes que alcançaram juntos. A ideia não é transformar o amor em uma performance constante, mas sim dar a ele um papel ativo.