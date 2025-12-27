Será que os filhos de pais divorciados têm realmente maior probabilidade de se divorciarem também? Os números falam por si.

Se você acabou de se casar, pode temer que seu casamento termine mal como o dos seus pais. Você tem medo de repetir os erros deles e quebrar o pacto de amor que acabou de fazer. Esse cenário não é impossível. No entanto, psicólogos oferecem tranquilidade: a vida amorosa conturbada dos seus pais não tem tanta influência assim na sua.

Uma teoria, e não uma realidade.

Durante os primeiros anos de vida, quase invejamos os filhos de pais divorciados e só nos lembramos das vantagens: recebem o dobro de presentes no Natal, comemoram o aniversário duas vezes, enfim, vivem tudo em dobro. No entanto, aqueles que são mais diretamente afetados não podem dizer o mesmo. Um divórcio , mesmo quando amigável e consensual, sempre deixa marcas em quem o presencia. As crianças sofrem e suportam a situação sem poder expressar suas opiniões. Acima de tudo, quando chegam à idade adulta, tentam não repetir o que vivenciaram e levar uma vida amorosa feliz.

Eles fazem terapia para entender a fundo sua história de amor e descobrir se têm predisposição ao divórcio. Se você é um daqueles filhos que mudava de casa quase toda semana e, sem querer, desempenhou o papel de mediador conjugal, certamente teme que seu casamento fracasse. Por muito tempo, os psicólogos acreditaram que os relacionamentos passados dos pais poderiam influenciar os romances atuais dos filhos. No entanto, essa é mais uma teoria popular do que uma verdade absoluta.

Durante décadas, todos acreditaram no ditado de que "filhos de pais divorciados, casamentos fracassados". No entanto, isso se mostrou em grande parte falso. Certamente, essas crianças podem não ter tido os melhores exemplos ou as bases mais sólidas, mas nem todas estão destinadas a um desastre emocional. "Um divórcio faz parte da vida; é uma ruptura no vínculo, é difícil, interrompe a rotina diária reconfortante da criança, mas se o relacionamento dos pais continuar de forma positiva, então não é traumático para a criança", explica a psiquiatra e psicanalista Marie-France Hirigoyen à rádio France Inter .

O que os números realmente dizem

Será que os filhos de pais divorciados sofrem o mesmo destino que seus pais, e devem interromper sua promessa de vida eterna? As estatísticas sugerem o contrário. De acordo com uma análise baseada em dados da Pesquisa Social Geral (General Social Survey), um instituto de pesquisa americano, a transmissão intergeracional do divórcio diminuiu pela metade entre 1972 e 1996. Essa é uma descoberta surpreendente, considerando o aumento dos divórcios desde a década de 1970.

É claro que esses números precisam ser qualificados, já que o casamento não é mais automático e não é mais uma consideração primordial nos planos dos casais. Enquanto para as gerações mais velhas o casamento era quase um rito de passagem, os jovens preferem a coabitação ou a alternativa de uma união estável (PACS).

Os filhos de pais divorciados não correm maior risco, mas podem sabotar o próprio relacionamento sem se darem conta. "Eles desenvolvem uma hipervigilância em relação a problemas que possam levar a essa situação. Temem que o relacionamento não dure. No dia a dia, isso pode ser debilitante", explica Gérard Poussin, psicólogo clínico entrevistado pelo jornal 20 Minutes .

O divórcio está se tornando cada vez mais aceito.

O divórcio já não é visto como inevitável; é quase corriqueiro. Enquanto para os nossos antepassados o divórcio nem sequer era uma opção, para os jovens é agora apenas mais uma desculpa para festejar. Com o surgimento das " festas de divórcio ", estas celebrações pós-separação com bolos de camadas com a frase "obrigado, próximo" e lenços com a inscrição "recém-divorciados" , o divórcio tornou-se nada mais do que uma simples formalidade.

Resumindo, os filhos de pais divorciados já não se preocupam com o futuro amoroso e encaram o divórcio como uma solução, e não como uma derrota. O que, na verdade, é bastante positivo. Quanto menos se pensa nisso, menor a probabilidade de acontecer (quem tem uma mentalidade puramente racional deve ter cuidado).