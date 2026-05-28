"Limerência", esse fenômeno romântico que intriga cada vez mais mulheres.

Você pensa constantemente nessa pessoa, analisa cada mensagem dela e seu humor às vezes depende de um único olhar? Pode não ser "apenas uma paixonite". Ultimamente, uma palavra tem aparecido em todos os lugares nas redes sociais: limerência. Por trás desse termo ainda relativamente desconhecido, esconde-se uma experiência romântica tão intensa quanto perturbadora.

A paixão obsessiva, um amor que ocupa todo o espaço.

A palavra pode parecer complicada, mas muitos reconhecem imediatamente o que ela descreve. A paixão obsessiva refere-se a um estado de forte apego emocional a uma pessoa cujos sentimentos permanecem confusos ou incertos. Como resultado, a mente fica acelerada.

O conceito foi cunhado na década de 1970 pela psicóloga americana Dorothy Tennov , que estudou essa forma particular de paixão romântica. Segundo ela, a paixão obsessiva se distingue por sua natureza involuntária e, às vezes, avassaladora. Ninguém realmente "escolhe" se envolver nela. Hoje, esse fenômeno é comum a muitas pessoas: uma pesquisa recente estima que mais da metade da população mundial já o experimentou pelo menos uma vez.

Os sinais que não mentem

A paixão obsessiva não é como uma simples e leve atração. Muitas vezes, ela vem acompanhada de pensamentos obsessivos sobre a outra pessoa: você repassa conversas, interpreta cada pequeno detalhe e aguarda ansiosamente por sinais de atenção.

Outra característica comum é a idealização. A pessoa em questão parece quase perfeita, colocada em um pedestal. Cada interação pode desencadear uma onda de euforia… enquanto a falta de reciprocidade às vezes é suficiente para abalar o moral. Essas montanhas-russas emocionais podem ser exaustivas, especialmente quando a conexão não é claramente recíproca.

Por que todo mundo está falando disso hoje?

O fascínio pela paixão obsessiva (limerence) deriva, em grande parte, das redes sociais. No TikTok, em particular, criadores de conteúdo e profissionais de saúde mental compartilham vídeos explicando esse mecanismo psicológico. Muitos internautas descobrem, então, uma palavra que finalmente dá nome ao que vêm sentindo há muito tempo.

Essa visibilidade também tem um efeito tranquilizador: entender que você não é "intenso demais" nem "sensível demais" pode ser benéfico. Emoções fortes fazem parte da experiência humana e não definem o seu valor.

Tenha cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Conteúdo viral pode, às vezes, transformar qualquer decepção amorosa em um transtorno psicológico. Dar um nome à experiência pode ajudar, mas não substitui a orientação profissional quando o sofrimento se torna significativo.

Paixão romântica ou verdadeiro sofrimento?

A paixão obsessiva não é oficialmente reconhecida como doença. Em muitos casos, essa condição diminui naturalmente com o tempo. No entanto, quando se torna persistente ou dolorosa, pode afetar o sono, a concentração, a autoestima e até mesmo os relacionamentos sociais.

Alguns especialistas também acreditam que isso pode estar ligado a padrões emocionais específicos, como o apego ansioso. O importante é não minimizar seus sentimentos. Emoções intensas merecem ser ouvidas com delicadeza, sem culpa ou vergonha.

Como recuperar o equilíbrio?

Para escapar de uma sensação avassaladora de inquietação, especialistas costumam recomendar o distanciamento emocional. Isso pode envolver limitar interações sociais, evitar o monitoramento de redes sociais ou redirecionar a atenção para si mesmo. Cultivar a autoestima, nutrir paixões, fortalecer amizades e cercar-se de pessoas que oferecem apoio também ajuda a recuperar a estabilidade.

E se essa obsessão romântica se tornar insuportável, consultar um terapeuta pode ajudar a compreender melhor os próprios mecanismos emocionais e a construir histórias de amor mais serenas, baseadas na reciprocidade.

Entre fascínio, desejo e vulnerabilidade, a paixão obsessiva nos lembra, acima de tudo, de uma coisa: o amor pode, por vezes, ser profundamente transformador. E aprender a escolher a si mesmo continua sendo, muitas vezes, o melhor ponto de partida.