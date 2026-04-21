Esse fenômeno, comum em casais, na verdade mascara diferenças fisiológicas reais.

Em muitos casais, o mesmo cenário se repete: uma pessoa procura um cobertor enquanto a outra abre a janela. E esse contraste está longe de ser anedótico, pois pode ser explicado por diferenças muito reais na forma como cada corpo produz, retém e percebe o calor.

Por que um está frio quando o outro está quente?

Esse fenômeno comum não é simplesmente uma questão de conforto ou hábito. A termorregulação, ou seja, a capacidade do corpo de manter sua temperatura interna, varia de pessoa para pessoa. Nem todos os corpos produzem a mesma quantidade de calor, nem o distribuem da mesma maneira.

Isso explica por que, em um casal, duas pessoas no mesmo quarto ou sob o mesmo edredom podem experimentar temperaturas muito diferentes. A sensação é comum, mas geralmente se baseia em fatores fisiológicos concretos.

O metabolismo desempenha um papel central.

Um dos principais fatores envolvidos é o metabolismo. Quanto mais acelerado o metabolismo, mais calor o corpo produz em repouso. Por outro lado, um metabolismo mais lento pode fazer com que você sinta frio mais rapidamente. A glândula tireoide, que desempenha um papel na regulação do metabolismo, também pode influenciar essa percepção. O NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) lista a sensação de "frio mais intenso que o normal" como um sintoma comum de hipotireoidismo.

Circulação sanguínea, massa corporal e hormônios

A circulação sanguínea também desempenha um papel importante.A Harvard Health destaca que diversos fatores podem explicar uma sensação persistente de frio, incluindo baixo índice de massa corporal, certos distúrbios circulatórios ou problemas na tireoide.

A composição corporal também é importante. A Harvard Health explica que a gordura atua como isolante térmico, enquanto a massa muscular ajuda a gerar calor. Portanto, duas pessoas com tamanhos diferentes podem não experimentar o mesmo ambiente térmico da mesma maneira. Os hormônios também desempenham um papel, especialmente quando um distúrbio da tireoide altera a produção de energia e a regulação da temperatura.

Por que essa discrepância ocorre com tanta frequência em casais?

Esse pequeno conflito doméstico é tão comum porque envolve diversos fatores: sentimentos subjetivos, hábitos de conforto e também parâmetros biológicos que variam de pessoa para pessoa. Mesmo na mesma cama, dois corpos não regulam a temperatura exatamente da mesma maneira.

Isso não significa que exista uma regra absoluta para todos os casais; no entanto, fontes médicas confirmam que diferenças individuais no metabolismo, massa corporal, circulação e estado de saúde podem ser suficientes para explicar essa discrepância muito comum no dia a dia.

Quando esse fenômeno exige aconselhamento médico

Na maioria dos casos, esse contraste entre os dois parceiros se deve simplesmente a diferenças individuais normais. No entanto, se uma sensação de frio ou calor se tornar nova, intensa ou persistente, a Cleveland Clinic recomenda atenção, especialmente se for acompanhada de fadiga, fraqueza ou outros sintomas.

Em outras palavras, ter um parceiro que está sempre com frio ou que é mais sensível ao calor não é necessariamente um problema. Essa discordância cotidiana serve principalmente como um lembrete de que o corpo de cada pessoa reage à temperatura de forma diferente.

Se uma pessoa sente frio enquanto outra sente calor, não se trata simplesmente de uma questão de personalidade ou peculiaridades. Metabolismo, circulação, composição corporal e hormônios podem criar uma diferença significativa na sensação térmica entre duas pessoas que vivem no mesmo ambiente.