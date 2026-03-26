Fazer palhaçadas no amor: uma simples característica da personalidade ou uma mensagem oculta?

Vida amorosa
Émilie Laurent
partenaire humour
DeedeeGeli/Unsplash

Seu parceiro faz palhaçadas até nas situações mais delicadas e leva tudo na brincadeira. Ele é um verdadeiro piadista. Mesmo em momentos sérios, ele dá um jeito de soltar uma piadinha ou fazer trocadilhos questionáveis. Ele poderia muito bem considerar uma mudança de carreira para o circo, mas, por enquanto, é você quem tem que aguentar esse show de um homem só constante e o humor exagerado. Ao contrário do que você possa pensar, não se trata de falta de maturidade, nem de profundo desinteresse.

Uma dificuldade de comunicação

Humor . É essa habilidade quase inata que te atraiu espontaneamente para o seu parceiro, que é uma piada ambulante. Ele não fez grandes declarações românticas, mas certamente fez suas maçãs do rosto se contraírem. Só que, embora você seja uma pessoa fácil de agradar e ria com facilidade, essa qualidade que fez seu coração palpitar ontem se transformou em um defeito sério. Longe de ser uma pessoa que estraga a diversão, você aprecia piadas, mas apenas quando são bem colocadas e não interferem em conversas de adultos.

Você não está com um Romeu poético, mas com um comediante de primeira. Você preferiu o bobo da corte ao príncipe encantado dos contos de fadas. E embora seu parceiro seja excelente em levantar o astral, ele não sabe quando parar. Simplesmente não é da natureza dele. Você pode franzir a testa e adotar um tom seco, mas ele sempre responde com uma piada, como se fosse sua única linguagem. Há homens que se recolhem ao silêncio , e há outros que só abrem a boca para entreter a plateia.

Você pode ter a impressão de que ele está tentando desviar a atenção ou mudar de assunto rapidamente. No entanto, quando seu parceiro imita você gentilmente ou responde às suas palavras com uma frase que visa "aliviar o clima", ele não está fazendo isso para menosprezar o que você está dizendo ou minimizar seus sentimentos. O humor é uma "válvula de escape", uma distração, mas acima de tudo, uma "falha de comunicação ".

“Dependendo do casal, alguns preferem o silêncio, não respondem ou apenas acenam com a cabeça. E então fogem da conversa. Aqui, há uma certa leveza com o riso. E assim, colocamos leveza onde não há nenhuma, e onde, por outro lado, há preocupação”, diz a sexóloga e psicanalista Catherine Blanc à rádio Europe 1 , lembrando aos ouvintes que isso pode ser mal interpretado.

A expressão de inquietação

Seu parceiro te provoca quando você espera um elogio sincero. Ele responde às suas declarações sinceras com travessuras e brincadeiras quando você espera afeto genuíno em troca. Se seu parceiro usa o riso e o humor em excesso, mesmo em conflitos e momentos íntimos, é principalmente uma fachada. É uma maneira de mascarar o desconforto. Algumas pessoas usam o riso da mesma forma que outras se isolam e se afastam sem dizer uma palavra. O humor é uma estratégia para criar uma distração e reverter a situação.

“Às vezes fugimos porque não conseguimos nos confrontar, não conseguimos nos questionar ou sequer ser questionados. Então usamos o humor porque sabemos que funciona e nos permite recuperar o poder, já que fazemos a outra pessoa rir”, explica o especialista.

No entanto, abordar tudo pela ótica do humor significa se isolar das emoções genuínas dos outros e criar uma desconexão, ou até mesmo parecer egoísta em vez de "provedor de bom humor".

O humor como escudo

"O mais elevado mecanismo de defesa do homem." Foi assim que Sigmund Freud definiu o humor. E com razão: por trás de uma piada bem colocada, por vezes, esconde-se um genuíno mecanismo de defesa emocional.

Seu parceiro não faz piadas apenas para te fazer rir ou para aliviar o clima. Ele faz piadas para se proteger. De você, de si mesmo, mas principalmente do que certas conversas podem trazer à tona. Falar sobre suas emoções, admitir um erro, expressar medo ou vulnerabilidade... tudo isso são caminhos delicados que ele prefere contornar com uma piada bem colocada.

O humor torna-se, então, uma armadura invisível. Enquanto alguns se refugiam no silêncio ou fogem, ele opta por uma estratégia inteligente. Uma piada, um trocadilho, uma imitação… e pronto, o assunto sério desaparece como por magia. Não é que ele não tenha nada a dizer, é que não sabe como dizer de outra forma. “Portanto, as piadas são válidas, mas apenas se não silenciarem ninguém”, alerta o especialista.

No fim das contas, amar alguém que é um palhaço significa aceitar que essa pessoa não vai tirar o nariz vermelho da noite para o dia. Mas também significa dar a ela um espaço onde possa desenvolver suas piadas aos poucos… e ousar ser séria, sem medo de perder a sua essência. Viver com alguém que é uma piada do Mr. Bean significa aprender a ler nas entrelinhas, a interpretar a ironia e a enxergar através de suas defesas.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
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