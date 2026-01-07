Essa atriz de 14 anos de Stranger Things é alvo de comentários repugnantes.

Na temporada final de "Stranger Things", a jovem Holly Wheeler, irmã mais nova de Nancy e Mike, rouba a cena. Ela passou de personagem secundária a protagonista em apenas alguns episódios. Enquanto alguns elogiaram o talento nato da atriz Nell Fisher, outros transformaram a adolescente em objeto de fantasia. A jovem de 15 anos se viu no centro de comentários obscenos, assim como Millie Bobby Brown no início de sua carreira.

Nell Fisher, vítima de sexualização doentia.

Enquanto os fãs de longa data lutam para aceitar o fim de sua amada série e ainda se apegam ao "Mundo Invertido", outros discutem suas reações imediatas. E falar de "Stranger Things" sem mencionar o incrível retorno de Holly Wheeler seria um grande erro. Nesta temporada final, que gerou intensos debates e alimentou inúmeras teorias, Holly Wheeler é uma figura central. Ela tem quase mais tempo de tela do que a verdadeira protagonista, a inimitável "Eleven".

Uma personagem quieta e discreta nas primeiras temporadas, ela literalmente rouba a cena. Uma irmãzinha tímida e inocente, da qual temos poucas lembranças, ela se transformou em uma aventureira destemida e corajosa. Na primeira temporada, Holly balbucia e brinca com bonecas de pano, enquanto no grande final, ela controla os rumos da trama.

Vestida com um traje que a faz parecer com a famosa Alice no País das Maravilhas, ela desempenha um papel fundamental nesta batalha final contra Vecna. No entanto, em vez de aplaudir essa "ascensão ao poder" e elogiar sua atuação cheia de nuances, alguns acharam por bem denegrir e vilipendiar a jovem. Em diversos fóruns do Reddit, alguns mais privados do que outros, esses predadores se fartaram, reduzindo a atriz à condição de vítima.

Um cartaz promocional cujo significado original foi deturpado.

A Netflix e os criadores da série "Stranger Things" contrataram o artista Billy Butcher, renomado por seu estilo retrô de pop art. Para a temporada final, ele criou diversos pôsteres no estilo de Andy Warhol, apresentando cada personagem ao lado de símbolos impactantes. Holly Wheeler, interpretada por Nell Fisher, aparece no centro do pôster com o rosto coberto de sangue e uma expressão de terror.

Usuários da internet com tendências pedófilas encontraram conotações sexuais onde antes havia apenas brincadeiras. Sentem-se no direito de fazer alusões obscenas a uma criança, o que seria punido no mundo real. Em um comentário explícito na publicação (anteriormente no Twitter), um usuário chegou a elogiar os lábios carnudos da atriz, agravando a situação com vulgaridade.

A atriz menor de idade foi despida por IA.

Para satisfazer seus desejos, os predadores agora têm uma ferramenta poderosa e perigosa à sua disposição: a inteligência artificial (IA) . Desde que Elon Musk assumiu o controle da indústria de entretenimento adulto, ela se tornou mais eficiente do que nunca. Pior ainda, reforça as fantasias sórdidas de desviantes da internet. Com o controverso assistente Grok , agora é possível fazer qualquer solicitação visual sem censura. Nell Fisher rapidamente se tornou cobaia nesse tráfico de imagens. Em 4 de janeiro, uma foto falsa dela em um maiô em formato de banana circulou online. Um corpo jovem profanado e abusado remotamente: esse é um crime comum nos recônditos mais obscuros da internet.

É também uma tática bem estabelecida na indústria cinematográfica: fazer da ingenuidade um critério de desejabilidade. As atrizes são submetidas a olhares doentios e depravados. Muitas perdem a inocência no set de filmagem e se veem sexualizadas contra a sua vontade, como se fosse um rito de passagem necessário. Antes de Nell Fisher, Millie Bobby Brown também teve a experiência sombria de insinuações explícitas e assédio a mulheres jovens.

Hoje, internautas sugerem que ela já passou da validade e a acusam de ter amadurecido, um fenômeno inevitável, a menos que você se chame Benjamin Button. Em suas primeiras aparições, Millie, mal entrando na puberdade, já era retratada como uma "adulta", com maquiagem, saias curtas e salto alto. Convidada para o podcast The Guilty Feminist , ela disse ter vivenciado "uma boa representação do que está acontecendo no mundo e de como as meninas são sexualizadas ".

A atriz Nell Fisher deveria ser celebrada por sua atuação incrível e autenticidade cativante. Em vez disso, sua imagem está sendo violada por pedófilos disfarçados.