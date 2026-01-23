Enquanto a SNCF, a companhia ferroviária nacional francesa, testa vagões reservados para crianças maiores de 12 anos, cresce a controvérsia sobre a possível exclusão de passageiros mais jovens. Entre a busca por paz e tranquilidade e a inclusão de famílias, a Europa oferece modelos muito diferentes.

Uma opção "sem crianças" que está causando controvérsia.

Desde 8 de janeiro de 2026, a SNCF vem testando uma nova categoria chamada "Optimum Plus" na linha Paris-Lyon, onde crianças menores de 12 anos não são permitidas. Essa iniciativa foi apresentada como "uma resposta à demanda por paz e conforto", mas foi imediatamente denunciada como "simbólica de uma crescente rejeição de crianças em espaços públicos".

Essa medida faz parte de um movimento mais amplo "sem crianças", que surgiu em alguns locais públicos e estabelecimentos comerciais, e que levanta a questão do lugar atribuído à infância na sociedade.

Na Suíça e na Finlândia, crianças mimadas

Por outro lado, vários países europeus têm se concentrado na inclusão familiar para incentivar o uso do trem em detrimento do carro. Na Suíça, os trens Intercity possuem vagões familiares decorados com o tema da selva, com área de recreação, livros e brinquedos disponíveis gratuitamente. Um detalhe interessante: adultos que viajam frequentemente com crianças recebem um cartão de desconto especial — uma forma de recompensar as viagens em família.

Na Finlândia, quase todas as principais linhas de trem possuem um vagão familiar: áreas de recreação, berçários equipados com aquecedores de mamadeira, berços para sonecas e até carrinhos de atividades. A ideia é simples: as crianças podem gastar energia e brincar sem incomodar os outros passageiros. Para a empresa de realidade virtual, isso não é uma questão de tolerância, mas sim um direito ao conforto para todos — adultos e crianças.

Entre as muitas maneiras pelas quais a Finlândia torna a vida mais fácil para famílias com crianças: aqui está uma olhada no parquinho + biblioteca dentro do nosso vagão de trem. Uma viagem de trem de cinco horas com nosso filho de um ano foi muito mais fácil! Nossa última viagem de Amtrak, em contraste, não tinha trocador a bordo. 👀 pic.twitter.com/v1y4bIHS4G -Zach Parolin (@ZParolin) 2 de agosto de 2024

Compromissos em outras partes da Europa

A Áustria adota uma abordagem semelhante. Seus trens de alta velocidade oferecem espaços dedicados para famílias, bem como zonas silenciosas para passageiros que desejam viajar em paz e tranquilidade, sem proibir a presença de crianças. Alguns trens incluem até mesmo um pequeno cinema para entreter os pequenos durante viagens longas.

A Bélgica e a Itália também permitem a presença de crianças em vagões silenciosos, confiando na responsabilidade dos pais em vez da exclusão. Em contrapartida, na Espanha, a companhia ferroviária nacional Renfe proíbe explicitamente o acesso a "áreas silenciosas" para menores de 14 anos e para animais, adotando assim uma política semelhante à testada pela SNCF.

Uma questão social, e não uma simples questão de conforto.

Por trás dessa controvérsia, reside uma visão de convivência. Deveriam certos espaços ser reservados para adultos em busca de tranquilidade, correndo o risco de excluir os mais jovens? Ou os trens deveriam ser repensados para que realmente acomodem todos os tipos de passageiros, incluindo crianças?

Na Finlândia e na Suíça, as companhias ferroviárias demonstraram que é possível conciliar um ambiente tranquilo e familiar. Enquanto a França defende vagões "sem crianças", outros países optaram por oferecer mais espaço para os pequenos.

Em última análise, a experiência "sem crianças" da SNCF vai além da simples questão do conforto. Revela uma tensão entre duas abordagens: uma de separação, outra de inclusão. Ao tentar preservar a tranquilidade, a empresa corre o risco de refletir um certo cansaço social com a presença de crianças. No entanto, a Europa demonstra que existem soluções equilibradas: áreas de lazer para alguns, zonas de silêncio para outros. O desafio para a SNCF talvez seja menos sobre exclusão do que sobre criar um trem onde todos encontrem naturalmente o seu lugar.