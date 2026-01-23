Search here...

Trens sem crianças: como o movimento "sem crianças" está reacendendo a controvérsia.

Sociedade
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Enquanto a SNCF, a companhia ferroviária nacional francesa, testa vagões reservados para crianças maiores de 12 anos, cresce a controvérsia sobre a possível exclusão de passageiros mais jovens. Entre a busca por paz e tranquilidade e a inclusão de famílias, a Europa oferece modelos muito diferentes.

Uma opção "sem crianças" que está causando controvérsia.

Desde 8 de janeiro de 2026, a SNCF vem testando uma nova categoria chamada "Optimum Plus" na linha Paris-Lyon, onde crianças menores de 12 anos não são permitidas. Essa iniciativa foi apresentada como "uma resposta à demanda por paz e conforto", mas foi imediatamente denunciada como "simbólica de uma crescente rejeição de crianças em espaços públicos".

Essa medida faz parte de um movimento mais amplo "sem crianças", que surgiu em alguns locais públicos e estabelecimentos comerciais, e que levanta a questão do lugar atribuído à infância na sociedade.

Na Suíça e na Finlândia, crianças mimadas

Por outro lado, vários países europeus têm se concentrado na inclusão familiar para incentivar o uso do trem em detrimento do carro. Na Suíça, os trens Intercity possuem vagões familiares decorados com o tema da selva, com área de recreação, livros e brinquedos disponíveis gratuitamente. Um detalhe interessante: adultos que viajam frequentemente com crianças recebem um cartão de desconto especial — uma forma de recompensar as viagens em família.

Na Finlândia, quase todas as principais linhas de trem possuem um vagão familiar: áreas de recreação, berçários equipados com aquecedores de mamadeira, berços para sonecas e até carrinhos de atividades. A ideia é simples: as crianças podem gastar energia e brincar sem incomodar os outros passageiros. Para a empresa de realidade virtual, isso não é uma questão de tolerância, mas sim um direito ao conforto para todos — adultos e crianças.

Compromissos em outras partes da Europa

A Áustria adota uma abordagem semelhante. Seus trens de alta velocidade oferecem espaços dedicados para famílias, bem como zonas silenciosas para passageiros que desejam viajar em paz e tranquilidade, sem proibir a presença de crianças. Alguns trens incluem até mesmo um pequeno cinema para entreter os pequenos durante viagens longas.

A Bélgica e a Itália também permitem a presença de crianças em vagões silenciosos, confiando na responsabilidade dos pais em vez da exclusão. Em contrapartida, na Espanha, a companhia ferroviária nacional Renfe proíbe explicitamente o acesso a "áreas silenciosas" para menores de 14 anos e para animais, adotando assim uma política semelhante à testada pela SNCF.

Uma questão social, e não uma simples questão de conforto.

Por trás dessa controvérsia, reside uma visão de convivência. Deveriam certos espaços ser reservados para adultos em busca de tranquilidade, correndo o risco de excluir os mais jovens? Ou os trens deveriam ser repensados para que realmente acomodem todos os tipos de passageiros, incluindo crianças?

Na Finlândia e na Suíça, as companhias ferroviárias demonstraram que é possível conciliar um ambiente tranquilo e familiar. Enquanto a França defende vagões "sem crianças", outros países optaram por oferecer mais espaço para os pequenos.

Em última análise, a experiência "sem crianças" da SNCF vai além da simples questão do conforto. Revela uma tensão entre duas abordagens: uma de separação, outra de inclusão. Ao tentar preservar a tranquilidade, a empresa corre o risco de refletir um certo cansaço social com a presença de crianças. No entanto, a Europa demonstra que existem soluções equilibradas: áreas de lazer para alguns, zonas de silêncio para outros. O desafio para a SNCF talvez seja menos sobre exclusão do que sobre criar um trem onde todos encontrem naturalmente o seu lugar.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Será que mentir na política em breve será punível por lei? Este país acaba de cruzar um limiar histórico.
Article suivant
Cansada da IA, a nova geração está redescobrindo esse prazer esquecido de 2016.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cansada da IA, a nova geração está redescobrindo esse prazer esquecido de 2016.

E se o verdadeiro luxo em 2026 fosse... viver sem algoritmos? Enquanto a inteligência artificial promete otimizar todos...

Será que mentir na política em breve será punível por lei? Este país acaba de cruzar um limiar histórico.

O País de Gales acaba de dar um passo histórico ao decidir que mentir conscientemente durante uma campanha...

Beleza e moda: como 2016 se tornou o "ano do conforto" para uma geração.

Tênis Converse nos pés, uma música suave do Chainsmokers tocando nos meus fones de ouvido, uma camisa xadrez...

Essas imagens de uma tribo amazônica, nunca antes filmadas, estão se tornando virais.

O ecologista e escritor americano Paul Rosolie alcançou um feito inédito ao filmar, pela primeira vez, uma tribo...

"Crise digital" na Índia: muitos jovens estão abandonando as redes sociais.

Consideradas por muito tempo "janelas para o mundo" e símbolos de liberdade, as redes sociais estão perdendo seu...

"Dismorfia financeira": este transtorno pouco conhecido distorce sua relação com o dinheiro.

Você ganha bem, mas a ansiedade financeira o persegue como uma sombra. Sente-se culpado após cada compra ou,...

© 2025 The Body Optimist