Especialistas identificaram 6 tipos de pessoas que dão presentes… qual delas você é?

Neste Natal, seu saco de presentes está finalmente pronto e eles só esperam para serem abertos. Como todos os anos, existem vários tipos de elfos: aqueles que fazem os presentes à mão, aqueles que seguem meticulosamente a lista de desejos salva no celular e aqueles que optam por presentes mais tradicionais, às vezes escolhidos de última hora. Especialistas entrevistados pelo HuffPost identificaram seis perfis de quem dá presentes… qual deles é você?

O materialista

Costuma-se dizer que "o que importa é a intenção", mas o que se esconde por trás do papel kraft e das fitas metálicas é bastante revelador. Na véspera de Natal, quando você se disfarça de amigo secreto , mostra sua verdadeira personalidade. Enquanto alguns se orgulham de seus presentes, outros são mais discretos e preferem o anonimato do Amigo Secreto. Entre a avó que se delicia em presentear toda a família com suéteres feitos à mão e você, sempre com o presente mais elegante e moderno, existe um abismo.

Para você, uma caixa de chocolates e um lindo buquê de flores não são nem planos B. Estão completamente fora da sua lista. Se você é do tipo que dá relógios caríssimos, bolsas de grife ou patinetes elétricos para seus amigos e familiares, você é rotulado como "materialista". E não se preocupe, esse não é um termo pejorativo. Você não está tentando impressionar ou ostentar sua riqueza. Seu presente pode ser mais luxuoso e chamativo, mas atende de forma inteligente a um desejo ou necessidade, seja ela mais ou menos urgente.

"Esse tipo de pessoa geralmente trabalha em um setor com contato direto com clientes ou onde a imagem é fundamental. Seu lema: 'Você precisa ter a aparência de um jogador de beisebol para ser um jogador de beisebol'", explica Alyse Dermer, fundadora da Mr. Considerate, ao HuffPost.

O sentimental

Você detesta presentes impessoais como kits da Wonderbox ou cestas prontas. Em vez de ficar parado diante de vitrines enfeitadas com laços enormes e placas com a frase "ideias para presentes", você trilha seu próprio caminho. Você prefere presentes que tenham significado e venham do coração. Presentes que tragam as iniciais de seus entes queridos ou contem um pouco da história deles.

Você sabe como tocar o coração de seus entes queridos com presentes personalizados ou feitos sob medida. Você quer que seu presente seja tão único quanto a pessoa que o receberá. Debaixo da árvore, você coloca joias com nomes gravados, álbuns de fotos ou retratos de família em estilo cartoon. Quando chega o grande momento de desembrulhar, não é incomum ver uma lágrima de alegria escorrer pela bochecha de quem recebe o presente. "Essa pessoa é atenciosa, nostálgica e valoriza a conexão humana", observa Dermer.

O projetor

Seus presentes costumam ser desajeitados. Você não tem más intenções ao dá-los, mas seus entes queridos podem fazer uma careta ou forçar um "sorriso" educado. É difícil de ouvir, mas você dá presentes que acabam no eBay no dia seguinte ou juntando poeira em uma gaveta. Comprar presentes é, na verdade, uma tarefa que te incomoda profundamente. Se você pudesse pagar alguém para fazer isso por você, não hesitaria nem por um segundo. Sem conhecer os gostos de seus entes queridos, você dá um presente que gostaria de ter recebido, e às vezes funciona, às vezes não.

O foco está na pessoa que dá robôs de cozinha para mulheres ocupadas, assinaturas de academia para sedentários ou pulseiras da Hello Kitty para adolescentes de 16 anos. Esses presentes são quase inadequados, mas quem os oferece não tem a intenção de magoar ou humilhar.

O procrastinador

Você tem uma ideia clara em mente e sabe exatamente o que seus entes queridos esperam do Papai Noel. Só que sua atitude relaxada está te desviando do seu objetivo inicial e te obrigando a revisar seus planos. Você espera até o último minuto e, quando finalmente chega à loja, o produto está esgotado. Em vez de comprar um difusor de óleos essenciais, você se contenta com um queimador de incenso básico da Action. Enquanto os mais organizados compram presentes com um mês de antecedência, aproveitando as promoções, você faz as compras da véspera de Natal ao mesmo tempo em que faz as compras do supermercado para a ceia.

O ouvinte

Você leva presentes muito a sério. Aliás, você é uma ótima ouvinte, e é graças a essa qualidade rara que consegue agradar seus entes queridos. Você se lembra de tudo o que seus amigos e familiares dizem, sabendo que um dia isso será útil (principalmente no Natal). Para anotar esses desejos, que surgem em meio a fofocas, você pode até ter criado uma lista inteligente no seu celular. E se a pessoa do outro lado da linha responder "Não preciso de nada" à pergunta sobre presentes, você fará um interrogatório sutil. As avós são mestres nisso!

O que busca conveniência

Se você prefere a abordagem mais simples e busca presentes fáceis, então você é uma pessoa prática. Você sempre opta por presentes "seguros", favoritos testados e aprovados: uma caixa de chocolates, um vale-presente de uma loja conhecida, uma manta lisa. Você não arriscaria escolher um perfume da Sephora ou um livro de uma livraria. No entanto, isso não significa que você negligencie seus entes queridos: afinal, cada um tem sua própria linguagem do amor.

O que importa não é tanto a natureza do presente, mas sim o gesto. Um pequeno cartão escrito à mão e alguns mimos às vezes valem mais do que um aparelho eletrônico superfaturado que nem estava na lista.