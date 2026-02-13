Search here...

Elas preferem brindar com as amigas no dia 14 de fevereiro: a ascensão do "Dia das Amigas".

Tatiana Richard
Photo d'illustration : Adrienn/Pexels

E se fevereiro não se resumisse apenas a um jantar romântico à luz de velas no dia 14? Cada vez mais mulheres optam por brindar com as amigas para celebrar o Galentine's Day, um feriado dedicado à irmandade. Originado em uma série de televisão, o Galentine's Day se consolidou como uma alternativa festiva, descontraída e decididamente alegre ao tradicional Dia dos Namorados.

Uma festa que nasceu em uma série que se tornou um clássico cult.

Originalmente, o Galentine's Day era uma referência fictícia à realidade. Em 2010, na série americana "Parks and Recreation", a personagem animada Leslie Knope, interpretada por Amy Poehler, organizou um brunch no dia 13 de fevereiro para celebrar... suas amigas. Waffles, elogios, pequenos presentes e muitas risadas: a ideia era simples e deliciosamente acolhedora. Era uma celebração da amizade feminina, na véspera do Dia dos Namorados.

O que começou como uma cena descontraída rapidamente transcendeu as telas. Impulsionado pelas redes sociais, o Dia das Amigas (Galentine's Day) se transformou em um verdadeiro evento anual, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França. Todos os anos, por volta de 13 ou 14 de fevereiro, as postagens nas redes sociais se multiplicam: mesas decoradas, brindes com champanhe, festas do pijama e viagens com as amigas. A ficção deu lugar a uma tradição abraçada com entusiasmo.

Uma ótima alternativa ao Dia dos Namorados.

O Galentine's Day pega as tradições do Dia dos Namorados e as aplica à amizade. Flores, chocolates, cartões e jantares festivos não são mais exclusivos de casais. Eles se tornam símbolos de um amor igualmente poderoso: o amor que você compartilha com suas amigas.

Para alguns, é uma forma de desviar o foco do amor romântico no dia 14 de fevereiro e lembrar a todos que seu valor não depende do seu status de relacionamento. Você é completo(a), radiante e merecedor(a) de celebração, esteja você em um relacionamento, solteiro(a) ou entre relacionamentos. Para outros, é simplesmente uma oportunidade de adicionar um momento divertido e brilhante ao calendário.

A força desta celebração reside na sua liberdade. Ela não substitui necessariamente o Dia dos Namorados; ela o expande. Abre espaço para outras formas de conexão, para aqueles laços escolhidos que te apoiam, te inspiram e te ajudam a crescer.

@sadiyah_a Este é o seu sinal para organizar um encontro de amigas em 2026 💌💞🌸💘🎀 #diadasamigas #rosa #fyp #diadosnamorados #meninas ♬ som original - ⭐️

Um fenômeno cultural em rápido crescimento

Ao longo dos anos, o Dia das Amigas (Galentine's Day) tornou-se um fenômeno público. Bares e restaurantes agora oferecem "noites especiais para garotas". Alguns estabelecimentos criam menus dedicados, workshops criativos ou kits de presentes temáticos. Como costuma acontecer, o mundo comercial aproveitou a tendência.

Para além das estratégias de marketing, o que realmente importa para muitos é a experiência compartilhada. Um jantar preparado em conjunto, uma noite passada conversando até altas horas, uma troca de cartas ou mesmo um simples brinde podem ser suficientes para dar significado à celebração. O que conta não é o cenário perfeito, mas o calor do momento.

Coloque a amizade no centro da sua vida.

O aumento da popularidade do Dia das Amigas (Galentine's Day) faz parte de um movimento mais amplo: a valorização das amizades femininas. Por muito tempo relegadas a um segundo plano em relação aos relacionamentos românticos, elas agora são reconhecidas como pilares essenciais do equilíbrio pessoal.

Pesquisas em psicologia social destacam a importância das redes de amizade para o bem-estar emocional. Amizades fortes ajudam a reduzir o estresse, fortalecem o sentimento de pertencimento e promovem a autoconfiança. Celebrar esses laços, portanto, está longe de ser trivial. Trata-se de reconhecer o papel estruturante que eles desempenham em sua vida. Seus amigos são as pessoas que veem você crescer, apoiam seus projetos, aplaudem seus sucessos e estão ao seu lado nos momentos de maior vulnerabilidade. Honrá-los é também honrar a si mesmo.

@jenalondra Uma festa de Galentines que suas convidadas vão comentar até o ano que vem 💓🎂 Este é o seu guia para organizar uma festa de Galentines — como decorar, o que levar para comer, qual atividade fazer e o design do bolo! TÃO DIVERTIDO E FEMININO!!! 🎀 #galentinesday #galentinesdayideas #galentinesparty ♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

Uma celebração inclusiva e em constante evolução.

Embora o Dia das Amigas (Galentine's Day) tenha sido historicamente associado às mulheres, ele está evoluindo. Algumas iniciativas o estão abrindo para qualquer pessoa que deseje celebrar suas amizades, independentemente de gênero ou estado civil. A data em si é flexível: 13 de fevereiro, a noite do dia 14 ou o fim de semana mais próximo. Essa flexibilidade contribui para o seu sucesso.

Ao contrário do Dia dos Namorados, que muitas vezes vem carregado de expectativas, o Dia das Amigas (Galentine's Day) tem como objetivo ser leve e alegre. Não segue um formato específico. Você pode imaginá-lo aconchegante, festivo ou até minimalista. Ele se adapta à sua energia, ao seu orçamento e ao seu estilo.

Em poucos anos, este feriado passou de uma "piada de sitcom" a uma celebração observada em muitos países. Ao colocar a amizade no centro das festividades em torno de 14 de fevereiro, ele nos lembra de uma verdade simples e luminosa: o amor não se limita a relacionamentos românticos. Ele se apresenta de mil formas, e suas amizades também merecem ser celebradas com orgulho.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
