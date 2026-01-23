Cansada da IA, a nova geração está redescobrindo esse prazer esquecido de 2016.

E se o verdadeiro luxo em 2026 fosse... viver sem algoritmos? Enquanto a inteligência artificial promete otimizar todos os aspectos da vida cotidiana, uma parcela dos jovens está escolhendo um caminho completamente diferente: o da simplicidade, da autenticidade e da redescoberta alegre de uma era não tão distante, mas que já foi mitificada.

Quando as estrelas reacendem a chama de 2016

Nos últimos meses, uma onda de nostalgia tem varrido as redes sociais, mas não qualquer tipo de nostalgia. Não se trata simplesmente de um retorno às tendências vintage: é um fascínio por 2016 , percebido como a era de ouro da tecnologia digital — mais espontâneo, mais leve, mais humano. O que é particularmente marcante é que esse movimento é amplificado por figuras públicas. Estrelas como a modelo e empresária americana Hailey Bieber e a atriz, produtora e empresária americana Reese Witherspoon estão compartilhando suas memórias desse período, revivendo looks coloridos, selfies sem retoques e uma estética alegremente imperfeita. A participação delas dá enorme visibilidade a esse desejo de desacelerar e redescobrir uma sensação de frescor que muitas vezes se considera ausente nos dias de hoje.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Uma geração descobrindo 2016 com encantamento.

Esse retorno a 2016 não é apenas para quem viveu aquela época. Muitos jovens estão descobrindo esse ano quase como se fosse um universo paralelo. Para eles, aquele ano representa uma internet mais tranquila e menos estratégica, onde as pessoas postavam por diversão, e não para alcançar o sucesso. Eles se maravilham com os filtros do Snapchat de antigamente, as playlists pop contagiantes e os estilos de moda ousados, que eles percebem como um sopro de ar fresco em um presente frequentemente considerado sério demais, otimizado demais, estruturado demais.

"Estilos de vida analógicos": uma resposta à saturação digital

Para além das imagens e memórias, o que está a emergir é, sobretudo, um estilo de vida: o dos "estilos de vida analógicos". Mais do que uma simples "desintoxicação digital", trata-se de uma verdadeira mudança de hábitos. Ler em papel, escrever à mão, ouvir discos de vinil, manter um diário, cozinhar sem aplicações, usar eletrodomésticos simples… estas ações tornam-se escolhas conscientes, quase empoderadoras. Permitem-nos reconectar com um ritmo mais lento, com o toque, com a atenção plena e, acima de tudo, com uma sensação de presença pessoal.

Diante de assistentes de voz, recomendações automatizadas e decisões cada vez mais delegadas a algoritmos, muitos jovens estão, de fato, experimentando uma espécie de fadiga. A sensação de não poder mais escolher de verdade, de não pensar mais por si mesmos, está se tornando um fardo. Ao recorrerem a práticas mais manuais e simples, eles buscam recuperar o controle sobre suas vidas diárias, retomar o controle sobre suas ações, suas atividades de lazer e seu tempo.

2016, mais de um ano: um estado de espírito

Essa volta a 2016, portanto, não é apenas uma moda retrô. Ela incorpora um profundo desejo de reequilibrar o papel da tecnologia na vida. A nova geração não rejeita a tecnologia digital, mas quer que ela permaneça uma ferramenta, não um piloto automático. Ao resgatar o valor dos prazeres simples, das experiências sensoriais e da imperfeição alegre, ela redefine o que significa viver a vida plenamente na era da IA.

Em resumo, 2016 tornou-se um símbolo: o de uma relação mais gentil, mais lúdica e mais humana com o mundo conectado. Um convite inspirador para desacelerar, para escolher e, acima de tudo, para saborear cada momento.