Ao viverem juntas, essas mulheres estão oferecendo a si mesmas uma aposentadoria em um arranjo "compartilhado".

Cada vez mais mulheres optam por compartilhar a aposentadoria morando em uma casa compartilhada. É uma forma de conciliar independência, vida social e uma rotina diária mais tranquila. Esse estilo de vida, ainda relativamente incomum, mas em rápido crescimento, está redefinindo a maneira como vivemos na terceira idade.

Viver juntos para romper com o isolamento.

O isolamento de pessoas idosas é um problema bem documentado, particularmente entre as mulheres, que vivem mais tempo e são frequentemente deixadas sozinhas após a viuvez. Nesse contexto, a moradia compartilhada surge como uma solução concreta e positiva.

Pesquisas sociológicas mostram que viver em comunidade reduz a sensação de solidão e aumenta a interação diária. Estudos sobre cohousing sugerem que esse tipo de moradia naturalmente promove apoio mútuo, trocas espontâneas e uma sensação de segurança, ao mesmo tempo que permite que cada morador tenha seu próprio espaço pessoal. A ideia é simples e reconfortante: ter sua própria casa sem se sentir isolado.

Uma alternativa entre autonomia e estrutura coletiva.

A vida em comunidade para idosos oferece um equilíbrio entre dois modelos tradicionais: permanecer sozinho em casa ou mudar-se para uma instituição especializada. Ela proporciona uma terceira opção, mais flexível e, muitas vezes, mais atraente.

Na prática, esse tipo de moradia permite que os residentes mantenham seu espaço privativo enquanto compartilham áreas comuns. Refeições, atividades e certas tarefas podem ser compartilhadas, simplificando o dia a dia e fortalecendo os laços familiares. Alguns pacotes também incluem serviços compartilhados, tornando a vida mais fácil sem torná-la rígida. Esse modelo é particularmente atraente porque permite que os residentes permaneçam participantes ativos em suas vidas diárias, dentro de um ambiente vibrante e estimulante.

Os Babayagas, um projeto pioneiro e inspirador.

Na França, um dos exemplos mais conhecidos desse movimento é a Maison des Babayagas em Montreuil. Idealizada por Thérèse Clerc, essa residência para mulheres aposentadas se baseia em uma ideia poderosa: envelhecer juntas sem abrir mão da autonomia.

As mulheres que ali vivem compartilham muito mais do que apenas um teto sobre suas cabeças. Elas se organizam em torno de três pilares: autogestão, solidariedade e engajamento cívico. Cada mulher participa da vida da comunidade e da tomada de decisões coletivas. Este projeto vai além da simples convivência. Ele representa uma forma ativa e prazerosa de viver na aposentadoria, onde cada mulher mantém seu espaço enquanto contribui para um projeto compartilhado.

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Por que esse modelo atrai especialmente as mulheres?

Diversos fatores explicam o crescente interesse por essas formas de vida coletiva. As mulheres vivem, em média, mais tempo, costumam ter rendimentos de aposentadoria mais modestos e estão mais expostas à solidão.

Historicamente, já existiam modelos semelhantes, como os beguinários, onde as mulheres viviam juntas num espírito de apoio mútuo e comunidade. Os atuais espaços de convivência para idosos são uma versão moderna, adaptada aos desafios contemporâneos. Acima de tudo, oferecem algo inestimável: a oportunidade de escolher o próprio ambiente de vida e as pessoas com quem compartilhá-lo.

Benefícios tangíveis no dia a dia

Estudos sobre moradia compartilhada destacam diversos efeitos positivos. Economicamente, dividir certas despesas reduz custos. Na prática, facilita o acesso a determinados serviços e alivia as restrições do dia a dia.

Do ponto de vista da saúde, pesquisas em saúde pública destacam um ponto importante: o isolamento social pode impactar negativamente o bem-estar geral. Por outro lado, manter interações regulares e um ambiente social ativo contribui para uma melhor qualidade de vida e saúde mental. Embora não seja uma solução médica, a convivência em residências compartilhadas para idosos atua, portanto, como um fator importante para o bem-estar geral.

Uma tendência que deverá crescer.

Com o envelhecimento da população, esses modelos estão atraindo cada vez mais a atenção das autoridades públicas e dos agentes do setor habitacional. A habitação inclusiva, que engloba esses arranjos de moradia compartilhada, está sendo considerada uma solução para o futuro. Ela nos permite repensar o envelhecimento não como um isolamento, mas como a continuação de uma vida ativa, social e escolhida.

Viver juntos, mas cada um à sua maneira.

Um dos aspectos fundamentais desses projetos é a liberdade. Os moradores escolhem seus colegas de casa, definem as regras da casa e organizam seu dia a dia como desejam. Algumas iniciativas, como o projeto Babayagas, vão ainda mais longe, com a gestão coletiva do espaço. Essa autonomia reforça a sensação de estar totalmente envolvido na construção do próprio ambiente.

Em última análise, por meio dessas experiências, a aposentadoria se transforma. Ela deixa de ser apenas um período de descanso e passa a ser um momento de conexão, compartilhamento e projetos em comum. A moradia compartilhada para idosos, impulsionada por iniciativas pioneiras, oferece, portanto, uma visão diferente: uma velhice vibrante, escolhida e profundamente humana, onde a palavra "juntos" assume seu significado pleno.