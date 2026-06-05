Durante sua cerimônia de formatura, esta estudante fez uma apresentação e o vídeo viralizou.

Ao receber seu diploma, descendo os poucos degraus até o palco… e de repente se entregando a uma dança frenética, culminando em um salto mortal para trás sob aplausos estrondosos. A sequência, registrada em Baton Rouge, Louisiana (EUA), viralizou imediatamente nas redes sociais.

Um momento de pura alegria

Em 19 de maio de 2026, A'Myria Marquee estava prestes a receber seu diploma na cerimônia de formatura da GEO Next Generation High School em Baton Rouge. Mal o tinha em mãos quando começou uma coreografia improvisada, frenética e alegre, arrancando aplausos e risos de todos na sala. A cereja do bolo: um salto mortal para trás perfeitamente executado bem no meio da dança.

O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais, onde já foi visto por centenas de milhares de internautas comovidos. Essa explosão contagiante de alegria serve como um lembrete gentil de como esses momentos merecem ser celebrados.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Brittney Ford (@poeticpaige35)

Muito mais do que um diploma: uma trajetória profissional excepcional.

Por trás dessa cena espontânea, esconde-se uma verdadeira corrida de obstáculos. Em suas redes sociais, A'Myria Marquee explicou que não apenas "concluiu o ensino médio": ela também obteve um "diploma de associado" - o equivalente americano a um curso de graduação de dois anos.

Na prática, a jovem entrará diretamente no terceiro ano da universidade, quebrando paradigmas para sua faixa etária. Em sua publicação comemorativa, ela fez questão de homenagear sua mãe. "Obrigada, mãe, por sempre acreditar em mim, me apoiar e me incentivar a melhorar a cada dia. Nada disso seria possível sem você", escreveu, acompanhando a mensagem com um coração roxo.

Uma professora emocionada por trás da câmera

O vídeo teve um impacto tão profundo, em parte graças à pessoa que o filmou: Brittney Ford, professora de A'Myria Marquee desde a primeira série. Ela compartilhou o momento em sua própria conta do Instagram, junto com uma mensagem emocionante.

“Ford vai te amar para sempre… você sabe que estou chorando!”, escreveu ela, pontuando sua mensagem com uma chuva de corações vermelhos. Ver um aluno que você conhece desde a infância alcançar um marco tão importante não tem preço — e isso transparece em cada segundo do vídeo, que se tornou, por sua vez, uma declaração de amor entre uma professora e seu ex-aluno.

Com sua dança e cambalhota inesperada, A'Myria Marquee fez muito mais do que celebrar sua formatura: ela transformou uma cerimônia comum em um puro parêntese de alegria compartilhada e lembrou a todos que uma jornada acadêmica, por mais excelente que seja, não tem valor sem a alegria que se coloca nela.