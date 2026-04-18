"Você assusta os homens": essa observação, frequentemente dirigida a mulheres, é controversa.

Feminismo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : 8photo / Unsplash

À primeira vista, o comentário parece inofensivo. No entanto, "você assusta os homens" está provocando diversas reações. Cada vez mais mulheres o veem menos como uma simples observação e mais como um reflexo das expectativas sociais ainda muito presentes em relação à feminilidade.

Uma frase banal… mas não tão neutra assim.

Nos últimos meses, essa expressão ressurgiu no debate público, notadamente defendida pela jornalista e escritora Chloé Thibaud. Sua proeminência decorre do fato de parecer transmitir muito mais do que uma simples observação.

Por trás da ideia de "assustar", muitos enxergam, na verdade, uma forma de repreensão. Ser confiante, brilhante ou independente ainda seria aceitável... desde que não se ultrapassem certos limites implícitos. Como se a autoconfiança devesse sempre vir acompanhada de certa delicadeza para permanecer "aceitável". Essa discrepância reflete diretamente estereótipos de gênero, ainda profundamente enraizados nas percepções coletivas.

Quando o seguro se torna "intimidante"

O cerne do debate reside aqui: quando uma mulher é descrita como "intimidante" ou "assustadora", isso nem sempre reflete seu comportamento real. Muitas vezes, reflete como seu comportamento é percebido através das lentes das normas sociais. Pesquisas em psicologia social mostram que as mulheres ainda enfrentam expectativas por vezes contraditórias. Elas podem ser incentivadas a ter sucesso, a serem competentes, a serem visíveis... enquanto, simultaneamente, são julgadas se se desviarem muito das normas femininas tradicionais.

Um estudo publicado no Journal of Experimental Social Psychology destaca que a "brilhantismo" é percebida como atípica em mulheres com mais frequência do que em homens. Como resultado, mulheres consideradas altamente competentes podem, por vezes, enfrentar rejeição ou críticas. Em outras palavras, o comentário "você assusta os homens" vai muito além da questão da atração. Reflete uma dinâmica em que certas qualidades, valorizadas nos homens, tornam-se mais ambivalentes quando personificadas em mulheres.

Por que esse comentário é perturbador hoje em dia?

O motivo pelo qual essa frase provoca uma reação tão forte é também porque ela é cada vez mais percebida como uma ordem disfarçada. Uma maneira indireta de sugerir que se deve ser menos assertivo para não "incomodar" os outros.

Algumas vozes, como a de Chloé Thibaud, também apontam para uma certa ironia nessa ideia. Porque, na realidade, os dados internacionais pintam um quadro bem diferente: segundo a Organização Mundial da Saúde , aproximadamente uma em cada três mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual ao longo da vida.

Esse contraste alimenta o debate. O "medo" mencionado nesta frase não tem o mesmo peso que o medo realmente vivenciado por muitas mulheres. Daí a sensação, para algumas, de desconexão, ou até mesmo de inversão de papéis.

Atração, poder e dupla vinculação

Essa observação surge frequentemente no contexto de relacionamentos românticos. E é aí que ela assume uma dimensão ainda mais complexa. Estudos sobre a dinâmica de casais mostram que as mulheres ainda podem ser valorizadas quando tranquilizam, apoiam ou se adaptam. Por outro lado, uma forte autonomia ou grande autoconfiança podem, por vezes, ser percebidas como fatores desestabilizadores.

Isso é o que se conhece como dilema do duplo vínculo: você é incentivada a ser independente, mas não em excesso; confiante, mas não a ponto de parecer inacessível; assertiva, mas sem ser intimidadora. Nesse contexto, dizer a uma mulher que ela é "assustadora" pode se tornar uma forma socialmente aceitável de sinalizar que ela está se desviando da norma esperada.

Em última análise, essa pequena frase funciona como um catalisador. Ela destaca a persistente dificuldade em aceitar plenamente a autoconfiança feminina sem transformá-la em um problema. Também levanta questões sobre como certas qualidades — ambição, confiança, liberdade — ainda são percebidas de forma diferente dependendo se são personificadas por homens ou mulheres. Hoje, cada vez mais mulheres optam por não se identificar mais com essa afirmação. Elas rejeitam a ideia de ter que ser mais discretas, "menores" ou menos visíveis para se conformarem a uma expectativa implícita.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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