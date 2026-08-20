O mito da "garota descolada": quando "ser desejável" significa, principalmente, nunca causar alvoroço.

Ela adora esportes, come com gosto, nunca causa escândalo e até ri quando fazem piada com ela. A "garota descolada" parece ter "tudo sob controle": é bonita sem ser exagerada, feminina sem ser meticulosa e disponível sem ser exigente. Por trás dessa persona "sedutora" esconde-se uma recomendação bem menos glamorosa: acima de tudo, não atrapalhe.

Uma mulher perfeita… especialmente quando não pede nada.

A "garota descolada" tornou-se uma figura cultural essencial após a publicação, em 2012, de um romance best-seller cuja famosa passagem descrevia as mulheres como "personagens capazes de adotar todos os gostos e comportamentos supostamente atraentes para os homens". Desde então, o conceito ultrapassou em muito a ficção. A "garota descolada" é aquela que não exige nada, não se irrita, não faz acusações, come "como todo mundo", gosta de esportes, aceita os hábitos do parceiro e nunca parece precisar de atenção.

O segredo dela? Ela não ocupa muito espaço. E é exatamente aí que o problema começa. Porque este retrato se baseia menos no que ela é do que em tudo aquilo que ela se proíbe de ser: chateada, exigente, cansada, ambiciosa, vulnerável, discordante ou simplesmente… complicada como qualquer ser humano.

2026: Bem-vindos à era da "garota que me escolhe"

O vocabulário evoluiu. Nas redes sociais, a "garota descolada" deu lugar, notavelmente, à "garota que me escolhe", uma expressão que descreve uma mulher que busca aprovação, principalmente dos homens, diferenciando-se das outras mulheres ou menosprezando-as. O mecanismo subjacente, no entanto, permanece o mesmo: para ser escolhida, apreciada ou desejada, é preciso provar que não se é "como as outras".

Cuidado, porém, com a armadilha oposta. A expressão "me escolha" às vezes é usada para julgar qualquer mulher cujos gostos ou comportamento não se conformem às expectativas. Ao tentar denunciar as normas, podemos, portanto, criar uma nova forma de controlar as mulheres. Em outras palavras: você não precisa passar em um exame de feminismo para ter o direito de existir como você é.

Manter o silêncio para preservar o vínculo: a psicologia entra em cena.

Esse fenômeno não teve origem no TikTok, no Instagram ou nas tendências de beleza. A psicóloga americana Dana Crowley Jack teorizou o conceito de auto-silenciamento já em 1991.

A ideia é simples: algumas pessoas aprendem a relegar suas necessidades, emoções ou raiva a segundo plano para preservar seus relacionamentos. Elas buscam evitar conflitos, se adaptar às expectativas dos outros e acabam medindo seu valor através dos olhos alheios. Pesquisas realizadas desde então têm estudado amplamente esse mecanismo e o relacionado, notavelmente, a sintomas depressivos.

Uma distinção crucial, no entanto, merece ser mantida: a ideia de que as mulheres são sistematicamente mais afetadas do que os homens não foi confirmada. O auto-silêncio, portanto, não é um fenômeno exclusivamente feminino. Por outro lado, as normas sociais que incentivam as mulheres a serem agradáveis, simpáticas e complacentes permanecem profundamente marcadas por questões de gênero.

Uma mulher não tem papel a desempenhar.

É aqui que o mito da "garota descolada" perde definitivamente o seu encanto. A missão de uma mulher não é ser desejável. Ela não precisa ser constantemente bonita, maquiada, magra, bem-arrumada, sorridente, sexy, doce ou "descontraída". Nem precisa se tornar a "versão feminina ideal" imaginada pelo patriarcado: sedutora o suficiente para atrair, mas nunca assertiva o bastante para ser perturbadora.

Ela pode amar maquiagem ou nunca usá-la. Adorar vestidos ou viver de tênis. Praticar esportes ou detestá-los. Apreciar comida, mudar de ideia, dizer não, impor limites, ocupar espaço, ficar brava, ter dias ruins. E, acima de tudo, ela pode não ser desejável. Porque a existência dela não depende de ser escolhida.

O verdadeiro luxo? Poder ser completamente você mesmo.

O problema não é ser relaxada, atlética, "feminina", espontânea ou não gostar de conflitos. Essas características podem ser perfeitamente autênticas e prazerosas quando refletem verdadeiramente seus desejos. O problema surge quando elas se tornam uma máscara que você usa para ser amada. Ao se esforçar constantemente para ser a mulher que nunca causa problemas, você acaba apagando suas preferências, seus limites e sua personalidade. Mas um relacionamento saudável não precisa de uma pessoa "perfeitamente polida"; precisa de duas pessoas capazes de existir plenamente.

A verdadeira liberdade, então, pode não ser sobre se tornar uma "garota descolada". É sobre não precisar mais ser descolada para ter valor. Você tem o direito de ser desejável, ou não. De se arrumar, ou não. De ser tranquila em alguns dias e, francamente, nem tanto em outros. Em resumo: acima de tudo, você tem o direito de ser uma pessoa, não um papel.