Os 3 itens essenciais para levar num dia de praia

Sociedade
Léa Michel
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Um dia na praia promete relaxamento, natação, banhos de sol e descanso. Para aproveitar ao máximo essa escapada, o melhor é levar alguns itens essenciais na mala antes de sair. Aqui estão três itens indispensáveis para garantir um dia confortável, agradável e sem complicações.

1. Protetor solar, seu melhor aliado

É impossível imaginar um dia na praia sem uma boa proteção solar. Mesmo quando o sol parece estar se escondendo, os raios UV ainda estão muito presentes e são intensificados pelo reflexo da água e da areia.

Um protetor solar com alto fator de proteção (FPS) é, portanto, essencial. Lembre-se de aplicá-lo generosamente antes da exposição ao sol e reaplicá-lo regularmente, principalmente após nadar. Para completar essa rotina, um chapéu ou boné e óculos de sol oferecem proteção extra e ainda adicionam um toque de estilo. Tudo o que você precisa para cuidar da sua pele e dos seus olhos ao longo do dia.

2. Uma garrafa de água para se manter bem hidratado.

Entre o calor, o sol e a natação, seu corpo perde água rapidamente. É por isso que uma garrafa de água, de preferência térmica para manter sua bebida bem gelada, merece um lugar de destaque na sua bolsa de praia.

O ideal é beber água regularmente, sem esperar sentir sede, para manter a energia e o bem-estar. Para variar, você também pode levar frutas ricas em água, como melancia ou melão. Uma pausa refrescante e deliciosa, sempre bem-vinda.

3. Uma toalha grande ou uma canga multifuncional

Para se acomodar confortavelmente na areia, secar-se depois de um mergulho ou simplesmente relaxar, uma toalha de praia grande é indispensável. Se você valoriza acessórios práticos, uma canga também é uma excelente opção. Leve e fácil de transportar, ela se transforma em toalha, manta, guarda-sol ou até mesmo em um look de praia improvisado. Um acessório, mas inúmeras utilidades.

Os pequenos detalhes que fazem toda a diferença

Depois de colocar esses itens essenciais na sua bolsa, alguns acessórios podem tornar o seu dia ainda mais agradável.

  • Uma capa à prova d'água protegerá seu celular da areia e da água, enquanto uma bolsa de praia espaçosa facilitará o transporte de todos os seus pertences.
  • Você também pode trazer um bom livro, sua playlist favorita ou um pequeno lanche para aproveitar ao máximo essa pausa à beira da água.

Esses detalhes costumam fazer toda a diferença para desfrutar de um dia relaxante.

Com boa proteção solar, hidratação regular e uma toalha grande ou canga, você já tem tudo o que precisa para um dia maravilhoso na praia. Só falta relaxar, respirar o ar do mar e aproveitar cada momento.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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