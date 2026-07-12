Essas mulheres dizem se sentir mais seguras graças ao seu cachorro: os vídeos estão dividindo as redes sociais.

Enquanto algumas mulheres consideram seus cães como filhos adotivos, outras os veem mais como guarda-costas pessoais. Nas redes sociais, essas mulheres, que temem assédio ou acabar nas seções de crimes dos jornais, podem contar com seus cães para abrir caminho em ruas hostis. Sejam cães grandes do tamanho de um jovem adulto ou pequenos cães de colo, elas se sentem mais seguras com uma coleira nas mãos.

Cães, anjos da guarda das mulheres em espaços públicos

O cão, o melhor amigo do homem desde os primórdios do Homo sapiens, ocupa um lugar especial nos lares e nos corações. E durante os passeios, inspira um carinho generalizado. Além de ser um exemplo de amor, o cão também é um guardião extremamente eficaz. Embora muitas vezes atraia a atenção indesejada de quem passa, quando rosna, late ou se comporta de forma agressiva, pode afastar pessoas suspeitas vários metros.

Com um cão à frente, as mulheres já não precisam atravessar a rua com receio nem se virar no escuro. A presença canina é suficiente para afastar predadores, pretendentes insistentes e assediadores profissionais. Nas redes sociais, mulheres cansadas de sair de casa de cabeça baixa e rosto coberto estão treinando seus cães para atacar sob comando.

A criadora de conteúdo @celinetails compartilhou alguns trechos de uma sessão de autodefesa envolvendo uma mordida pelas costas. Seu cachorro, já bem grande, revelou toda a sua ferocidade. Ele se agarrou ao braço acolchoado do instrutor e pulou nele com tanta força que ele quase caiu para trás. Existem centenas de vídeos de bullying como esse no TikTok, e @sydmckae esclareceu a situação. "Ele é um cão de proteção pessoal! Ele não morde nem ataca ninguém a menos que receba ordens", explicou ela, com seu pastor belga malinois a seus pés. Ela expressou sua gratidão ao seu cachorro, treinado para lidar com o perigo e educado para superar o medo. "Graças ao meu cachorro, me sinto confiante para sair de casa novamente", acrescentou.

Uma ilustração da ansiedade coletiva feminina.

Embora aqueles que dominam a ironia possam ridicularizar essa "tendência" de raças miniatura que parecem inofensivas e cujos latidos são quase inaudíveis, todos compartilham o mesmo sentimento. Numa sociedade em que as mulheres se mantêm reservadas, consideram o perfume um substituto para gás lacrimogêneo, fingem atender a um telefonema ao menor ruído suspeito e improvisam um soco inglês com as chaves, o cão se assemelha a um radar ambulante, um escudo canino.

Desde o princípio, seu cavaleiro de armadura brilhante nunca foi humano, mas sim dotado de patas, pelos e uma língua de fora. De acordo com uma pesquisa do Ifop abrangendo 20 países, 75% das mulheres já sofreram assédio sexual em espaços públicos pelo menos uma vez na vida. E, em vez de abordar a raiz do problema, criamos acessórios de autodefesa femininos , aplicativos de SOS e incentivamos as mulheres a praticar esportes de combate. O cão, conhecido por sua lealdade e devoção, representa, então, um privilégio: o privilégio de sair sem temer pela própria vida.

Esses vídeos, encenados como filmes de ação ou capturados por câmeras de vigilância, todos corroboram a mesma ideia: cães podem prevenir muitas tragédias sexistas. No entanto, usar um cão para benefício próprio, como uma arma de choque, não é universalmente aceito entre os amantes dos animais.

#belgianmalinoisofiktok #SA #corracomoumagarota ♬ som original - •Lynoverlays• @sydmckae Ele é um CÃO DE PROTEÇÃO pessoal! Ele não morde nem ataca pessoas a menos que seja instruído a fazê-lo. Gostaria que todas as garotas que passaram por essa situação tivessem a mesma oportunidade que eu. Meu cachorro me fez sentir confortável para sair de casa novamente. Serei eternamente grata por este cachorro. (Ele foi treinado por um profissional, eu não o treinei sozinha) #cãodeproteção

Os perigos de adotar um cão apenas para "proteção"

Abaixo desses vídeos, que mostram rottweilers, pit bulls e pastores belgas malinois em ação com seus corpos congestionados e dentes afiados, os comentários elogiam essa tática de proteção. "Sério, isso deveria ser coberto pelo plano de saúde, considerando o quão perigosos somos lá fora", sugere um usuário. Outros comparam a situação aos seus próprios cães, que só atacam chinelos e almofadas ou abaixam o rabo e choramingam assim que percebem nosso desconforto.

Adotar um cão simplesmente para lhe dar comandos e treiná-lo como um cão de forças especiais equivale a tratá-lo como um "escravo do nosso bem-estar". Não o tratamos como nosso igual, mas como nosso subordinado. E criamos grandes expectativas em relação a ele. Se não responder aos nossos comandos em uma situação crítica, podemos ficar ressentidos ou, pior, nos livrar dele. Reduzi-lo ao papel de guarda-costas permanente implica o risco de priorizar sua missão em detrimento do seu bem-estar. E enquanto os espaços públicos não forem seguros, as mulheres continuarão a passear com seus cães como batedores.

Em última análise, esses vídeos não mostram apenas que os cães podem atuar como repelentes de predadores. Eles revelam, principalmente, uma realidade mais preocupante: se tantas mulheres se sentem mais seguras com um animal ao seu lado, é porque não se sentem suficientemente seguras sozinhas. O cão, então, torna-se um símbolo de proteção em vez de simplesmente um companheiro. Mas, por mais leal que seja, ele nunca deveria ter que compensar aquilo que os espaços públicos ainda lutam para garantir: o direito de caminhar sem medo.