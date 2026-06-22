Jérémy Doku em breve será pai: jornalista francês gera polêmica

O jogador de futebol Jérémy Doku, que representará a Bélgica na Copa do Mundo da FIFA de 2026™, deixou claro: ele quer estar presente no nascimento do seu filho, que está iminente. Ele prefere carregar o bebê desde o primeiro dia a levantar um troféu. Uma jornalista francesa não hesitou em comentar essa decisão. Seus comentários estereotipados viralizaram e, mais importante, reacenderam o debate sobre o papel dos pais na família.

A escolha de Jérémy Doku é controversa.

A Copa do Mundo FIFA de 2026 é o evento esportivo do ano. Por trás das chuteiras e das camisas numeradas estão os jogadores, mas também, às vezes, futuros pais. Porque sim, eles têm vidas fora dos estádios e dos gramados. Alguns já têm famílias grandes, enquanto outros se preparam para receber o primeiro filho.

Enquanto o zagueiro norueguês Leo Ostigard acompanhou o nascimento do filho por videochamada, o jogador Jérémy Doku quer estar presente fisicamente nesse momento feliz. Ele deixou isso claro. "Se me perguntarem o que eu quero, minha resposta é que ninguém quer perder o nascimento do primeiro filho. Mas também sei que o futebol envolve muitas outras considerações", disse ele aos repórteres.

Jogador fundamental da seleção belga, o ponta de 24 anos estaria pronto para embarcar no primeiro avião e presenciar o nascimento do filho, previsto para a segunda semana de julho. "Sei que a federação apoia seus jogadores e compreende a situação. Veremos o que podemos fazer", declarou. Embora seu desejo de ser pai tenha sido recebido com apoio dentro da equipe, a reação foi bem diferente nos bastidores do programa "L'Équipe". A jornalista France Pierron expressou sua incompreensão com comentários chocantes.

"Centenas de jogadores de futebol matariam para estar no seu lugar. E você vai abrir mão de tudo isso para ir presenciar o nascimento do seu filho? É um momento repugnante, em que o pai é inútil. Ele tem um papel de figurante (...) Os caras podem ter feito um empréstimo para vir. Podem ter sacrificado tudo e você não vai lá para cortar um cordão umbilical", disse ela no ar.

A imagem persistente do pai como um mero "figurante" durante o parto.

Após esse "surto descontrolado", a jornalista foi demitida do veículo de comunicação . No entanto, enquanto internautas a repreenderam espontaneamente por seus comentários inadequados, outros a defenderam, citando imperativos profissionais e lembrando o papel crucial do jogador em campo.

"Ele sabe de antemão... ele é um profissional, então não abandona", comentou um internauta, banalizando a ausência do pai nesse momento precioso. Segundo muitos comentários, o jogador pode abandonar a esposa, mas não o time. Uma visão bastante arcaica da maternidade, que muitas vezes é uma experiência solitária para as mães.

No imaginário coletivo, os pais são vistos como inúteis no dia do parto: desmaiam, calçam seus chinelos esterilizados em vez da touca cirúrgica e transmitem seu estresse à mãe. Estão ali apenas por estarem presentes, quando muito. Contudo, dentro das paredes da maternidade, são como os torcedores nas arquibancadas: oferecem apoio e solidariedade incansáveis. Nenhum estudo examinou esse tema até hoje, o que reflete uma indiferença ensurdecedora em relação a essa experiência masculina.

Outro problema: pais excessivamente envolvidos e que recebem elogios em excesso.

Como uma parteira destacou em um depoimento em vídeo , muitos pais preferem agitar a bandeira do seu país durante uma partida em vez de segurar a mão da esposa durante as contrações finais. No entanto, embora Jérémy Doku se recuse a ser passivo, optando por ignorar suas obrigações esportivas, isso não o torna exatamente um "herói moderno". Os internautas mais empáticos não hesitam em elogiá-lo: "Ele é corajoso", "É incrível", "Que pai admirável" ou até mesmo "A mãe tem sorte".

Condecorado com uma "medalha de honra" online e praticamente aclamado como "pai do ano", Jérémy Doku recebe quase mais aclamação do que no dia de uma final. O que é comum para uma mulher torna-se extraordinário para um homem. E a explicação é simples: a sociedade normalizou tanto a ausência do pai que, assim que ele se oferece para estar presente no parto, isso o transforma em "um ser excepcional".

Certamente, o jogador "assume riscos" e "coloca em risco a sua carreira", mas as mulheres fazem o mesmo sempre que engravidam. Em 2021, por exemplo, a jogadora islandesa Sara Bjork Gunnarsdottir, que jogava pelo Olympique Lyonnais, não recebeu o seu salário integral durante a gravidez. E, neste caso, tratava-se apenas de uma viagem de ida e volta para acompanhar o nascimento do seu filho, não de um abandono permanente do seu cargo.

Desafiar os estereótipos da paternidade é responsabilidade de todos.

Em uma sociedade onde os homens têm uma licença-paternidade apressada que mal dura um mês, é hora de os pais reivindicarem seu lugar, sem esperar pelo reconhecimento público. Essa ideia está ganhando força nas redes sociais, personificada principalmente por pais engajados que defendem uma distribuição mais equitativa de papéis, igualdade de gênero e que querem corrigir todos os erros do passado. Ao jornalista que acusou o jogador de não ter senso de prioridades, o criador de conteúdo @papaplume respondeu : "Não é falta de profissionalismo, é saber o que é importante na vida."

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O que choca alguns não é tanto a decisão em si, mas o que ela revela implicitamente: a ideia de que um pai possa escolher a paternidade em detrimento da ascensão profissional continua sendo, para muitos, uma exceção que exige justificativa. Como se o envolvimento paterno ainda fosse considerado um bônus, em vez de algo garantido.

Por outro lado, há quem argumente que o esporte de elite impõe sua própria lógica, restrições, sacrifícios e hierarquias inflexíveis. Essa perspectiva puramente competitiva, contudo, talvez ignore um detalhe simples: carreiras vêm e vão, partidas se sucedem, e alguns momentos jamais se repetem.