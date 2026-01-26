Search here...

Aos 12 anos, seus reflexos rápidos salvaram a vida de sua mãe enquanto dirigiam.

Sociedade
Fabienne Ba.
Crédit photo : West Mercia Police

Zac Howells, de doze anos, tornou-se um herói em Worcestershire, Inglaterra. Quando sua mãe, Nicola Crump, perdeu a consciência ao volante, o adolescente assumiu o controle do veículo no meio do trânsito, evitou um acidente e pediu ajuda. Sua compostura foi elogiada pelas autoridades, que lhe concederam uma medalha de bravura.

Um reflexo que salva vidas em um momento crítico.

Uma tragédia poderia ter acontecido em meros segundos no dia 14 de dezembro de 2025. Enquanto dirigia em uma rua movimentada, Nicola Crump desmaiou repentinamente, com o pé preso no acelerador. Ao seu lado, Zac, de 12 anos, manteve a calma. Imediatamente, ele agarrou o volante, desviou o carro para o acostamento e o parou em segurança na grama. Em seguida, ligou para o serviço de emergência, fornecendo todas as informações necessárias.

Impressionante compostura e calma para a sua idade.

Com apenas 12 anos, Zac agiu com notável clareza de pensamento. Sem gritos, sem movimentos frenéticos: ele avaliou a situação, agiu metodicamente e protegeu não só a mãe, mas também outros usuários da via. Seu comportamento, tanto técnico quanto ponderado, superou em muito o que se "esperaria" de um pré-adolescente em uma situação tão crítica.

Um reconhecimento oficial muito merecido.

Um mês depois, em 14 de janeiro de 2026, Zac foi condecorado pelo Departamento de Polícia de West Mercia durante uma cerimônia na sede do departamento. O chefe Richard Cooper declarou: "Esta é uma experiência terrível para uma criança, e ainda assim ele permaneceu calmo, concentrado e fez exatamente a coisa certa. Sua coragem evitou uma tragédia." Toda a família assistiu, profundamente emocionada, à entrega da medalha.

Uma mãe orgulhosa, um gesto que inspira admiração.

Agora totalmente recuperada, Nicola Crump não esconde a emoção. "Ele demonstrou uma compostura que muitos adultos não teriam", diz ela. Para os policiais presentes, a atitude de Zac demonstra uma maturidade e um senso de responsabilidade raros para a sua idade.

As ações de Zac servem como um forte lembrete de como reflexos rápidos, compostura e ação decisiva podem salvar vidas. Sua história também reacende o debate sobre a importância de ensinar primeiros socorros aos jovens e a necessidade de permanecerem atentos a certos sinais de alerta de saúde ao dirigir. Um jovem herói cujas ações tiveram um impacto profundo, muito além de sua idade.

