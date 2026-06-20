Este velocista profissional compete contra 100 homens em uma corrida de 100 metros, e o resultado é surpreendente.

Sociedade
Fabienne Ba.
@nessynsport / Instagram

E se uma única velocista competisse contra 100 homens em uma corrida? Esse é o desafio espetacular e educativo idealizado pelo criador de conteúdo esportivo Younès Nezar (@younivers__). Por trás desse experimento viral, havia um desejo simples: destacar o verdadeiro nível das atletas femininas. E o resultado superou em muito as expectativas.

Um desafio lançado para desconstruir ideias preconcebidas.

Younès Nezar, especialista em corridas de velocidade e criador de conteúdo seguido por milhares de internautas, teve a ideia para este desafio após notar o crescente número de comentários depreciativos direcionados a atletas femininas. Em vez de responder com palavras, ele optou por uma demonstração em grande escala. Seu conceito: colocar uma atleta de alto nível contra 100 homens de diferentes modalidades esportivas para demonstrar concretamente o que a excelência em corridas de velocidade realmente representa.

Um atleta de alto nível enfrentando uma centena de competidores.

Para aceitar o desafio, a velocista Soudatou Niang (@soudatou_n) concordou em participar. Na pista do estádio de Cergy (região da Île-de-France), cerca de cem participantes, em sua maioria atletas amadores, partiram com a ambição de vencê-la. O experimento, filmado e compartilhado nas redes sociais, rapidamente chamou a atenção. Muitos pensaram que um grande número de competidores homens levaria a melhor com facilidade. A realidade foi bem diferente.

Um vencedor inesperado cria uma surpresa

Na linha de chegada, não foi um especialista em futebol ou um velocista que saiu vitorioso. O melhor tempo foi alcançado por Jordan Sepho, jogador francês de rugby sevens e campeão olímpico. Ao longo da prova, o jogador de rugby demonstrou uma velocidade impressionante, superando todos os outros participantes, incluindo a velocista profissional Soudatou Niang. Essa performance serve como um lembrete das qualidades atléticas excepcionais desenvolvidas pelos jogadores de rugby sevens.

Um quarto lugar vale muito mais do que um lugar no pódio.

Embora a vitória de Jordan Sepho tenha causado grande impacto, a verdadeira lição do desafio reside em outro lugar. Soudatou Niang terminou em 4º lugar na classificação geral. Em outras palavras, ela superou a grande maioria dos 100 homens que iniciaram a prova.

Uma atuação notável que ilustra o nível de habilidade, preparação e talento necessários para competir no mais alto nível do atletismo. Longe dos estereótipos frequentemente associados ao esporte feminino, essa demonstração destacou a diferença que existe entre uma atleta profissional e uma amadora, independentemente do gênero.

Um vídeo viral que transmite uma mensagem poderosa.

Para além do espetáculo, este desafio serviu principalmente para destacar as conquistas das atletas. Ao ficar entre as melhores competidoras, Soudatou Niang ofereceu uma resposta concreta aos preconceitos que ainda cercam o esporte feminino.

O sucesso do vídeo também demonstra o interesse do público por conteúdo que entretém e, ao mesmo tempo, conscientiza. Graças ao seu formato original e acessível, Younès Nezar conseguiu chamar a atenção para uma realidade pouco conhecida: as atletas de elite estão entre as mulheres mais bem-sucedidas em suas respectivas modalidades esportivas.

O que era para ser um simples desafio viral acabou se transformando em uma bela demonstração de talento, respeito e reconhecimento pelo esporte feminino.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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