Trezentas mulheres unem forças para comprar um castelo e administrar um acampamento de verão exclusivo para adultos.

Bastou um anúncio imobiliário e uma faísca de inspiração para que tudo começasse. Trezentas mulheres de todo o mundo juntaram suas economias para comprar um castelo de 800 anos no sudoeste da França e transformá-lo em um acampamento de férias reservado para mulheres adultas.

Tudo começa com uma paixão virtual.

A história do "Camp Château" começa de forma inusitada. Philippa Girling, ex-executiva do setor financeiro, e sua filha Leah Lykins se depararam com um anúncio online: o Château de Béduer, na região de Lot, na França, estava à venda. Uma fortaleza medieval do século XIII, situada acima do Vale do Célé, a poucos quilômetros de Figeac. "Ficamos encantadas com o prédio. Procurávamos qualquer desculpa para comprá-lo", contou Leah Lykins à revista People .

Um novo modelo de copropriedade

O problema era que as duas mulheres não conseguiam financiar a compra sozinhas. Surgiu então a ideia de um modelo inovador: uma copropriedade coletiva, aberta a outras mulheres que compartilhassem o mesmo sonho. Mais de 300 mulheres responderam ao chamado, juntando-se à terceira cofundadora, Lynda Coleman. "Reunimos todas essas mulheres, algumas que conhecíamos, outras que não conhecíamos de todo", conta Coleman. No total, o grupo arrecadou aproximadamente US$ 2,3 milhões para comprar o castelo, além de outros US$ 325 mil para a reforma e adequação às normas vigentes.

#jardinagem #tutorial #comunidade #acampamentodeverão ♬ som original - Camp Chateau @camp.chateau Sabia que criamos conteúdo extra, como a primeira parte deste tutorial de semeadura, para a nossa comunidade online privada? É uma forma de destacar e celebrar nossa equipe, tanto a que trabalha no local quanto a que trabalha temporariamente, além de compartilhar conhecimento sobre diversos assuntos. Se você curte conteúdo mais contemplativo, espaços alegres e vislumbres dos bastidores do Camp Château, junte-se à nossa comunidade online, Pocket Château, pelo link na nossa bio! #CampChâteau

Seis dias, cinco noites, sem pressão.

O conceito do "Camp Château" é simples e direto: seis dias, cinco noites, tudo incluído — acomodação, refeições, vinho, atividades e excursões. Mais de oito oficinas diárias estão disponíveis: ioga, passeios a cavalo, caiaque, jardinagem, aulas de culinária, pintura, meditação, visitas a mercados locais ou uma soneca à beira da piscina. A acomodação se dá em dormitórios compartilhados para cinco a oito pessoas ou em tendas de glamping montadas no parque de oito hectares. "Tentamos garantir que nada seja estressante em nenhum momento", explica Philippa Girling. Os participantes têm entre 19 e mais de 70 anos e vêm de todas as origens.

Um sucesso que superou todas as expectativas.

Os números falam por si. Em 2023, seu primeiro ano de funcionamento, o castelo acolheu 240 campistas. Para 2026, já estão previstas 1.850 vagas – e mais de 2.100 são esperadas em 2027. Vídeos publicados no TikTok impulsionaram a procura a um nível inesperado: a lista de espera já conta com mais de 11.000 mulheres. Este entusiasmo reflete algo profundo – a necessidade de um espaço próprio, entre mulheres, sem segundas intenções.

@camp.chateau 😱 As vagas para 2025 estão esgotadas, mas você pode se inscrever para as sessões de 2026 em breve! 👀 Os assinantes da newsletter ficam sabendo da data de lançamento com antecedência! Link na bio para se inscrever 🔗 ♬ 2:23 AM - しゃろう

Um segundo endereço, uma comunidade online

Diante desse aumento de participantes, as fundadoras já adquiriram uma segunda propriedade: o Castelo-Abadia de Camon, em Ariège, que também sedia as sessões de verão. Para quem não pode viajar, a equipe criou o "Pocket Château", uma comunidade online que suas integrantes chamam de "internet lenta": sem publicidade, sem spam, sem pressão. Mais de 500 mulheres de cerca de vinte países já se encontram lá para participar de workshops e eventos virtuais.

Um castelo do século XIII, 300 mulheres e um sonho compartilhado: o "Camp Château" finalmente prova que existe uma terceira via entre o turismo de massa e as aposentadorias com preços exorbitantes. Sem rei, sem bilionário: apenas solidariedade, um pouco de audácia e 11.000 mulheres na lista de espera para participar.