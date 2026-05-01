Com apenas 14 anos, Adhara Pérez Sánchez tem um QI superior ao de Albert Einstein.

Sociedade
Soraya
@adhara_perez11 / Instagram

Diagnosticada com autismo aos 3 anos, ela infelizmente sofreu bullying na escola e foi ignorada pelos professores. Agora, aos 14 anos, Adhara Pérez Sánchez tem um QI de 162 — superior ao de Albert Einstein — e duas graduações em engenharia. Sua história é tudo menos comum.

Um QI de 162, superior ao de Einstein e Hawking.

Adhara Maite Pérez Sánchez é uma jovem prodígio mexicana cujo QI é estimado em 162, superando assim a pontuação estimada do físico teórico suíço-americano de origem alemã Albert Einstein e do físico teórico e cosmólogo britânico Stephen Hawking.

Para se ter uma ideia, o QI médio é em torno de 100 – uma pontuação de 162 coloca Adhara entre "as mentes mais raras do mundo". Esse número é ainda mais notável considerando que essa jovem cresceu em circunstâncias particularmente difíceis.

Uma infância marcada por bullying e autismo.

Originária do bairro pobre de Tláhuac, na Cidade do México, Adhara foi diagnosticada com autismo aos três anos de idade. Na escola, sofria bullying dos colegas e seus professores não estavam preparados para atender às suas necessidades. Ela mudou de escola três vezes. Sua mãe relatou em entrevista à Marie Claire México: "Ela não queria mais fazer nada, estava deprimida, ninguém tinha empatia por ela, zombavam dela". Um contexto que poderia tê-la impedido de progredir... mas não impediu.

Obteve dois diplomas de engenharia antes da adolescência.

Adhara concluiu o ensino fundamental aos 5 anos e o ensino médio aos 9. Aos 11, ingressou no Instituto Politécnico Nacional do México, onde se formou em engenharia de sistemas, e posteriormente obteve um segundo diploma em engenharia industrial pela Universidade Tecnológica do México. Paralelamente, cursava astronomia e sonhava em se tornar a primeira astronauta mexicana.

Stephen Hawking como catalisador de uma vocação

Foi aos sete anos, após uma crise epiléptica que a deixou em coma por três dias, que Adhara viu fotos de Stephen Hawking no consultório médico. Aquele momento mudou tudo: despertou sua paixão pela engenharia e pela exploração espacial. Desde então, ela nunca mais olhou para as estrelas da mesma maneira.

Embaixadora STEM e futura engenheira da NASA

Adhara Pérez Sánchez é atualmente embaixadora STEM da Agência Espacial Mexicana, onde ensina matemática e ciências espaciais para jovens estudantes. Seu objetivo final é trabalhar na NASA como engenheira antes de se tornar astronauta. Ela chegou a ser convidada pelo reitor da Universidade do Arizona (EUA) para estudar lá, mas optou por permanecer no México. Essa decisão demonstra suas convicções.

Resumindo, Adhara Pérez Sánchez prova, aos 14 anos, que o gênio não se detém diante das dificuldades. Ela almeja nada menos que Marte e, considerando seu histórico, seria imprudente apostar contra ela.

Soraya
Soraya
Apaixonada por sabores autênticos e explorações culinárias, viajo pelo mundo em busca de tesouros gastronômicos para compartilhar com vocês. Uma verdadeira apreciadora da boa comida, acredito firmemente que cada prato tem uma história para contar.
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