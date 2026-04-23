Esqui aquático: na água desde criança, ela agora é uma das melhores do mundo.

Desde muito jovem, a canadense Neilly Ross está imersa no mundo do esqui aquático. Apresentada ao esporte ainda criança, ela literalmente cresceu na água, entre treinos intensivos e competições juvenis. Essa imersão precoce no mundo do esqui aquático permitiu que ela desenvolvesse uma base técnica sólida e uma facilidade rara nas três principais disciplinas: manobras, slalom e saltos.

Uma progressão rápida rumo ao mais alto nível.

Ao longo dos anos, Neilly Ross consolidou-se gradualmente no cenário internacional. Ela participa das maiores competições mundiais organizadas pela Federação Internacional de Esqui Aquático e Wakeboard, onde apresenta consistentemente performances de alto nível. Seu currículo inclui pódios mundiais em manobras, disciplina na qual ela se destaca particularmente graças à sua precisão e criatividade na água.

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Recordes e desempenhos de referência

A carreira da esquiadora também é marcada por performances excepcionais, particularmente em manobras, onde alcançou algumas das maiores pontuações em sua modalidade. Ela também obteve resultados de referência no circuito profissional internacional. Essas performances permitiram que ela se mantivesse consistentemente entre as melhores do mundo em sua categoria.

Um atleta completo e reconhecido no circuito mundial.

Hoje, Neilly Ross é considerada uma das principais figuras do esqui aquático feminino. Sua versatilidade, consistência e longevidade no mais alto nível a tornam um modelo para as novas gerações. Entre competições internacionais, recordes e pódios, ela continua a se consolidar como uma atleta fundamental no circuito.

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Em resumo, tendo passado da infância na água aos pódios mundiais, Neilly Ross personifica perfeitamente a nova geração do esqui aquático de alto nível. Sua trajetória ilustra a importância da precocidade, do trabalho árduo e da paixão em uma disciplina exigente, onde a consistência faz toda a diferença.