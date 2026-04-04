O "beijo roubado" na idade do consentimento: um romantismo a ser revisitado.

O "beijo roubado", praticado em recreios escolares como uma brincadeira de "verdade ou desafio" e apresentado nas telas como um ato romântico, não é nem ardente nem apaixonado. Na era pós-#MeToo, beijar uma mulher inesperadamente e ultrapassar os limites, beijando-a sem aviso prévio, é mais um ato flagrante de agressão sexual do que uma tentativa desajeitada de sedução.

O "beijo roubado" ainda é, infelizmente, relevante nos dias de hoje.

No imaginário popular, um "beijo roubado" era algo trivial, um sinal de que o coração havia triunfado sobre a razão. Ilustrava a coragem de confessar os próprios sentimentos, um impulso romântico ou até mesmo um momento inesperado de paixão. Além disso, nas telas, quem "rouba" um beijo é frequentemente retratado como alguém que ousa vencer a timidez.

Embora os Príncipes Encantados da Disney sejam inegavelmente os criadores do beijo indesejado , eles não são os únicos a colocar seus lábios impunemente nos de mulheres que nada fizeram para provocá-lo. Um "beijo roubado" também deixou sua marca na história, registrado logo após a guerra e usado como símbolo de liberdade. Esta fotografia de 1945, que certamente figura em páginas de livros escolares, mostra um marinheiro beijando apaixonadamente uma enfermeira na famosa Times Square, em Nova York.

À primeira vista, parece um reencontro apaixonado entre um sobrevivente de guerra e sua esposa. No entanto, esta imagem retrata principalmente um abuso, uma forma de assédio insidioso e raramente reconhecido. O homem de uniforme avançou em direção à boca da desconhecida, prendendo-a em um abraço forçado.

A mesma cena se repetiu 80 anos depois, no gramado da Copa do Mundo Feminina da FIFA, quando Luis Rubiales agarrou a cabeça de Jenni Hermoso e a beijou. Esse incidente, que abalou o mundo esportivo e manchou a vitória das jogadoras espanholas, ainda é lembrado. Enquanto no passado essas imagens eram descartadas como um simples "impulso emocional", um gesto impensado, hoje elas são consideradas provas incriminatórias, evidências irrefutáveis de agressão sexual.

O "beijo roubado" flerta com a ilegalidade.

Não são apenas as mãos que vagueiam sem rumo; os lábios também transgridem as leis da privacidade. Mesmo no pátio da escola, o "beijo roubado" se reduz a uma brincadeira, uma espécie de "queimada" repaginada. O modus operandi? Os meninos perseguem as meninas, começando pela boca, e as submetem a um beijo furtivo antes de saírem correndo como delinquentes. E não, não é nada inocente nem divertido.

O "beijo roubado", elevado ao status de passatempo de "Don Juan" e minimizado, é um comportamento que exige sanções . Permanecer passivo diante desse sequestro oral equivale, em última análise, a admitir que os corpos das mulheres são uma mercadoria para consumo público. No Colorado, uma escola tomou uma decisão firme : punir um aluno de acordo. Suspenderam um menino de 6 anos flagrado em um ato de roubo físico, dando um beijo em uma colega que se debatia o máximo que podia. Isso indignou os pais do encrenqueiro, que consideraram o termo "assédio sexual" um tanto "exagerado" para crianças pequenas que mal têm idade para entender anatomia.

Nesses casos, transferir a culpa é uma estratégia recorrente. As meninas são então retratadas como hipersensíveis, como alguém que "não sabe se divertir" ou como dramáticas que fazem tempestade em copo d'água. Mas forçar um beijo é uma violação do consentimento e um flagrante desrespeito ao corpo da mulher. Daí a importância de ensinar esse conceito desde cedo, muito antes de aprenderem a ter filhos.

Consentimento: uma prioridade absoluta

Durante anos, numa época de comentários obscenos, mãos por baixo das saias, assédio agressivo no local de trabalho e estupro marital, o consentimento era inexistente e não tinha validade legal. Naquela época, os homens se sentiam intocáveis, imunes à punição por seu status "dominante", e tratavam os corpos das mulheres como sua propriedade.

Hoje, apesar do estrondoso movimento #MeToo e da avalanche de denúncias, o consentimento ainda parece ser opcional. Em alguns países, é até uma utopia, uma pura ilusão. Segundo dados da OMS , 840 milhões de mulheres em todo o mundo são vítimas indiretas dessa mentalidade de "vale tudo". Quase uma em cada três mulheres já sofreu violência doméstica ou sexual ao longo da vida. No entanto, o silêncio não é um convite, e o corpo feminino não é um brinquedo destinado a satisfazer fantasias e impulsos.

O consentimento deveria ser automático, não uma exceção. O "beijo roubado", uma relíquia de uma época em que o namoro equivalia a assédio , já não leva a um romance radiante, mas sim a uma cela imunda. Não é mais uma forma poética de descrever um desafio romântico; é uma farsa legal.