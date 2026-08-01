E se o próximo encontro com os amigos envolvesse… apresentações em PowerPoint? A ideia é interessante.

Geralmente, quando você vê os amigos com pouca frequência, leva mais de um dia para colocar o papo em dia e compartilhar as últimas novidades. Para evitar mensagens de voz que parecem podcasts e conversas noturnas que se estendem por horas a fio, os internautas encontraram uma solução. Eles preparam apresentações de slides, como estudantes diante de um quadro branco, e improvisam uma apresentação sobre suas próprias vidas. Uma maneira de se atualizar sem gastar horas nisso.

Recuperando o tempo perdido com apresentações de slides

Embora durante nossos anos escolares os encontros com os amigos fossem frequentes e praticamente animassem nosso dia a dia, na vida adulta eles se tornaram muito mais raros, acontecendo apenas algumas vezes por ano. Todos precisam consultar a agenda e encontrar um horário livre em meio a compromissos de trabalho, atividades de integração da empresa e eventos familiares. E mesmo quando a maioria do grupo está disponível, sempre há alguém que adia por causa da agenda lotada.

Quando esses reencontros tão esperados finalmente acontecem, mal há tempo para um brinde e troca de gentilezas antes da despedida. Como resultado, você nem sabe se aquele amigo de infância finalmente consertou o vazamento de água ou se aquele amigo próximo finalmente conseguiu sair do emprego tóxico . Para ir direto ao ponto, alguns internautas tiveram uma ideia brilhante: organizar festas com apresentações de PowerPoint.

Cada amigo prepara slides em sua homenagem e se diverte com este exercício que traz de volta memórias da escola. Só que aqui, em vez de apresentar o sistema solar ou o estilo de vida das formigas, os amigos criam tópicos sobre suas vidas amorosas, anedotas interessantes, como se sentem no trabalho e compartilham informações exclusivas. Tudo isso é enriquecido com fotos, vídeos e emojis. Uma maneira original e divertida de colocar a conversa em dia e ficar por dentro das últimas fofocas e notícias.

Fazendo um balanço da própria vida

O melhor vídeo demonstrativo vem da conta do Instagram @lorienfree . O grupo deles é muito maior do que uma equipe, e levaria pelo menos uma semana para que se conhecessem a fundo. Neste exemplo inspirador, vemos amigos se revezando em frente ao projetor e compartilhando suas próprias novidades, assim como os tabloides fazem com as celebridades.

Cada pessoa tem sua própria identidade visual e direção artística, tornando o ritual ainda mais memorável. Alguns se aventuraram em meias maratonas, enquanto outros embarcaram em mudanças de carreira. E os mais dedicados estão planejando futuras férias com os amigos. Os brincalhões do grupo chegam ao ponto de sugerir planos de viagem no estilo da "Mansão das Kardashians". É uma apresentação em PowerPoint que não se leva muito a sério, mas, acima de tudo, permite que todos compartilhem elementos-chave de suas vidas e contem suas histórias como um livro aberto. É um pouco como um boletim informativo ou um diário pessoal, mas exibido em uma tela grande.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Lori | Journal d'une Free 📒 (@lorienfree)

Lembrete: este não é um exercício de comparação.

Diferentemente da escola, esta apresentação em PowerPoint e a apresentação oral não são avaliadas no final. Os amigos não são uma espécie de júri, mas sim espectadores atentos, sempre prontos para encorajar seus oradores e aplaudir em apoio. De fato, alguns parecem ter realizado o impossível ao participar de competições esportivas de alto nível, se apresentar no Tomorrowland ou serem promovidos de júnior a sênior em suas empresas. Mas outros simplesmente mudaram de apartamento ou passaram mais tempo com suas famílias. E nenhuma experiência vale mais do que outra.

O objetivo não é fomentar uma rivalidade silenciosa, nem se gabar de ter visitado oito países em dois meses ou escalado o Mont Blanc sem treinamento. Esta apresentação em PowerPoint não deve se tornar uma fonte de pressão, muito menos incutir um sentimento de inadequação naqueles que não vivenciaram uma grande revolução espiritual. Ela deve permanecer como uma ferramenta de apoio e uma biografia descontraída.

Em última análise, essa tendência celebra a conexão, não o desempenho. Ela não exige uma vida espetacular, um novo emprego a cada ano ou uma lista impressionante de viagens para exibir. Ela simplesmente convida todos a dizerem: "É aqui que estou hoje". E, às vezes, isso já é muito.

Então, da próxima vez que os amigos se reunirem depois de vários meses de silêncio, talvez em vez de começarem a noite com um interminável "E aí, quais são as novidades?", eles liguem um projetor. Alguns slides, algumas piadas e algumas lembranças podem ser suficientes para compensar todo o tempo perdido.