Este experimento com o vestuário de DJ reacende o debate sobre os corpos das mulheres.

Foi no espaço íntimo da sua cozinha, entre a geladeira e o forno, que uma DJ montou seus toca-discos para mixar não diante de uma multidão animada, mas sim diante da lente de sua câmera. Quando ela trocou seu moletom volumoso por um vestido um pouco menos revelador, o número de espectadores aumentou drasticamente. Um triste lembrete de que as mulheres são mais valorizadas por seus corpos do que por seu talento.

O número de visualizações aumentou dez vezes dependendo da roupa usada em cena.

Quando a criadora de conteúdo @two.face222 lançou sua transmissão ao vivo no TikTok, ela não imaginava que sua performance sonora se tornaria um fenômeno social. Essa DJ, que se descreve como uma "produtora de batidas experimental", está mais acostumada a improvisar sets dentro de casa do que sob bolas de discoteca. Essa jovem prodígio da mesa de mixagem, especialista em música híbrida e mixagens inusitadas, tem um pequeno ritual digital. Ela compartilha suas composições rítmicas online por meio de vídeos "ao vivo" que dispensam qualquer encenação.

Enquanto alguns grupos de rock ou música alternativa praticam sua arte na atmosfera empoeirada de uma garagem, esta DJ cria seu cenário em meio à fruteira, ao armário de temperos e à máquina de café. Porque sua arte é feita para ser ouvida, mais do que vista. No entanto, alguns ouvintes parecem ter outras intenções além de simplesmente mexer os quadris e entreter os ouvidos clicando na miniatura e entrando nessa festa 2.0.

Esta é a terrível constatação a que esta DJ chegou simplesmente ao trocar de roupa. Quando ela aparece com um moletom cinza opaco, a audiência mal chega a 60 pessoas. No entanto, assim que surge com um vestido de decote profundo que se abre, revelando seus seios, o público se aglomera em torno do vídeo. Mesmo permanecendo estática e sem fazer absolutamente nada, a DJ consegue atrair quase 230 pessoas. Este vídeo, inicialmente concebido para suavizar normas sociais, tornou-se um exemplo claro da constante sexualização da mulher. "O que acabou de acontecer na minha live hoje comprova todo o problema das mulheres nesta sociedade", declara a criadora do vídeo na legenda.

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O problema fundamental dos algoritmos

“Normalmente, mesmo usando um moletom, consigo apenas três visualizações, e basta um vislumbre dos meus seios para o algoritmo enlouquecer”, aponta a DJ, lamentando ter se tornado alvo de fantasias. Segundo ela, não há dúvidas, não é coincidência. Se conseguiu ultrapassar a marca simbólica de 200 visualizações, não foi graças ao seu talento ou à sua identidade artística ambígua. É uma armação do algoritmo, que só valoriza mulheres quando elas estão com pouca roupa. Porque sim, as plataformas de mídia social são vitrines sexistas onde as mulheres são exibidas como objetos e onde o mínimo conteúdo feminino rapidamente assume um tom erótico ou sugestivo.

Um fenômeno documentado por equipes do University College London e da Universidade de Kent em um estudo revelador, mas sobretudo perturbador. Após cinco dias de uso, os pesquisadores notaram que o algoritmo do TikTok promoveu quatro vezes mais vídeos com conteúdo misógino, incluindo objetificação, assédio sexual e depreciação da mulher, aumentando de 13% para 56% dos vídeos recomendados. E a DJ tornou-se uma vítima involuntária desses bots com suas mentes distorcidas, quando tudo o que ela queria era fazer seu trabalho.

DJs femininas reduzidas à sua aparência física

Nos palcos das discotecas ou nas programações de clubes exclusivos, as mulheres estão cada vez mais a marcar presença. Representam cerca de 25% dos artistas em festivais e 10% dos contratados pelos clubes mais prestigiados. Esta profissão noturna, exercida sob luzes de néon ou fumo colorido, está a tornar-se gradualmente mais feminina .

Se as mulheres demoraram a dominar a cena da música eletrônica, talvez seja porque esse mundo desinibido lhes seja hostil. Nesses locais onde as mulheres precisam cobrir tanto suas bebidas quanto suas silhuetas e se sentem como presas na jaula de um leão, é difícil dançar livremente.

As DJs mulheres, que trabalham sob os holofotes e criam a atmosfera na pista, precisam constantemente provar seu valor e suportar comportamentos inadequados nos bastidores. Entre seguranças que rejeitam completamente seu status de DJ, clientes homens que impõem uma verdadeira ditadura musical, ou aqueles que presumem que a DJ lhes pertence por causa de uma minissaia usada em um calor de 35°C, essas figuras femininas da noite são frequentemente vistas como "dançarinas de boate" ou amadoras.

Pior ainda, elas são alvo de comportamentos puníveis por lei. Em 2023, elas romperam o silêncio por trás de uma hashtag que soa como um refrão familiar: #MeTooDJ. A DJ francesa Paloma Colombe usou o Instagram como um megafone. Em uma publicação impactante, ela revelou os abusos que sofreu tanto do público quanto dos técnicos durante um show em Paris.

Em última análise, o que "Duas Caras" vivencia em seu vídeo é apenas um breve vislumbre do que mulheres em sua posição sofrem em cada apresentação. Também reflete uma sociedade hipócrita que condena quem usa roupas curtas, mas não hesita em se privar de comida diante delas.