"É mais barato do que a nossa vida antiga": estes passageiros optaram por viver em cruzeiros permanentes.

E se a aposentadoria significasse escalas, pores do sol sobre o oceano e malas sempre prontas? Essa é a escolha de Lanette e Johan Canen, um casal na faixa dos 50 anos que decidiu trocar a vida cotidiana no Havaí por uma vida a bordo de um navio de cruzeiro residencial. Uma aventura que intriga tanto quanto inspira sonhos.

Uma casa flutuante pelos próximos 15 anos.

Lanette e Johan agora vivem a bordo do Villa Vie Odyssey, um navio projetado para circunavegar o globo durante vários anos. Sua cabine tem garantia de 15 anos, transformando a embarcação em um verdadeiro lar flutuante. O itinerário do navio é impressionante: 425 escalas em 147 países, distribuídas ao longo de aproximadamente três anos e meio. Uma vida repleta de paradas, descobertas e paisagens em constante transformação.

A bordo, o casal também desfruta de uma rotina diária muito bem estruturada. Refeições, bebidas, Wi-Fi, limpeza e lavanderia estão todos incluídos no pacote. Essa estrutura permite que eles viajem minimizando as restrições materiais.

"As pessoas pensam que somos ricos."

O que mais surpreende na história deles é o aspecto financeiro. Antes dessa nova vida, Lanette e Johan moravam no Havaí, um lugar conhecido pelo alto custo de vida. Segundo eles, morar nesse barco acabaria custando menos do que a vida que levavam em terra firme.

Johan resume a escolha do casal com uma frase que circulou bastante nas redes sociais: muita gente imagina que é preciso ser milionário para morar permanentemente em um navio de cruzeiro, enquanto, na visão deles, essa solução é mais barata do que o aluguel e as despesas diárias que tinham antes. O casal também explica que vendeu a locadora de veículos antes de embarcar nessa nova aventura.

Uma vida mais leve e menos complicada.

Além da própria viagem, Lanette e Johan dizem que seu principal objetivo era simplificar o dia a dia. Chega de acumular bens, manter uma casa ou se sobrecarregar com responsabilidades que consideravam excessivas. Sua nova vida se baseia mais em experiências do que em posses. Eles afirmam que apreciam a oportunidade de explorar diversos países sem precisar refazer as malas a cada parada.

Desde a sua partida, já exploraram destinos como Espanha, Portugal, Gibraltar e as Ilhas Galápagos. Para alguns, esta ideia de liberdade total representa quase uma fantasia moderna: ver o mundo mantendo uma "casa" móvel.

Um estilo de vida que fascina… mas divide.

O cotidiano dessas pessoas gera muitas reações nas redes sociais. Alguns internautas sonham com uma aventura dessas e imaginam facilmente deixar tudo para trás para viver no mar. Outros são mais céticos. A falta de espaço, a distância da família, a assistência médica e o estilo de vida confinado levantam preocupações. As críticas também se estendem ao impacto ambiental dos cruzeiros.

Grupos ambientalistas vêm denunciando há vários anos a forte poluição gerada por navios de cruzeiro, considerando-os entre as embarcações mais poluentes do mundo. Em média, um único navio de cruzeiro emite aproximadamente 20.000 toneladas de CO2 por ano, o equivalente às emissões anuais de 10.000 carros. Mesmo atracados, esses navios continuam a produzir poluição significativa: um navio de cruzeiro parado por uma hora emite o equivalente a cerca de 30.000 veículos em baixa velocidade. Esses números alimentam regularmente o debate em torno desse tipo de turismo, cada vez mais criticado por seu impacto ambiental.

No fim das contas, apesar das críticas, Lanette e Johan dizem que não se arrependem da escolha. Para eles, esse cruzeiro permanente representa, principalmente, um estilo de vida diferente e uma maneira única de aproveitar o tempo. Uma coisa é certa: viver no mar por anos a fio não deixa ninguém indiferente.