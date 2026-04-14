Uma internauta compartilha sua técnica de dobrar roupas para otimizar o espaço em sua mala.

Fazer as malas pode rapidamente se tornar uma dor de cabeça, com roupas amassadas e pouco espaço. Nas redes sociais, a criadora de conteúdo @mademoiselleImanne oferece um método simples, porém engenhoso, para otimizar o espaço. Seu segredo? Dobrar as roupas na horizontal, em vez de empilhá-las ou enrolá-las.

Uma organização clara e visualmente atraente.

A técnica baseia-se numa ideia muito simples: disponha cada peça de roupa numa superfície plana, em camadas bem estruturadas. Como resultado, a sua mala fica imediatamente mais organizada. Chega de caos e tudo misturado. Ao adotar este método de dobrar a roupa, cria uma organização limpa, quase visual, que lhe permite identificar as suas peças num instante. Cada peça encontra o seu lugar sem amassar as outras, dando uma sensação de ordem muito agradável.

Esse tipo de organização também pode transformar sua relação com a preparação da mala. Você não sente mais que está apenas passando pelo processo de partida; em vez disso, você está montando uma seleção de roupas cuidadosamente escolhida e sem esforço.

Roupas mais acessíveis (e melhor conservadas)

Além do apelo estético, esse método oferece uma vantagem prática real. Ao dispor as roupas em uma superfície plana, você evita ter que desempacotar tudo só para pegar uma camiseta. Cada categoria pode ser organizada logicamente: blusas de um lado, calças/saias do outro, ou até mesmo conjuntos completos agrupados. Isso economiza tempo ao chegar ao seu destino, principalmente se você gosta de manter uma certa harmonia nas suas escolhas de roupas.

Outro ponto importante: as roupas geralmente amassam menos. Sem compressão excessiva ou enrolamento apertado, os tecidos respiram melhor. Suas peças favoritas, sejam elas fluidas, ajustadas ou mais delicadas, manterão, portanto, sua forma por mais tempo.

Uma dica simples com a qual todos concordam.

No TikTok, esse método rapidamente ganhou popularidade. Nos comentários do vídeo de @mademoiselleImanne, muitos elogiaram a técnica como simples, eficaz e agradável de usar. O que é particularmente atraente é que não requer acessórios ou habilidades especiais. Não há necessidade de dominar técnicas complexas de dobradura ou investir em organizadores caros. Também se alinha a uma tendência mais ampla: simplificar a vida cotidiana, mantendo uma certa estética. Uma mala bem organizada também significa uma mente mais leve na hora de viajar.

Claro que, como qualquer dica, essa técnica não é uma regra rígida. Você pode adaptá-la às suas necessidades, hábitos e ao tipo de roupa que está levando. Afinal, sua mala reflete seu estilo de viagem e, seja qual for a sua abordagem, o mais importante é se sentir bem com suas escolhas, com roupas que te façam sentir confortável e confiante.