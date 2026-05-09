Turismo de parto: por que cada vez mais gestantes optam por dar à luz no exterior?

Dar à luz no exterior para conferir uma segunda nacionalidade ao bebê: esse é o princípio do "turismo de parto". Popularizada nas redes sociais, essa prática intriga tanto quanto divide opiniões. Porque por trás das imagens de "maternidades paradisíacas" e "passaportes extras", a realidade pode ser bem mais complexa.

O que é exatamente "turismo de parto"?

O turismo de parto consiste em viajar para outro país para dar à luz com o objetivo de usufruir da cidadania por nascimento. Em alguns países, como Canadá, Estados Unidos, Brasil e México, uma criança nascida em seu território adquire automaticamente a nacionalidade do país.

Para alguns pais, essa estratégia ofereceria mais oportunidades para seus filhos, ou até mesmo facilitaria a obtenção de direitos de residência. Nas redes sociais, alguns vídeos apresentam o turismo de parto como uma espécie de "atalho administrativo". Essa visão idealizada do fenômeno, no entanto, está longe de refletir a realidade completa de dar à luz longe de casa.

Uma prática que gera críticas.

Do ponto de vista ético, o assunto é controverso. Vários profissionais de saúde questionam essa prática de usar o parto como meio de obter certas vantagens administrativas.

A parteira e sofrologista Camille Carrel também nos lembra que dar à luz no exterior está longe de ser uma experiência trivial. Ela enfatiza que algumas mulheres já se encontram nessa situação por necessidade, principalmente quando fogem de seu país ou acompanham um parceiro expatriado. Nesses casos, o desenraizamento pode ser especialmente difícil de suportar, principalmente durante um período tão intenso quanto a gravidez.

O acompanhamento médico às vezes é mais complicado.

Além das questões administrativas, o turismo de parto também levanta a questão da assistência médica. Durante a gravidez, geralmente recomenda-se que a gestante seja acompanhada pelo mesmo profissional de saúde para construir uma relação de confiança e garantir um atendimento consistente.

Quando uma gestante viaja para o exterior para dar à luz, esse processo pode se tornar mais fragmentado. Pode ser necessário consultar diversos profissionais antes de encontrar uma equipe com a qual se sinta confortável. E, sobretudo, nem todos os países têm a mesma abordagem em relação ao parto.

As práticas variam muito de país para país.

Os métodos médicos, as práticas de assistência e os recursos disponíveis variam consideravelmente de um país para outro. No Brasil, por exemplo, as cesarianas são particularmente comuns. Em outros países, algumas práticas difundidas na França podem ser menos acessíveis ou até mesmo inexistentes. Isso se aplica especialmente às aulas de preparação para o parto. Na França, diversas sessões são oferecidas e reembolsadas como parte do acompanhamento pré-natal. Em outros lugares, esse suporte pode ser muito mais limitado.

O mesmo se aplica à anestesia epidural, que não é oferecida sistematicamente em todos os lugares. Antes de tomar essa decisão, é essencial pesquisar minuciosamente os serviços médicos locais e verificar se eles atendem às suas necessidades e ao seu plano de parto.

Longe dos entes queridos, uma experiência por vezes solitária.

Dar à luz em um país que você conhece pouco também pode ter um impacto emocional significativo. Estar longe da família, dos amigos ou das rotinas familiares pode intensificar os sentimentos de isolamento durante a gravidez e após o parto.

Os profissionais também apontam que o choque cultural e a sensação de desenraizamento estão entre os fatores que podem afetar negativamente o moral após o parto. A barreira linguística também pode dificultar a comunicação com a equipe médica e reforçar esse sentimento de isolamento.

Cada jornada permanece única.

Embora o turismo de parto seja um tema em voga, é importante lembrar que nem todas as mulheres que dão à luz no exterior o fazem para obter uma nacionalidade adicional. Algumas acompanham seus parceiros em um processo de expatriamento, outras fogem de situações extremamente difíceis ou reconstroem suas vidas em outro lugar.

Assim como em todas as escolhas relacionadas à maternidade, não existe uma única maneira correta de vivenciar a gravidez ou o parto. Cada gestante vivencia sua própria história, necessidades, corpo e limitações. O mais importante é sentir-se ouvida, apoiada e segura, independentemente do país onde o bebê nascer.

Em resumo, o turismo de parto é tão fascinante quanto instigante, pois aborda temas extremamente sensíveis: maternidade, identidade, família e desigualdades entre países. Enquanto alguns o veem como uma oportunidade de oferecer mais possibilidades aos seus filhos, especialistas lembram que dar à luz no exterior exige uma preparação médica, emocional e logística significativa. Cada jornada de maternidade é única, e o mais essencial é que as futuras mães possam vivenciar essa fase em um ambiente respeitoso e adaptado às suas necessidades.