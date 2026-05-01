Viajar durante a gravidez levanta muitas questões legítimas. Na grande maioria das gestações sem complicações, viajar de avião durante a gravidez continua sendo perfeitamente viável.

Não existe regulamentação internacional que proíba mulheres grávidas de viajar de avião. A decisão depende do estágio da gravidez, do estado geral de saúde da mulher e de eventuais complicações obstétricas.

Como cada gravidez é única, uma opinião médica personalizada é essencial antes de qualquer plano de viagem.

É perigoso viajar de avião durante a gravidez?

O principal risco associado a viagens aéreas durante a gravidez continua sendo o tromboembolismo venoso . Imobilidade prolongada, desidratação e alterações na coagulação sanguínea relacionadas à gravidez aumentam esse risco.

Voos de longa duração, com mais de quatro horas de duração, exigem maior atenção.

Outros efeitos colaterais desagradáveis também podem surgir. O ar seco da cabine promove a desidratação, agravando qualquer náusea ou fadiga preexistente. A dor lombar geralmente se intensifica com o tempo prolongado sentado.

Variações de pressão podem agravar o refluxo gastroesofágico, que é comum durante a gravidez.

Esses riscos, no entanto, permanecem controláveis com as medidas preventivas adequadas. Eles não constituem uma contraindicação sistemática para viagens aéreas, desde que haja uma avaliação individualizada da situação médica.

Em que fase da gravidez é possível viajar de avião?

Primeiro trimestre: cautela recomendada

Durante o primeiro trimestre , náuseas, fadiga e o risco de aborto espontâneo tornam viagens longas desaconselháveis.

A desidratação, agravada por vômitos repetidos, é um fator de risco adicional. Recomendamos escolher rotas diretas e curtas.

O segundo trimestre: a janela ideal

O segundo trimestre , muitas vezes chamado de período de ouro da gravidez , representa a melhor época para viajar. Os enjoos diminuem, a energia retorna e o tamanho da barriga permanece moderado.

O período ideal é entre a 18ª e a 24ª semana .

Terceiro trimestre: aumento das restrições

A partir do terceiro trimestre , as restrições tornam-se mais rigorosas. O risco de parto prematuro aumenta e o inchaço dos membros inferiores intensifica-se.

Geralmente, recomenda-se evitar viagens aéreas após 37 semanas de gravidez.

Quais são as contraindicações e as situações em que voar deve ser evitado?

Determinadas condições médicas constituem contraindicação formal para voar.

Os principais riscos incluem o perigo de parto prematuro com contrações regulares, placenta prévia hemorrágica, pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial descontrolada.

A isso se somam anemia grave com hemoglobina abaixo de 8 g/dL, diabetes gestacional não controlada, infecções agudas, patologias otorrinolaringológicas graves, como sinusite ou otite, e histórico de tromboembolismo venoso sem profilaxia adequada.

Determinadas situações exigem o adiamento da partida:

Sangramento genital recente ou inexplicável

Contrações uterinas regulares

Ruptura da bolsa amniótica

Febre inexplicável ou sinais de infecção do trato urinário

Diabetes não controlada ou pressão alta instável

Destinos não recomendados também merecem atenção. Áreas com risco de doenças infecciosas como Zika , malária ou dengue devem ser evitadas a todo custo.

Regiões isoladas sem acesso a serviços obstétricos, destinos em altitudes muito elevadas, acima de 3.658 metros , e áreas de calor intenso que aumentam o risco de desidratação são adicionadas a esta lista.

Políticas da companhia aérea e documentos necessários

A maioria das companhias aéreas aceita gestantes até a 36ª semana para gravidez única e até a 32ª semana para gravidez múltipla.

Pesquisadores do Royal College of Obstetricians and Gynaecologists do Reino Unido confirmam esses limites como recomendações de referência.

As políticas variam, no entanto, dependendo das operadoras:

Ryanair : a partir da 28ª semana , é obrigatória a apresentação de um atestado médico de aptidão para voar; após a 36ª semana, os voos são proibidos em casos de gravidez única.

: a partir da , é obrigatória a apresentação de um atestado médico de aptidão para voar; após a 36ª semana, os voos são proibidos em casos de gravidez única. easyJet : possível até o final da 35ª semana para gravidez única e até a 32ª semana para gravidez múltipla.

: possível até o final da 35ª semana para gravidez única e até a 32ª semana para gravidez múltipla. Air France : sem restrições ou necessidade de aprovação médica

: sem restrições ou necessidade de aprovação médica Air Transat : possibilidade de gestação até 35 semanas sem restrições, com atestado médico obrigatório entre a 36ª e a 38ª semana.

: possibilidade de gestação até 35 semanas sem restrições, com atestado médico obrigatório entre a 36ª e a 38ª semana. United Airlines : É necessário apresentar um atestado médico após a 36ª semana de gestação, emitido 72 horas antes do embarque.

Recomendamos verificar a política de cada empresa antes de fazer qualquer reserva.

Os documentos médicos essenciais incluem um atestado médico datado de 7 a 10 dias antes da partida, um livro de registro de gravidez e um certificado especificando a data prevista para o parto .

Preparando sua viagem: passos essenciais e seguro

É essencial consultar sistematicamente um ginecologista, parteira ou clínico geral antes de qualquer viagem.

Esta consulta pré-viagem permite a avaliação do estado de saúde, a verificação de contraindicações e a obtenção de um certificado de ausência de contraindicações médicas .

Atualizar o prontuário da gravidez, obter receitas para meias de compressão e discutir a compatibilidade das vacinas estão entre os passos essenciais.

Em relação aos procedimentos administrativos, é aconselhável verificar as políticas de cancelamento de voos e identificar maternidades próximas ao seu destino. Anotar os números de emergência locais aumenta a segurança da viagem.

O seguro de viagem merece atenção especial. É essencial verificar a cláusula de gravidez e as condições de cobertura em caso de complicações médicas ou parto prematuro.

Alguns contratos excluem despesas relacionadas à gravidez após a 28ª semana , ou mesmo a partir da 32ª semana. Gravidezes resultantes de fertilização in vitro (FIV) ou gestações múltiplas exigem maior atenção em relação às exclusões do seguro .

Dicas práticas comprovadas para um voo agradável durante a gravidez.

Escolher um assento no corredor facilita a movimentação frequente e as caminhadas regulares.

O cinto de segurança deve ser ajustado abaixo do abdômen, nunca acima dele. Uma almofada lombar melhora significativamente o conforto durante longos períodos sentado.

Ainda é recomendado usar roupas folgadas e sapatos fáceis de calçar, pois as pernas e os pés incham em altitudes elevadas.

A prevenção da trombose venosa se baseia em vários pilares:

Use meias de compressão médica (20-30 mmHg) a partir da manhã da viagem.

(20-30 mmHg) a partir da manhã da viagem. Exercícios de flexão-extensão do tornozelo e movimentos de pedalada na posição sentada.

Levante-se e caminhe pelo corredor a cada 60 a 90 minutos.

Evite cruzar as pernas.

Manter-se hidratado em pequenas quantidades é essencial. Evite álcool, café em excesso e bebidas gaseificadas. Lanches leves como biscoitos de água e sal, gengibre ou hortelã podem ajudar a reduzir a náusea.

Os portões de segurança utilizam ondas de rádio, que são seguras para o bebê. No entanto, a revista manual continua sendo um direito que pode ser exercido.

Em caso de contrações, sangramento, dor no peito ou ruptura das membranas, é essencial notificar imediatamente a tripulação.

Voos de longa duração e gravidez múltipla: casos especiais

Voos de longa duração aumentam o risco de tromboembolismo venoso e exigem maior atenção. Hidratação, mobilização regular e o uso de meias de compressão tornam-se prioridades.

Lidar com o jet lag muitas vezes perturba um padrão de sono já fragilizado. Ajustar gradualmente sua rotina alguns dias antes da partida ajuda na recuperação.

Escalas oferecem uma oportunidade para socializar, mas aumentam o cansaço geral. Em casos de gravidez múltipla , as companhias aéreas impõem limites a partir da 32ª semana, ou até mesmo antes.

Como o risco de parto prematuro é significativamente maior, a consulta com um obstetra especializado é essencial antes de qualquer decisão de viagem.

Outros meios de transporte durante a gravidez

Dirigir impõe suas próprias limitações. Viagens superiores a 300 km não são recomendadas. Fazer pausas a cada hora limita a fadiga e reduz o risco de trombose.

Estradas irregulares devem ser evitadas, e o cinto de segurança deve sempre ser ajustado sob a barriga.

O trem é um dos meios de transporte mais adequados durante a gravidez. Escolher um assento no corredor e levantar-se regularmente previne eficazmente o risco de trombose venosa.

Em cruzeiros, a maioria das companhias de navegação se recusa a permitir passageiras com mais de 24 semanas de gravidez. Algumas aceitam até 32 semanas com atestado médico.

O risco de enjoo marítimo aumenta durante a gravidez. Garantir a presença de um médico a bordo continua sendo essencial antes de fazer qualquer reserva.

Seus direitos com base na minha experiência como passageira grávida

Passageiras grávidas beneficiam das mesmas proteções que os demais viajantes, ao abrigo do regulamento europeu EU261 .

Em caso de atraso significativo ou cancelamento, é possível solicitar uma indenização de até 600 euros . Esse direito não é afetado pela gravidez.

As companhias aéreas são obrigadas a fornecer embarque prioritário , refeições adequadas e assistência com cadeira de rodas mediante solicitação.

Eles podem legitimamente recusar o embarque após o prazo ou sem a documentação médica necessária, mas qualquer discriminação baseada exclusivamente na gravidez continua sendo proibida.

Em caso de cancelamento de voo, documentar cuidadosamente todos os atrasos e despesas adicionais fortalece seu pedido de indenização. A gravidez, portanto, pode gerar necessidades específicas que justificam um suporte reforçado.

Antecipar essas situações, mantendo todos os documentos comprobatórios, é uma medida de bom senso para viajar com tranquilidade.