17 secondes pour changer d’état d’esprit : la technique qui fascine

Fabienne Ba.
Visualiser un objectif pendant seulement 17 secondes chaque jour, c’est le rituel mental simple qui connaît un succès grandissant sur les réseaux sociaux- notamment TikTok – et qui séduit experts et coachs en développement personnel.

Un outil de concentration minimaliste

Le principe est relativement simple : consacrer 17 secondes à focaliser toute son attention sur un seul objectif ou une pensée positive. Cette courte concentration agit comme un entraînement mental qui permet de renforcer l’empreinte d’une idée et d’orienter ses choix futurs grâce à une répétition quotidienne.

Tu veux débloquer tes manifestations ? Alors essaye cette technique. La thérapeute Kim Slipski a testé cette méthode : 17 s de visualisation + affirmation chaque matin pendant 4 semaine. Résultat au bout de 4 jours plus de clarté, de paix intérieure… et au bout de 9 jours une décision importante concernant sa manifestation !

Une méthode de recentrage, pas une baguette magique

Plus qu’une solution instantanée, ce rituel est perçu comme un moyen d’introspection et de calme intérieur. Les thérapeutes soulignent que « la méthode aide à clarifier ses désirs, mais ne remplace ni les actions concrètes ni un accompagnement psychologique si nécessaire ».

Les clés pour que ça fonctionne vraiment

Pour que cette technique porte ses fruits, il est recommandé de pratiquer à un moment précis chaque jour, d’associer la visualisation à une affirmation courte et réaliste, et surtout d’éviter les attentes irréalistes. La cohérence entre pensée et action reste essentielle.

En résumé, ces 17 secondes ne promettent pas de transformer votre vie du jour au lendemain, mais elles offrent un point d’ancrage quotidien pour cultiver clarté mentale et motivation. Une preuve que parfois, quelques secondes bien investies peuvent suffire à amorcer de grands changements.

