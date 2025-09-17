Ces seniors au cerveau d’acier ont toutes un point commun !

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Tristan Le/Pexels

Les « superagers », suivis par l’équipe de la Northwestern University depuis 2000, sont des personnes âgées de plus de 80 ans affichant des scores de mémoire équivalents à des personnes ayant 30 ans de moins. Pour être classé « superager », il faut notamment se souvenir d’au moins 9 mots d’une liste 15, 30 minutes plus tard.

Une sociabilité hors du commun

Ce qui distingue ces « superagers » n’est pas un pseudo régime miracle ou une routine sportive drastique, mais tout simplement un trait de personnalité : la sociabilité. Liens familiaux solides, réseau amical entretenu, vie associative ou activités volontaires font leur quotidien. Les scientifiques soulignent qu’ils partagent une envie de connexion et d’autonomie, nouant volontiers de nouvelles relations et entretenant leur vie sociale avec ténacité.

Un cerveau unique, résistant au temps

Les autopsies et scanners cérébraux montrent que leur cortex antérieur reste étonnamment épais, souvent plus que chez des adultes bien plus jeunes. Cette zone du cerveau, impliquée dans l’émotion, la motivation et les interactions sociales, abrite chez les « superagers » une concentration élevée de neurones von Economo, liés au comportement social et à la résilience cognitive. Certains possèdent même les lésions typiques de la maladie d’Alzheimer, sans pour autant montrer de déclin cognitif – ce qui laisse penser à une résilience exceptionnelle.

Résistance et résilience face au vieillissement

Les « superagers » se répartissent en 2 profils : ceux qui résistent au développement de protéines toxiques (résistance) et ceux qui limitent l’impact de ces lésions sur leur cognition (résilience). Leur système cholinergique, essentiel à la mémoire et à l’attention, demeure aussi plus intact ; la dégradation de l’acétylcholine y est plus lente, favorisant une communication neuronale efficace, expliquent les scientifiques.

En résumé, ces seniors prouvent que l’âge n’est pas une fatalité pour la mémoire et que la richesse du lien social, la sociabilité et la ténacité sont les véritables piliers d’un cerveau d’acier.

17 secondes pour changer d'état d'esprit : la technique qui fascine

