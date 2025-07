Boire pendant les repas : bonne ou mauvaise idée ? Ce que disent les experts

Boire pendant les repas : un geste naturel que l’on s’interdit parfois à cause de croyances populaires. Entre peur de « diluer » les sucs digestifs et envie de s’hydrater, comment trouver le juste milieu ? Avec un peu d’eau, un zeste de science et beaucoup de nuance, on vous explique pourquoi et comment boire pendant les repas… sans fausse note.

1. Manger donne soif : un réflexe naturel

C’est un réflexe que nous partageons avec de nombreux animaux. Le sel, certaines épices et la mastication stimulent la soif. Les chiens, par exemple, peuvent couvrir jusqu’à 90 % de leurs besoins en eau juste après un repas ! Ce signal corporel n’a rien d’anormal – bien au contraire : c’est une alerte d’hydratation .

2. Mythe n°1 : l’eau “dilue” les sucs digestifs

Une idée reçue fréquente veut que boire pendant le repas affaiblisse les sucs gastriques, ralentissant la digestion. Or, en réalité, l’estomac ajuste automatiquement sa production d’acide en fonction du volume et de la nature des aliments. Aucune étude scientifique n’a jamais prouvé que l’eau gêne la digestion .

3. Eau et digestion : que dit la science ?

Absorption rapide : une grande partie de l’eau ingérée est vite absorbée par l’estomac et l’intestin grêle.

Régulation osmotique : l’eau aide à rééquilibrer la pression osmotique, protégeant les cellules et les fluides extracellulaires.

Aucun impact négatif : aucun lien fiable entre eau pendant le repas et troubles digestifs.

4. Boire pendant les repas : des bénéfices insoupçonnés

→ Ralentir la mastication

Quelques gorgées entre chaque bouchée encouragent à manger plus lentement, ce qui est excellent pour la digestion et pour mieux savourer les plats.

→ Favoriser la satiété

L’eau aide à « remplir » temporairement l’estomac, ce qui peut empêcher de trop manger. C’est une astuce simple et efficace… sauf pour certaines personnes âgées, dont l’appétit peut être plus fragile .

5. Nuances importantes : eau + sucre ou alcool = vigilance

Attention aux boissons sucrées

Une étude de Clinical Nutrition démontre que consommer des boissons très sucrées pendant le repas provoque des pics de glycémie, suivis de fortes sécrétions d’insuline favorisant le stockage des graisses. Résultat ? Un risque accru de prise de poids. Mieux vaut attendre 30 minutes après le repas avant d’ouvrir une boisson sucrée .

Lait : parfois lourd à digérer

Le lait animal reste plus difficile à digérer pour certaines personnes. Un verre bien frais peut devenir inconfortable après le repas.

Alcool : un faux “digestif”

Contrairement à sa réputation, l’alcool ralentit la mobilité de l’estomac et la vitesse de digestion. Il surcharge également le foie et favorise la déshydratation, causant… les fameuses “gueules de bois” .

6. Combien d’eau par jour vraiment ?

Les besoins en eau sont individuels : âge, poids, niveau d’activité physique et état de santé influencent le bon “quota” quotidien. En moyenne, les recommandations tournent autour de 1,5 L par jour, mais ce n’est pas une règle universelle. Il est important d’adapter sa consommation en fonction de son corps .

Boire pendant les repas n’est ni un péché ni une menace pour votre digestion. Bien au contraire : l’eau facilite la mastication, soutient l’hydratation et rassasie. L’important ? Éviter les boissons trop sucrées ou alcoolisées, et écouter les signaux de son corps. Si le lait ou les sodas vous causent des soucis, un simple verre d’eau est une excellente option. Santé !