Ce petit rituel de 2 minutes au réveil booste votre énergie dès le début de votre journée

Avant de courir vers la cafetière, si vous commenciez plutôt votre journée par un geste simple, naturel et ultra bénéfique ? De plus en plus de médecins recommandent un réflexe matinal : boire un grand verre d’eau dès le réveil. Un geste qui ne prend que deux minutes, mais dont les effets se font sentir bien au-delà.

L’eau : le carburant naturel de votre corps

Le Dr Brian Hoeflinger, neurochirurgien certifié dans l’Ohio, partage régulièrement ce conseil avec ses patients. « Je commence toujours ma journée par un grand verre d’eau », explique-t-il. Et il n’est pas seul : des nutritionnistes, chercheurs et médecins du monde entier s’accordent à dire que l’hydratation matinale est un pilier de la santé globale.

Pourquoi ? Parce qu’après une nuit de sommeil, le corps est naturellement déshydraté. Entre respiration, transpiration et activité métabolique, nous perdons de l’eau, sans nous en rendre compte. Reboire rapidement permet de relancer les fonctions essentielles : digestion, régulation thermique, circulation, immunité et même cognition.

Une étude confirme l’effet “boost” de l’eau matinale

Une étude publiée dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health a révélé que boire 500 ml d’eau (environ deux verres) après 12 heures de jeûne hydrique améliore la mémoire, diminue la sensation de soif et améliore l’humeur. Même 200 ml suffisent à provoquer des effets positifs, là où 100 ml s’avèrent insuffisants.

Les chercheurs de l’Université de Pékin rappellent que l’eau représente entre 60 % et 70 % du poids corporel, et qu’aucune fonction vitale ne peut se maintenir sans une hydratation adéquate.

Eau froide ou eau tiède ? Les deux ont leurs vertus

Si l’eau tiède est idéale pour réveiller doucement le système digestif, l’eau froide peut quant à elle stimuler légèrement le métabolisme, en forçant le corps à dépenser de l’énergie pour la réchauffer. L’essentiel reste de s’hydrater — peu importe la température.

Boire de l’eau au réveil, c’est ainsi accorder à son corps un redémarrage en douceur et en conscience. Un rituel minimaliste mais profondément bénéfique, qui pourrait bien surpasser votre premier café en termes d’énergie durable. Et qui, surtout, ne coûte rien.